 الدوري الألماني- دورتموند يفوز على بريمن ويضمن لقب ″بطل الخريف″ | عالم الرياضة | DW | 15.12.2018

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عالم الرياضة

الدوري الألماني- دورتموند يفوز على بريمن ويضمن لقب "بطل الخريف"

نجح دورتموند في مواصلة التحليق في صدارة الدوري الألماني بالفوز على ضيفه بريمن في الجولة 15 بالبطولة. ووسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 9 نقاط، كما ضمن لقب "بطل الخريف"، الذي يفوز صاحبه غالبا بدرع الدوري في النهاية.

Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - Werder Bremen (Reuters/L. Kügeler)

ضمن بوروسيا دورتموند إحراز لقب "بطل الخريف" بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2-1 قبل جولتين من انتهاء دور الذهاب، مساء اليوم السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2018) في الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

"بطل الخريف لا يعني شيئا"

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من الريال قدم أشرف حكيمي لدورتموند على سبيل الإعارة وبعد جلوسه بداية على دكة البدلاء أصبح ركيزة أساسية في الفريق، ويرغب دورتموند التعاقد معه نهائيا. إنه مثار إعجاب لوتار ما تيوس ومرشح أفضل "روكي" بالبوندسليغا. (14.12.2018)

بعد فوزه في دربي الرور على شالكه بهدفين مقابل هدف، يبقي دورتموند على المسافة مع أقرب المطاردين، بايرن ميونيخ، بتسع نقاط رغم فوز الأخير بثلاثية نظيفة على نورنبرغ في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم. (08.12.2018)

مصطلح "بطل الخريف" هو لقب يطلق على الفريق، الذي يتصدر البطولة بعد انتهاء النصف الأول من المسابقة. وربما لا يعني الكثير الآن، لكن في 38 من 55 موسما ( أي 69 في المائة) تُوج بطل الخريف بلقب البوندسليغا في نهاية الموسم.

هَزَّ صاحب الأرض الشباك مرتين في سبع دقائق أولهما عبر الإسباني ألكاسير بضربة رأس بعد ركلة حرة في الدقيقة 20. ثم أضاف القائد ماركو رويس الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 27، وتكفل ماكس كروزه بتسجيل الهدف الوحيد لفيردر بريمن في الدقيقة 35.

وقال لوسيان فافر، المدرب السويسري لفريق دورتموند بعد الفوز "بطل الخريف لا يعني شيئا كبيرا. نحن سعداء، شكرا، لكن تبقى مبارتان قبل العطلة والتالية هي الأهم كما في العادة. لقب البطل؟"

Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - Werder Bremen (picture-alliance/dpa)

الكاسير ورويس سجلا هدفي دورتموند في مرمى بريمن في الجولة 15 بالدوري الألماني

نتائج مباريات الجولة 15

وبفوزه السادس تواليا، رفع دورتموند رصيده إلى 39 نقطة معززا الفارق إلى 9 نقاط مع أقرب مطارديه بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي تعادل سلبا على أرض هوفنهايم، وبايرن ميونيخ الذي حقق فوزا كبيرا على مضيفه هانوفر 4-صفر، اليوم السبت أيضا.

وفي مباريات السبت أيضا نجح شتوتغارت في تحويل تأخره بهدف أمام هيرتا برلين إلى الفوز بهدفين. حملا توقيع ماريو غوميز.

Fußball Bundesliga Hannover 96 - Bayern München | Jubel (picture-alliance/dpa/M. Sohn)

بايرن بزي غير تقليدي يفوز على هانوفر 4- صفر في الجولة 15 من البوندسليغا

وتغلب فورتونا دوسلدورف على ضيفه فرايبورغ بهدفين نظيفين. وتعادل أوغسبورغ مع شالكه بهدف لكل منهما ليرفع الأول رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 15 نقطة لشالكه في المركز الثالث عشر.

وانطلقت الجولة 15 من البوندسليغا أمس الجمعة حيث خسر نورمبرغ أمام ضيفه فولفسبورغ 0 - 2، وتختتم الجولة غداً الأحد بلقاء لايبزيغ مع ضيفه ماينز، ثم آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه باير ليفركوزن.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Deutschland BG Bundesliga | FC Bayern München feiert die sechste deutsche Meisterschaft in Folge (picture-alliance/sampics/C. Pahnke )

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء

    حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.

  • Deutschland BG Bundesliga | Markus Söder empfängt den 1. FC Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بين صعود وهبوط

    نادي نورينبيرغ يلفت الانتباه لكونه الفريق الذي سجل رقماً قياسياً في الصعود والهبوط من وإلى دور الأضواء، ففي موسم 2017/2018 صعد نورينبيرغ للمرة الثامنة إلى دور الدرجة الأولى بعد أن قضى أربعة أعوام متتالية في الدرجة الثانية. يلحقه نادي فورتونا دوسلدورف الذي صعد للمرة السادسة إلى دور الأضواء. تمكن الفريقان معا من الصعود والهبوط 14 مرة. فهل يستطيع الفريقان البقاء في دوري الدرجة الأولى هذه المرة؟

  • Deutschland BG Bundesliga | Christian Peintinger mit Headset (imago/J. Huebner)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ثورة تقنية على مقاعد المدربين

    نظام التواصل عبر سماعات دقيقة في الأذن بين الحكام أمر معروف، هذه الثورة التقنية وصلت الآن إلى مقاعد المدربين ومساعديهم، وبالتحديد وصلت إلى آذانهم، حيث يسمح باستخدام ثلاثة أجهزة للفريق الواحد أثناء المباراة من أجل تحديد التوجه التكتيكي للفريق. ويجوز استخدام المعلومات المعروفة عن اللاعبين لتحسين الأداء حتى اثناء المباراة، كما يتم استخدام المعلومات المخزونة لتحسين وتسريع علاج اللاعبين المصابين.

  • Deutschland BG Bundesliga | Anzeige Video Assist (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    تقنية الفيديو المساعدة للحكام

    تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.

  • Deutschland BG Bundesliga | Borussia Dortmund Signal Iduna Park (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/C. Neundorf)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا يسحر الجماهير

    المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.

  • Deutschland BG Bundesliga | RheinEnergieStadion (picture alliance/dpa/C. Gateau)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا

    ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.

  • Deutschland BG Bundesliga | Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El Saqqa)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال

    حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.

  • Deutschland BG Bundesliga | Tolisso FC Bayern (picture-alliance/Rauchensteiner/Augenklick)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل

    حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.

  • Deutschland BG Bundesliga | Jubel und Tanz der Frankfurter Spieler (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب

    على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

  • Deutschland BG Bundesliga | Arena auf Schalke (picture-alliance/imageBROKER/H. Blossey)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة

    الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.


مختارات

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

للمرة 56 ينطلق الموسم الكروي للدوري الألماني "بوندسليغا" ويبقى بطل الموسم الماضي بايرن ميونيخ الفريق الأوفر حظاً لنيل اللقب في هذا الموسم أيضاً. وهناك أشياء أخرى يجب على كل متابع لدوري الدرجة الأولى في ألمانيا معرفتها. (23.08.2018)  

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