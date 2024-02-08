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عالم الرياضةألمانيا

بوندسليغاـ قمة نارية ومفصلية بين الحالم ليفركوزن وبايرن

٨ فبراير ٢٠٢٤

وسط معركة شرسة على اللقب بين الفريقين، ستكون الأنظار شاخصة السبت إلى قمة باير ليفركوزن المتصدر وضيفه العملاق البافاري بايرن ميونيخ الثاني وحامل اللقب في المواسم الـ 11 الأخيرة، والذي مؤخرا مرّ بفترات تذبذب.

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أرشيف: لاعب خط وسط ليفركوزن روبيرت أندريش في صراع على الكرة مع لاعب فريق بايرن ميونيخ توماس مولر
ستكون الأنظار شاخصة السبت الى قمة ليفركوزن المتصدر وضيفه بايرن ميونيخ الثاني وحامل اللقب في المواسم الـ 11 الأخيرة.صورة من: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

هيمن ليفركوزنعلى صدارة مالدوري الألماني لكرة القدم معظم فترات هذا الموسم، فلم يتلق فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو أية خسارة طوال هذا الموسم، فيما مرّالعملاق البافاري بفترات تذبذب، فخرج من الدور ثمن النهائي لكأس ألمانيا، قبل أن يلتقط أنفاسه في المراحل الأخيرة ويقلّص الفارق إلى نقطتين مع ليفركوزن (50 مقابل 52).

ولا شك أنّ مباراة السبت على ملعب "باي أرينا" سترسم صورة الصراع على اللقب في المراحل المقبلة، فمن شأن فوز ليفركوزن أن يجعله في موقع أكثر من ممتاز للاقتراب من لقبه الأول على الإطلاق في البوندسليغا، فيما أنّ فوز فريق المدرب توماس توخل سيضع بايرن في صدارة نادرة هذا الموسم.

وقال توخل "يقدّم ليفركوزن موسماً مذهلاً، لكننا بعيدون بفارق نقطتين فقط". وتابع "سننتقل إلى ليفركوزن بهدف واضح - وهو إلحاق الهزيمة الأولى هذا الموسم بهم وتجاوزهم في المركز الأول".

ويدخل ليفركوزن إلى القمة المرتقبة مزهواً ببلوغه الدور نصف النهائي لكأس ألمانيا التي سبق أن أحرز لقبها مرة واحدة فقط عام 2003، ذلك بفوزه في الدقيقة الأخيرة بهدف جوناثان تاه على شتوتغارت 3-2، إضافة إلى بلوغه سابقا الأدوار الإقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

أطول سلسلة من المباريات الرسمية دون خسارة

ويحقق ليفركوزن أطول سلسلة من المباريات الرسمية دون خسارة منذ بداية الموسم في تاريخ الكرة الألمانية (30 مباراة في جميع المسابقات - 26 فوزاً و4 تعادلات).

بدأ بايرن موسمه بـ 12 مباراة بلا خسارة قبل أن يسقط بنتيجة مذلة أمام فرانكفورت 1-5، ثمّ حقق سلسلة انتصارات ليتبعها بخسارة صادمة على أرضه أمام فيردر بريمن في المرحلة التاسعة عشرة. ونفض بايرن عنه غبار الهزيمة وفاز بثلاث مباريات متتالية منها المؤجلة أمام أونيون برلين، ليقلّص الفارق مع ليفركوزن الى نقطتين.

وأشاد حارس بايرن المصابمانويل نوير بليفركوزن تحت قيادة ألونسو في مقابلة مع موقع الدوري الألماني "الأمر يشبه الطريقة التي لعب بها شابي عندما كان لاعبًا". وتابع "لقد اكتسب نظرة ثاقبة حول كيفية خوض مباراة بتمريرات جيدة، واللعب مع الكثير من الاستحواذ، ونقل ذلك إلى فريقه".

مهاجما باير ليفركوزن أمين عدلي (يمين) وفيكتور بونيفاس
يدخل باير ليفركوزن إلى القمة المرتقبة مع بايرن ميونيخ مزهواً ببلوغه الدور نصف النهائي لكأس ألمانيا صورة من: Weis/Team 2/IMAGO

وسبق أن لعب نوير الى جانب ألونسو لثلاثة أعوام في ميونيخ، وكشف أنّ الأخير غيّر طريقة لعب ليفركوزن. وقال الحارس المخضرم "لقد تولى قيادة الفريق في لحظة صعبة للغاية وأظهر على الفور أن الأمور أصبحت تسير في اتجاه واحد فقط". وتابع "لقد لاحظت على الفور أن شابي ألونسو وباير ليفركوزن مناسبان لبعضهما البعض وهذا له تأثير على اللاعبين".

عودة أوباميكانو وكيميش من الإصابة

واستعاد بايرن قلب الدفاع الفرنسي دايو أوباميكانو ولاعب الوسط يوزوا كيميش قبل ثلاثة أيامٍ على لقاء القمّة مع ليفركوزن، كما عاد الى صفوفه المدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي بعد انتهاء مشواره في كأس آسيا، فيما يستمر غياب سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان والكندي الفونسو ديفيس الذي أصيب في المباراة الأخيرة والحارس نوير والسنغالي بونا سار.

من جهته، يغيب أيضا عن ليفركوزن المهاجم النيجيري الهدّاف فيكتور بونيفاس والأرجنتيني إيسيكييل بالاسيوس والبرازيلي أرثر. وبعد أن كان بوروسيا دورتموند قاب قوسين أو ادنى من تجريد بايرن من اللقب الموسم الماضي قبل أن يحرزه الأخير بفارق الأهداف، يجد ليفركوزن نفسه قادراً على كسر احتكار العملاق البافاري للقب في السنوات الـ 11 الأخيرة.

أفضل هجوم ضد أفضل دفاع

وستكون هذه المباراة الـ 90 التي يتواجه بها الفريقان في الدوري، ففاز بايرن 52 مرة مقابل 19 فقط لليفركوزن. لكن في المواجهتين الأخيرتين، وتحديدا منذ استلام ألونسو، لم يخسر ليفركوزن (فوز وتعادل).

وستحمل المباراة أيضا عنوان أفضل هجوم مقابل افضل دفاع، إذ يُعدّ فريق المدرب توخل الأفضل هجومياً بـ 59 هدفاً، بقيادة هداف الدوري الإنكليزي هاري كاين (24 هدفاً) متقدما على ليفركوزن الثاني بـ 52.

لكنّ ليفركوزن هو الفريق الأفضل دفاعيا حيث تلقت شباكه 14 هدفا وخلفه بايرن (19).

ويفتتح بوروسيا دورتموند الرابع (37 نقطة) المرحلة الجمعة بمواجهة فرايبورغ ساعيا إلى تثبيت أقدامه ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا وتضييق الخناق على شتوتغارت الثالث (40) الذي يواجه ماينز الأحد.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)

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