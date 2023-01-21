 الدوري الألماني: دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات بشق النفس | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.01.2023

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رياضة

الدوري الألماني: دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات بشق النفس

استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بشق الأنفس عندما تغلب على ضيفه أوغسبورغ في مباراة مثيرة أمام أكثر من 80 ألف متفرج في ختام المرحلة السادسة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

شهدت المباراة عودة الإيفواري سيباستيان هالر لصفوف دورتموند، عقب تعافيه من مرض سرطان الخصية

شهدت المباراة عودة الإيفواري سيباستيان هالر لصفوف دورتموند، عقب تعافيه من مرض سرطان الخصية

استأنف بوروسيا دورتموند مسيرته في الموسم الحالي ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بانتصار مثير على ضيفه أوغسبورغ (4/3)، اليوم الأحد (22 كانون الثاني/يناير 2023)، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

مختارات

تُستأنف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعد فترة غياب طويلة، غدا الجمعة عندما يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على لايبزيغ في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

بعد افتقاده لجهود حارسه الأساسي مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق، يبدو أن بايرن ميونيخ وجد ضالته المنشودة في السويسري يان سومر، حارس مرمى مونشنغلادباخ. تقارير إعلامية تتحدث عن توصل الناديين لاتفاق.

وكانت بطولة الدوري توقفت لمدة تزيد عن الشهرين بسبب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأعقب ذلك العطلة الشتوية.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 28 نقطة، ليتقدم للمركز السادس بترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد أوغسبورغ، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة الثامنة على التوالي في المسابقة، عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وبادر دورتموند بالتسجيل عن طريق النجم الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام في الدقيقة 29، لكن أرني مايير تعادل لأوغسبورغ في الدقيقة 40.

وأعاد نيكو شلوتيربيك التقدم لدورتموند من جديد بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 42، غير أن البوسني إرميدين ديميروفيتش سجل هدف التعادل لأوغسبورغ في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف الإنجليزي الصاعد جيمي بينو جيتنز الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 75، قبل أن يتعادل الكرواتي ديفيد كولينا لأوغسبورغ في الدقيقة 77.

ولم يهنأ أوغسبورغ بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز الأمريكي الشاب جيوفاني ريينا الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 78، ليمنح النقاط الثلاث لفريقه، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته أمام فولفسبوغ وبوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلتين الماضيتين.

يذكر أن المباراة شهدت عودة الإيفواري سيباستيان هالر لصفوف دورتموند، عقب تعافيه من مرض سرطان الخصية، الذي تعرض له فور انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أياكس أمستردام الهولندي. وجلس هالر على مقاعد بدلاء دورتموند في بداية اللقاء، قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي أقيمت بملعب سيغنال ايدونا بارك.

خ.س/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

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