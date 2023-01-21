الدوري الألماني: دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات بشق النفس

استأنف بوروسيا دورتموند مسيرته في الموسم الحالي ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بانتصار مثير على ضيفه أوغسبورغ (4/3)، اليوم الأحد (22 كانون الثاني/يناير 2023)، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وكانت بطولة الدوري توقفت لمدة تزيد عن الشهرين بسبب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأعقب ذلك العطلة الشتوية.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 28 نقطة، ليتقدم للمركز السادس بترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد أوغسبورغ، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وبادر دورتموند بالتسجيل عن طريق النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام في الدقيقة 29، لكن أرني مايير تعادل لأوغسبورغ في الدقيقة 40.

وأعاد نيكو شلوتيربيك التقدم لدورتموند من جديد بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 42، غير أن البوسني إرميدين ديميروفيتش سجل هدف التعادل لأوغسبورغ في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف الإنجليزي الصاعد جيمي بينو جيتنز الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل الكرواتي ديفيد كولينا لأوغسبورغ في الدقيقة 77.

ولم يهنأ أوغسبورغ بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز الأمريكي الشاب جيوفاني ريينا الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 78، ليمنح النقاط الثلاث لفريقه، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته أمام فولفسبوغ وبوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلتين الماضيتين.

يذكر أن المباراة شهدت عودة الإيفواري سيباستيان هالر لصفوف دورتموند، عقب تعافيه من مرض سرطان الخصية، الذي تعرض له فور انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أياكس أمستردام الهولندي. وجلس هالر على مقاعد بدلاء دورتموند في بداية اللقاء، قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي أقيمت بملعب سيغنال ايدونا بارك.

خ.س/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب)