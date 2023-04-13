الدوري الألماني ـ بايرن المُخيّب يحتفظ بالصدارة بفضل شتوتغارت المقاتل

اهتزت شباك بايرن ميونيخ في الدقيقة 71 ليكتفي حامل اللقب بتعادل مخيب 1-1 مع ضيفه هوفنهايم لكنه حافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين قبل ست جولات من النهاية اليوم السبت (15 أبريل/نيسان 2023.

وخاض بايرن المباراة بدون مهاجمه ساديو ماني الذي أوقفه النادي بعد مشاجرته مع زميله ليروي ساني بعد الخسارة 3-صفر أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي. ولكم ماني زميله ساني ليقرر بايرن تغريمه واستبعاده لمباراة واحدة.

وقدم بايرن، الذي يستضيف سيتي في إياب دور الثمانية يوم الأربعاء، أداء متواضعا في الشوط الأول ورغم ذلك انتزع التقدم بواسطة الفرنسي بنجامين بافار في الدقيقة 17.

لكن هوفنهايم كان الطرف الأفضل بعد الاستراحة واتيحت له فرصتان في الدقيقة 55 بواسطة تسديدة بافل كادرابيك وضربة رأس من أنجيلو شتيلر.

وحصل هوفنهايم على ركلة حرة نفذها أندريه كراماريتش في الشباك قبل 19 دقيقة من النهاية.

وبدا أن بافار أعاد المقدمة لبايرن بعد ذلك بدقيقة واحدة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ودخل بايرن اللقاء على خلفية هزيمته المذلة في منتصف الأسبوع على أرض مانشستر سيتي الإنكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يجعله مهدداً بتوديع البطولة القارية، بعدما سبق له أن خرج أيضاً من ربع نهائي مسابقة الكأس على يد فرايبورغ بالخسارة على أرضه 1-2 في ثاني اختبار له بقيادة مدربه الجديد توماس توخل.

نجح شتوتغارت، رغم النقص العددي، في خطف التعادل من بوروسيا دورتموند

خسر بايرن بعد 4 مباريات من إقالة مدربه السابق يوليان ناغلسمان وتعيين توخل، رهانه على تحقيق الثلاثية حيث لم يعد في متناوله سوى لقب الـ"بوندسليغا" إلا في حال حقق معجزة العودة من بعيد الأربعاء حين يستضيف سيتي على "أليانز أرينا" في الإياب.

ويبدو أن مشوار بايرن نحو الاحتفاظ بلقب الدوري لن يكون سهلاً على الإطلاق، لكنه نجح السبت على أقله في البقاء أمام دورتموند، الخاسر أمام غريمه البافاري 2-4 في أول مباراة للأخير بقيادة مدرب الفريق الأصفر والأسود السابق توخل، مستفيداً من الروح القتالية لشتوتغارت الذي عوض تخلفه بهدفين نظيفين ثم بهدف في الوقت بدل الضائع ليفرض التعادل على ضيفه دورتموند 3-3، رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 39.

وبقي بايرن بهذا التعادل الذي يضيفه توخل الى بدايته المخيبة مع العملاق البافاري، متقدماً في الصدارة بفارق نقطتين عن دورتموند قبل ست مراحل على نهاية الموسم.

ويملك بايرن 59 نقطة متقدما بنقطتين على دورتموند.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية حسن حسن صالحميدزيتش مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية ديدي ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية اوله بچورنموس المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية سيرغي بارباريس بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية رافينيا اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية لوكاس بيتشيك لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية زي روبيرتو (بالأبيض) زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية فداد إبيزفيتش خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية ليفان كوبيشفيلي في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية خليل ألتينتوب لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية نالدو أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية ماكوتو هاسيبي الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية دانييل كاليغوري لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية روبرت ليفاندوفسكي يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية كلاوديو بيزارو بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.



ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز)