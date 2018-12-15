الدوري الألماني- دورتموند يفوز على بريمن ويضمن لقب "بطل الخريف"

ضمن بوروسيا دورتموند إحراز لقب "بطل الخريف" بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2-1 قبل جولتين من انتهاء دور الذهاب، مساء اليوم السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2018) في الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

"بطل الخريف لا يعني شيئا"

مصطلح "بطل الخريف" هو لقب يطلق على الفريق، الذي يتصدر البطولة بعد انتهاء النصف الأول من المسابقة. وربما لا يعني الكثير الآن، لكن في 38 من 55 موسما ( أي 69 في المائة) تُوج بطل الخريف بلقب البوندسليغا في نهاية الموسم.

هَزَّ صاحب الأرض الشباك مرتين في سبع دقائق أولهما عبر الإسباني ألكاسير بضربة رأس بعد ركلة حرة في الدقيقة 20. ثم أضاف القائد ماركو رويس الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 27، وتكفل ماكس كروزه بتسجيل الهدف الوحيد لفيردر بريمن في الدقيقة 35.

وقال لوسيان فافر، المدرب السويسري لفريق دورتموند بعد الفوز "بطل الخريف لا يعني شيئا كبيرا. نحن سعداء، شكرا، لكن تبقى مبارتان قبل العطلة والتالية هي الأهم كما في العادة. لقب البطل؟"

الكاسير ورويس سجلا هدفي دورتموند في مرمى بريمن في الجولة 15 بالدوري الألماني

نتائج مباريات الجولة 15

وبفوزه السادس تواليا، رفع دورتموند رصيده إلى 39 نقطة معززا الفارق إلى 9 نقاط مع أقرب مطارديه بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي تعادل سلبا على أرض هوفنهايم، وبايرن ميونيخ الذي حقق فوزا كبيرا على مضيفه هانوفر 4-صفر، اليوم السبت أيضا.

وفي مباريات السبت أيضا نجح شتوتغارت في تحويل تأخره بهدف أمام هيرتا برلين إلى الفوز بهدفين. حملا توقيع ماريو غوميز.

بايرن بزي غير تقليدي يفوز على هانوفر 4- صفر في الجولة 15 من البوندسليغا

وتغلب فورتونا دوسلدورف على ضيفه فرايبورغ بهدفين نظيفين. وتعادل أوغسبورغ مع شالكه بهدف لكل منهما ليرفع الأول رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 15 نقطة لشالكه في المركز الثالث عشر.

وانطلقت الجولة 15 من البوندسليغا أمس الجمعة حيث خسر نورمبرغ أمام ضيفه فولفسبورغ 0 - 2، وتختتم الجولة غداً الأحد بلقاء لايبزيغ مع ضيفه ماينز، ثم آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه باير ليفركوزن.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)