 الدوري الألماني: فرانكفورت في الصدارة وانتفاضة جديدة لدورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.10.2020

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رياضة

الدوري الألماني: فرانكفورت في الصدارة وانتفاضة جديدة لدورتموند

بعد أسبوع مخيب قاد النجمان الشابان هالاند ورينا فريقهما دورتموند لتحقيق انتصار ساحق على فرايبورغ في البوندلسيغا. بينما تصدر فرانكفورت البطولة مؤقتا بعدما قلب تأخره أمام ضيفه هوفنهايم إلى فوز، فيما خسر كولونيا مجددا.

هالاند ورينا قدما مباراة كبيرة أمام فرايبورغ ومنح فريقهما الفوز برباعية نظيفة

هالاند ورينا قدما مباراة كبيرة أمام فرايبورغ ومنح فريقهما الفوز برباعية نظيفة

قلب أينتراخت فرانكفورت تأخره اليوم السبت (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أمام ضيفه هوفنهايم إلى فوز 2-1 وتصدر ترتيب الفرق في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

وتأخر صاحب الأرض منذ الدقيقة 18 بهدف للكرواتي أندري كراماريتش، قبل أن يسجل هدف التعادل عبر الياباني دايتشي كامادا (54) ويخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث بفضل الهولندي باس دوست (71).

لاعبو فرانكفورت يحتفلون بتسجيل هدف الفوز في مرمى هوفنهايم (3/10/2020)

لاعبو فرانكفورت يحتفلون بتسجيل هدف الفوز في مرمى هوفنهايم (3/10/2020)

دورتموند يعود لسكة الانتصارات

مختارات

تواصلت مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم، حيث لحقت السبت هزيمة ثقيلة بفيردر بريمن أمام هرتا برلين، كما فسدت فرحة شتوتغارت بعودته للأضواء بهزيمة أمام فرايبورغ فيما عاد هوفنهايم من كولونيا بفوز ثمين.

واستقبل دورتموند في ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" ضيفه فرايبورغ بعد خسارتين متتاليتين أمام أوغسبورغ بهدفين نظيفين في الدوري وبايرن ميونيخ 2-3 في كأس السوبر المحلية، علما بأنه كان استهل مبارياته في "البوندسليغا" بفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر.

وتعاون جيوفاني رينا وإيرلينغ هالاند بصورة مثالية ليقودا دورتموند لفوز ساحق 4-صفر على فرايبورغ، في انتفاضة رائعة بعد أسبوع مخيب للآمال. وصنع الأمريكي رينا البالغ من العمر 17 عاما ثلاثة أهداف في غياب لاعب دورتموند الأبرز جيدون سانشو بسبب المرض.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل بفضل النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بعد خطأ دفاعي وتمريرة من رينا. ومع بداية الشوط الثاني، عمق دورتموند جراح ضيفه بإضافته الهدف الثاني بعد ركنية من رينا تابعها إيمري جان رأسية في الشباك (48)، ليضيف المتألق هالاند الثالث بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في وسط المرمى إثر تمريرة من رينا (66).

واختتم دورتموند مهرجانه التهديفي بعد هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى هالاند الذي انفرد بالحارس وكان قادرا على التسجيل لكنه قرر تمرير الكرة إلى باسلاك المندفع من الخلف ليسدد الأخير في المرمى الخالي (90+2).

كولونيا يخسر على أرضه

جماهير كولونيا ترفع شيلانا عليها شعار النادي في مباراتهم أمام مونشنغلادباخ

رغم دعمها لفريقها عادت جماهير كولونيا إلى بيتها حزينة بعد خسارة فريقهم على ملعبه أمام مونشنغلادباخ

وفي مباريات أخرى جرت اليوم السبت فاز فيردر بريمن على أرمينيا بيليفيلد 1-صفر. واعتقد أصحاب الارض أنهم افتتحوا التسجيل في الدقيقة 21 إلا أن الحكم ألغى هدف المهاجم ليوناردو بيتانكور بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في آيه آر)، ليعود المهاجم نفسه ويهز الشباك في الدقيقة 27.

 وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الأول على مضيفه كولونيا. سجل غلادباخ هدفين في أول ربع ساعة في غضون دقيقتين عبر الفرنسي الحسان بليا (14) والنمسوي شتيفان لاينر (16)، ليعود ويضيف الثالث عبر لارس شتيندل (56 من ركلة جزاء). وسجل هدف كولونيا إلفيس ريشتبيتشاي في الدقيقة 80.

وتعادل شتوتغارت مع ضيفه باير ليفركوزن 1-1. افتتح الضيف التسجيل عبر التشيكي باتريك شيك (7) وعادل أصحاب الأرض عبر النمساوي ساشا كالايدجيتش (76).

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، رويترز)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

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