البوندسليغا ـ بايرن يبتعد بالصدارة وتعثر ليفركوزن ودورتموند

ابتعد بايرن ميونيخ في صدارة البوندسليغا بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه بفوزه على مضيفه سانت باولي في مباراة تألق فيها جمال موسيالا، فيما مُني بوروسيا دورتموند بخسارة مؤلمة أمام ماينز، وفشل باير ليفركوزن في انتزاع الفوز.

ابتعد بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الالماني لكرة القدم بفارق ست نقاط عن اقرب منافسيه لايبزيغ بفوزه على مضيفه سانت باولي الصاعد حديثاً السبت (9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، ضمن منافسات المرحلة العاشرة.

ويدين بايرن بفوزه إلى لاعب وسطه المتألق في الفترة الأخيرة جمال موسيالا صاحب هدف المباراة في الدقيقة (22).

الفوز الرابع لبايرن توالياً

ورفعبايرن رصيده في المركز الأول إلى 26 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي يستقبل بوروسيا مونشنغلادباخ في ختام المرحلة هذه الامسية.

وهو الفوز الرابع توالياً لبايرن في الدوري في سلسلة استهلها أمام شتوتغارت برباعية في المرحلة السابعة. كما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات التي تلت خسارته أمام برشلونة الإسباني 1-4 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في 23 تشرين الأول/اكتوبر.

وحافظ عملاق بافاريا على سجله خالياً من الخسارة في الدوري هذا الموسم ولم يهدر سوى أربع نقاط في 10 مباريات (8 انتصارات مقابل تعادلين)، علما انه كان خرج خالي الوفاض من دون أي لقب في الموسم الماضي وذلك للمرة الاولى مرة منذ عام 2012.

وكانت آخر رحلة لبايرن قبل هذه الامسية لمواجهة سانت باولي في أيار/مايو 2011 كارثية للفريق المضيف إذ انتهت بخسارة ساحقة 8-1، وهي الأكبر لبايرن خارج أرضه في "بوندسليغا".

حافظ عملاق بافاريا على سجله خالياً من الخسارة في الدوري هذا الموسم ولم يهدر سوى أربع نقاط في 10 مباريات صورة من: Torsten Helmke/IMAGO

كومباني يثير الإعجاب

وبخلاف ما يقدّمه في "بوندسليغا" حيث أثار فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني الإعجاب، تصدّر أداء بايرن المتذبذب في دوري أبطال أوروبا مع فوزين وخسارتين، عناوين الصحف خصوصا أن نهائي المسابقة القارية الأم سيقام هذا العام على ملعبه "أليانتس أرينا" في ميونيخ.

وأجرى كومباني 4 تغييرات على تشكيلته التي خاضت الاستحقاق القاري أمام بنفيكا البرتغالي (1-0)، فزج بكل من المدافع البرتغالي رافايل غيريرو، ليون غوريتسكا، لوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان، ووضع على مقاعد البدلاء النمسوي كونراد لايمر والبرتغالي جواو بالينيا والفرنسي ميكايل أوليسيه وسيرج غنابري.

وتقدّم بايرن عبر نجمه المتألق موسيالا الذي سدد كرة صاروخية من 25 مترا اصطدمت بالعارضة قبل أن تتجاوز خط المرمى (في الدقيقة 22).

قال موسيالا لشبكة سكاي إنه "لم يكن يعلم" أنه قادر على التسديد من مسافة بعيدة، مضيفاً "لقد تدربت قليلاً خلال التمارين على التسديد من مسافة بعيدة... لكن ليس من هذه المسافة!". وتابع "لقد أسعدني أن أسجل الهدف اليوم... لقد كان هدفي الأول من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم وأحاول دائما العمل على أشياء مختلفة لتطوير نفسي".

موسيالا يتألق

وافتتح ابن الـ 21 عاما التسجيل لعملاق بافاريا للمباراة الثالثة، مسجلاً هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم في مبارياته الأربع الاخيرة منذ عودته من اصابة في الورك.

اشتهر موسيالا بمراوغته وتسديداته القوية من خارج منطقة الجزاء، وجاءت ثلاثة من أهدافه التسعة في مختلف المسابقات هذا الموسم برأسه. صورة من: Christian Charisius/dpa/picture alliance

وكان موسيالا سجل برأسه هدف الفوز على بنفيكا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. اشتهر بمراوغته وتسديداته القوية من خارج منطقة الجزاء، وجاءت ثلاثة من أهدافه التسعة في مختلف المسابقات هذا الموسم برأسه.

وكاد موسيالا يضاعف النتيجة بعد تمريرة في العمق من المهاجم الانكليزي هاري كاين، كسر فيها الالماني مصيدة التسلل وانفرد بالحارس إلّا ان السويدي إيريك سميث مدافع ماينتس انقضى في اللحظة الاخيرة على الكرة وابعدها إلى ركنية (في الدقيقة 86).

وتألق حارس سانت باولي البوسني نيكولا فاسيل في الذود عن مرماه وكانت له يد الطولى في ابقاء النتيجة على حالها بتصديه لأكثر من كرة خطرة أبرزها لسانيه (في الدقيقة 76 وفي الدقيقة 79)، فيما اهدر كاين كرة سهلة أمام المرمى (في الدقيقة 89).

ليفركوزن يتعادل مع بوخوم

فشل باير ليفركوزن حامل اللقب في الفوز للمباراة الثالثة توالياً في مختلف المسابقات بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه بوخوم متذيل الترتيب 1-1.

يتأخر ليفركوزن بتسع نقاط عن بايرن، كما خسر 13 نقطة هذا الموسم صورة من: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

تقدم ليفركوزن بفضل مهاجمه التشيكي باتريك شيك بعدما كسر مصيدة التسلل ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة اصطدمت باسفل القائم وهزت الشباك (في الدقيقة 18). وأدرك بوخوم التعادل قبل دقائق من صافرة النهاية عبر الياباني كوجي ميوشي (في الدقيقة 89).

ويحتل ليفركوزن - الذي تعادل أمام شتوتغارت سلبا محليا وخسر أمام ليفربول الانجليزي برباعية قاريا قبل تعادله مع بوخوم - المركز الرابع برصيد 17 نقطة. ويتأخر ليفركوزن بتسع نقاط عن بايرن، كما خسر 13 نقطة هذا الموسم، اي أكثر مما خسره في جميع مبارياته الـ34 في الموسم الماضي.

في المقابل، حقق بوخوم نقطته الثانية فقط هذا الموسم بعد 10 مباريات في أول مباراة تحت قيادة المدرب المخضرم ديتر هيكينغ.

ماينتس يهزم بوروسيا دورتموند بثلاثية

ومُني بوروسيا دورتموند بخسارته الاولى أمام ماينتس بعد فوزين محليا وقاريا بعدما خاض معظم المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد قائده إيمري دجان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 27، وجاءت أمام مضيفه ماينتس 3-1.

مُني بوروسيا دورتموند بخسارته الاولى أمام ماينتس بعد فوزين محليا وقاريا صورة من: Silas Schueller/DeFodi/IMAGO

سجل الكوري الجنوبي جاي-سونغ لي (في الدقيقة 36) وجوناثان بوركاردت (في الدقيقة 45+3) وبول نيبيل (في الدقيقة 54) أهداف ماينتس، والغيني سيرهو غيراسي هدف دورتموند (في الدقيقة 40 من ركلة جزاء).

ويصارع دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، هذا الموسم وخاصة خارج أرضه، حيث خسر مبارياته الست الاخيرة في جميع المسابقات.

وتراجع دورتموند الذي تعرض لخسارته الرابعة هذا الموسم للمركز السابع برصيد 16 نقطة متقدما بفارق نقطة عن فيردر بريمن الفائز على ضيفه هولشتاين كيل 2-1، وبفارق ثلاث نقاط عن ماينتس العاشر.

وتختتم المرحلة الأحد، فيلعب أوغسبورغ مع هوفنهايم، وشتوتغارت مع أينتراخت فرانكفورت، وهايدنهايم مع فولفسبورغ.

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)