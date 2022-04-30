 الدوري الألماني: شالكه العائد ينجو بإعجوبة من فخ غلادباخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.08.2022

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الدوري الألماني: شالكه العائد ينجو بإعجوبة من فخ غلادباخ

نجا فريق شالكه العائد إلى دوري الأضواء الألماني بأعجوبة من فخ مونشنغلادباخ وفرض عليه التعادل في الوقت بدل الضائع. كما حقق فريق كولن تعادلا ثمينا مع لايبزيغ واحتل المركز الثاني مناصفة مع غلادباخ.

نجا فريق شالكه العائد إلى دوري الأضواء بأعجوبة من فخ مونشنغلادباخ وفرض عليه التعادل في الوقت بدل الضائع.

نجا فريق شالكه العائد إلى دوري الأضواء بأعجوبة من فخ مونشنغلادباخ وفرض عليه التعادل في الوقت بدل الضائع.

فرض فريق شالكه التعادل /2 2 على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت (13 آب/ أغسطس 2022) في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

مختارات

قبيل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ترشح لكم DW هذه النجوم الإفريقية العشرة لمتابعة مسيرتها الكروية خلال المنافسات.

حقّق بوروسيا دورتموند، فوزًا افتتاحيًا صعبًا على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم التي شهدت أيضا اكتساح بايرن ميونيخ لآينتراخت فرانكفورت بسداسية.

تعادل لايبزيغ مع مضيفه شتوتغارت 1-1 في الجولة الأولى من الدوري الألماني وسط تقارير عن قرب توصل لايبزيغ لاسترجاع تيمو فيرنر من تشلسي. وفي مباراة أخرى، فاز كولون على شالكه وحصد أول ثلاث نقاط له فيما ظل شالكه بلا رصيد.

كما فرض كولن (كولونيا) التعادل 2 2/ على مضيفه لايبزيغ في الوقت الذي اقتنص فيه أوغسبورغ فوزا ثمينا من ملعب باير ليفركوزن 2/ 1 كما فاز هوفنهايم على ضيفه بوخوم 3/2.

وفي باقي المباريات تعادل شتوتغارت مع مضيفه فيردر بريمن بهدفين لمثلهما فيما تعادل هيرتا برلين مع ضيفه انتراخت فرانكفورت بهدف مقابل هدف.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا تقدم شالكه بهدف عن طريق رودريغو زالازار في الدقيقة 27 ثم أدرك جوناس هوفمان التعادل لجلادباخ في الدقيقة 72 وبعدها بست دقائق سجل ماركوس تورام الهدف الثاني للفريق الضيف.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف ماريوس بولتر التعادل لشالكه من ضربة جزاء.

دورتموند يحقق فوزا صعبا على ليفركوزن

ورفع غلادباخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني مقابل نقطة واحدة لشالكه في المركز الرابع عشر، بعد عودته لدوري الأضواء عقب موسم واحد قضاه بدوري الدرجة الثانية.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، حرم كولن مضيفه لايبزيغ من تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعد أن تعادل في الجولة الأولى أيضا مضيفه شتوتغارت بهدف لمثله.

وتقدم لايبزيغ بهدف عن طريقه مهاجمه العائد حديثا تيمو فيرنر في الدقيقة 36 ثم تعادل فلوريان ديتز لكولن في الدقيقة 40.

لم تدم فرحة لاعبي لايبزيغ طويلا إذ عدل كولن النتيجة.

لم تدم فرحة لاعبي لايبزيغ طويلا إذ عدل كولن النتيجة.

ولعب لايبزيغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد دومينيك سزوبوسزلاي. ورغم النقص العددي أحرز كريستوفر نكونكو هدفا للايبزج في الدقيقة 56 لكن كولن رد بهدف عكسي سجله جوسكو جفارديول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

بوندسليغا ـ تعادل لايبزيغ مع مضيفه شتوتغارت.. وخيبة أمل لشالكه

ورفع كولن رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني أيضا مناصفة مع غلادباخ إلى حين تختم هذه الجولة يوم غد الأحد. في المقابل حصد لايبزيغ نقطتين فقط في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب باي أرينا، اقتنص أوغسبورغ فوزا غاليا من ليفركوزن بهدفين مقابل هدف. وتقدم أوغسبورغ بهدف عن طريق فريدريك يانسن في الدقيقة 15 لكن تشارلز أرانجويز أدرك التعادل لليفركوزن في الدقيقة 43. وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة خطف اندريه هان هدف الفوز لأوغسبورغ.

وبهذا الفوز رفع أوغسبورغ رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع وظل ليفركوزن في المركز الأخير بدون رصيد.

سيمون زولر يحتفل بهدف بوخوم الثاني في مرمى هوفنهايم، لكن الفرحة لم تدم طويلا إذا حول الأخير تأخره إلى فوز.

سيمون زولر يحتفل بهدف بوخوم الثاني في مرمى هوفنهايم، لكن الفرحة لم تدم طويلا إذا حول الأخير تأخره إلى فوز.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، قلب هوفنهايم تأخره بهدفين أمام ضيفه بوخوم إلى فوز مثير بثلاثية. الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن وظل بوخوم بدون رصيد في المركز السابع عشر.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، تقدم هيرتا بهدف عن طريق سوات سيردار في الدقيقة الثالثة لكن دايتشي كامادا أدرك التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 48. وحصد هيرتا برلين أول نقطة له ليتقدم للمركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن فرانكفورت صاحب المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، تقدم نيكلاس فولكروغ بهدف لفيردر بريمن في الدقيقة الرابعة ثم تعادل واتارو إيندو لشتوتغارت في الدقيقة 38. وأضاف سيلاس الهدف الثاني لشتوتغارت في الدقيقة 77 لكن أوليفر بوركي خطف هدف التعادل القاتل لفيردر بريمن في الوقت بدل الضائع.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر بفارق الأهداف عن شتوتغارت صاحب المركز الثاني عشر.

بوروسيا دورتموند حقق فوزا كبيرا على فرايبورغ بثلاثة أهدف مقابل هدف.

بوروسيا دورتموند حقق فوزا كبيرا على فرايبورغ بثلاثة أهدف مقابل هدف.

وكان بوروسيا دورتموند قد حقق فوزا كبيرا على فرايبورغ بثلاثة أهدف مقابل هدف يوم أمس الجمعة ليتصدر الدوري الألماني مؤقتا برصيد ست نقاط.

وتختم الجولة الثانية من الدوري الألماني غداَ بمباراتين تجمع الأولى بين بين فريقي ماينز وأونيون برلين وفي الثانية يستضيف البطل بايرن ميونيخ فريق أوغسبورغ.

ع.م.ج/ أ.ح (د ب أ)

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    فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.

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    إيرلينغ هالاند يودع دورتموند

    يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.

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    هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .

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    خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".

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    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

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    ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام

    إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.

  • Adam Hlozek bei einem Zweikampf im Spiel Sparta Prag gegen Olympique Lyon

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    آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن

    المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.

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    مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.

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    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

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    كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟

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