الدوري الألماني: كين يتطلع لتحطيم الرقم القياسي لليفاندوفسكي

يسعى لاعب بايرن ميونيخ المهاجم الإنجليزي هاري كين إلى إزاحة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة باسمه في موسم واحد في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

يتطلع المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين لاعب بايرن ميونيخ لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد فيالدوري الألماني لكرة القدم المسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد أن هز الشباك مرتين في فوز فريقه 2-1 أمس السبت على أينتراخت فرانكفورت.

وأحرزكين (30 عاما) هدفا في كل شوط في شباك فرانكفورت ليرفع رصيده إلى 42 هدفا في جميع المنافسات هذا الموسم بينما زاد رصيده الشخصي عن 400 هدف في المستوى الأول على صعيد الأندية والمنتخب. وأحرز كين 35 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم في 31 مباراة حتى الآن أي أقل بخمسة أهداف من الرقم القياسي في البطولة وهو 41 هدفا الذي سجلهليفاندوفسكي في موسم 2020-2021.

وردا على سؤال حول إمكانية التفوق على الرقم القياسي للأهداف مع تبقي ثلاث مباريات لفريقه في الموسم الحالي قال كين "هذا ممكن. لكني بحاجة إلى دفعة بالتأكيد". وأضاف كين "ربما يتعين علي إحراز بعض الأهداف الأسبوع المقبل... الأمر يعتمد بالطبع على المباريات القليلة المتبقية. وكان من الجيد الإضافة للرصيد اليوم بهدفين ومساعدة الفريق."

وسيلتقي بايرن مع ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل قبل أن يحل ضيفا على شتوتغارت في الدوري الألماني السبت القادم.

ع.ش/ ح.ز (رويترز)