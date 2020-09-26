الدوري الألماني: فرانكفورت في الصدارة وانتفاضة جديدة لدورتموند

قلب أينتراخت فرانكفورت تأخره اليوم السبت (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أمام ضيفه هوفنهايم إلى فوز 2-1 وتصدر ترتيب الفرق في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

وتأخر صاحب الأرض منذ الدقيقة 18 بهدف للكرواتي أندري كراماريتش، قبل أن يسجل هدف التعادل عبر الياباني دايتشي كامادا (54) ويخطف هدف الفوز والنقاط الثلاث بفضل الهولندي باس دوست (71).

لاعبو فرانكفورت يحتفلون بتسجيل هدف الفوز في مرمى هوفنهايم (3/10/2020)

دورتموند يعود لسكة الانتصارات

واستقبل دورتموند في ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" ضيفه فرايبورغ بعد خسارتين متتاليتين أمام أوغسبورغ بهدفين نظيفين في الدوري وبايرن ميونيخ 2-3 في كأس السوبر المحلية، علما بأنه كان استهل مبارياته في "البوندسليغا" بفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر.

وتعاون جيوفاني رينا وإيرلينغ هالاند بصورة مثالية ليقودا دورتموند لفوز ساحق 4-صفر على فرايبورغ، في انتفاضة رائعة بعد أسبوع مخيب للآمال. وصنع الأمريكي رينا البالغ من العمر 17 عاما ثلاثة أهداف في غياب لاعب دورتموند الأبرز جيدون سانشو بسبب المرض.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل بفضل النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بعد خطأ دفاعي وتمريرة من رينا. ومع بداية الشوط الثاني، عمق دورتموند جراح ضيفه بإضافته الهدف الثاني بعد ركنية من رينا تابعها إيمري جان رأسية في الشباك (48)، ليضيف المتألق هالاند الثالث بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في وسط المرمى إثر تمريرة من رينا (66).

واختتم دورتموند مهرجانه التهديفي بعد هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى هالاند الذي انفرد بالحارس وكان قادرا على التسجيل لكنه قرر تمرير الكرة إلى باسلاك المندفع من الخلف ليسدد الأخير في المرمى الخالي (90+2).

كولونيا يخسر على أرضه

رغم دعمها لفريقها عادت جماهير كولونيا إلى بيتها حزينة بعد خسارة فريقهم على ملعبه أمام مونشنغلادباخ

وفي مباريات أخرى جرت اليوم السبت فاز فيردر بريمن على أرمينيا بيليفيلد 1-صفر. واعتقد أصحاب الارض أنهم افتتحوا التسجيل في الدقيقة 21 إلا أن الحكم ألغى هدف المهاجم ليوناردو بيتانكور بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في آيه آر)، ليعود المهاجم نفسه ويهز الشباك في الدقيقة 27.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الأول على مضيفه كولونيا. سجل غلادباخ هدفين في أول ربع ساعة في غضون دقيقتين عبر الفرنسي الحسان بليا (14) والنمسوي شتيفان لاينر (16)، ليعود ويضيف الثالث عبر لارس شتيندل (56 من ركلة جزاء). وسجل هدف كولونيا إلفيس ريشتبيتشاي في الدقيقة 80.

وتعادل شتوتغارت مع ضيفه باير ليفركوزن 1-1. افتتح الضيف التسجيل عبر التشيكي باتريك شيك (7) وعادل أصحاب الأرض عبر النمساوي ساشا كالايدجيتش (76).

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، رويترز)