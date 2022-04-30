الدوري الألماني: شالكه العائد ينجو بإعجوبة من فخ غلادباخ

فرض فريق شالكه التعادل /2 2 على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت (13 آب/ أغسطس 2022) في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

كما فرض كولن (كولونيا) التعادل 2 2/ على مضيفه لايبزيغ في الوقت الذي اقتنص فيه أوغسبورغ فوزا ثمينا من ملعب باير ليفركوزن 2/ 1 كما فاز هوفنهايم على ضيفه بوخوم 3/2.

وفي باقي المباريات تعادل شتوتغارت مع مضيفه فيردر بريمن بهدفين لمثلهما فيما تعادل هيرتا برلين مع ضيفه انتراخت فرانكفورت بهدف مقابل هدف.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا تقدم شالكه بهدف عن طريق رودريغو زالازار في الدقيقة 27 ثم أدرك جوناس هوفمان التعادل لجلادباخ في الدقيقة 72 وبعدها بست دقائق سجل ماركوس تورام الهدف الثاني للفريق الضيف.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف ماريوس بولتر التعادل لشالكه من ضربة جزاء.

دورتموند يحقق فوزا صعبا على ليفركوزن

ورفع غلادباخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني مقابل نقطة واحدة لشالكه في المركز الرابع عشر، بعد عودته لدوري الأضواء عقب موسم واحد قضاه بدوري الدرجة الثانية.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، حرم كولن مضيفه لايبزيغ من تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعد أن تعادل في الجولة الأولى أيضا مضيفه شتوتغارت بهدف لمثله.

وتقدم لايبزيغ بهدف عن طريقه مهاجمه العائد حديثا تيمو فيرنر في الدقيقة 36 ثم تعادل فلوريان ديتز لكولن في الدقيقة 40.

لم تدم فرحة لاعبي لايبزيغ طويلا إذ عدل كولن النتيجة.

ولعب لايبزيغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد دومينيك سزوبوسزلاي. ورغم النقص العددي أحرز كريستوفر نكونكو هدفا للايبزج في الدقيقة 56 لكن كولن رد بهدف عكسي سجله جوسكو جفارديول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

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ورفع كولن رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني أيضا مناصفة مع غلادباخ إلى حين تختم هذه الجولة يوم غد الأحد. في المقابل حصد لايبزيغ نقطتين فقط في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب باي أرينا، اقتنص أوغسبورغ فوزا غاليا من ليفركوزن بهدفين مقابل هدف. وتقدم أوغسبورغ بهدف عن طريق فريدريك يانسن في الدقيقة 15 لكن تشارلز أرانجويز أدرك التعادل لليفركوزن في الدقيقة 43. وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة خطف اندريه هان هدف الفوز لأوغسبورغ.

وبهذا الفوز رفع أوغسبورغ رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع وظل ليفركوزن في المركز الأخير بدون رصيد.

سيمون زولر يحتفل بهدف بوخوم الثاني في مرمى هوفنهايم، لكن الفرحة لم تدم طويلا إذا حول الأخير تأخره إلى فوز.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، قلب هوفنهايم تأخره بهدفين أمام ضيفه بوخوم إلى فوز مثير بثلاثية. الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن وظل بوخوم بدون رصيد في المركز السابع عشر.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، تقدم هيرتا بهدف عن طريق سوات سيردار في الدقيقة الثالثة لكن دايتشي كامادا أدرك التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 48. وحصد هيرتا برلين أول نقطة له ليتقدم للمركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن فرانكفورت صاحب المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، تقدم نيكلاس فولكروغ بهدف لفيردر بريمن في الدقيقة الرابعة ثم تعادل واتارو إيندو لشتوتغارت في الدقيقة 38. وأضاف سيلاس الهدف الثاني لشتوتغارت في الدقيقة 77 لكن أوليفر بوركي خطف هدف التعادل القاتل لفيردر بريمن في الوقت بدل الضائع.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر بفارق الأهداف عن شتوتغارت صاحب المركز الثاني عشر.

بوروسيا دورتموند حقق فوزا كبيرا على فرايبورغ بثلاثة أهدف مقابل هدف.

وكان بوروسيا دورتموند قد حقق فوزا كبيرا على فرايبورغ بثلاثة أهدف مقابل هدف يوم أمس الجمعة ليتصدر الدوري الألماني مؤقتا برصيد ست نقاط.

وتختم الجولة الثانية من الدوري الألماني غداَ بمباراتين تجمع الأولى بين بين فريقي ماينز وأونيون برلين وفي الثانية يستضيف البطل بايرن ميونيخ فريق أوغسبورغ.

ع.م.ج/ أ.ح (د ب أ)