 الدوري الألماني... دورتموند يستعيد اتزانه وهوفنهايم يوقف هزائمه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.02.2022

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رياضة

الدوري الألماني... دورتموند يستعيد اتزانه وهوفنهايم يوقف هزائمه

في المرحلة الـ 22 من "بوندسليغا"، استعاد بوروسيا دورتموند توازنه بعد خسارته القاسية أمام ليفركوزن وقلص الفارق مع منافسه التقليدي بايرن ميونيخ إلى ست نقاط. كما وضع هوفنهايم حدا لسلسلة هزائمه، عب فوزه الثمين على بيليفيلد.

استعاد دورتموند توازنه وقلص الفارق أمام منافسه التقليدي بايرن ميونيخ إلى ست نقاط.

استعاد دورتموند توازنه وقلص الفارق أمام منافسه التقليدي بايرن ميونيخ إلى ست نقاط.

امتص بوروسيا دورتموند صدمة خسارته القاسية أمام بايرليفركوزن في مباراته الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه أونيون برلين، اليوم الأحد (13 شباط/فبراير 2022)، في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز هوفنهايم 2 / صفر على ضيفه أرمينيا بيليفيلد.

مختارات

في الوقت الذي ارتأى فيه متزعما البوندسليغا بايرن ميونيخ ودورتموند عدم الإقدام على صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية، خطفت أندية أخرى الأنظار بصفقات مهمة. فما هي أبرزها؟

وارتفع رصيد دورتموند، الذي حقق فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، إلى 46 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق الذي يفصله عن غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر) إلى 6 نقاط، مستفيدا من خسارة الفريق البافاري 2 / 4 أمام مضيفه بوخوم، أمس السبت، بنفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد أونيون برلين، الذي نال خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 34 نقطة في المركز السابع.

وأحرز النجم المخضرم ماركو رويس الهدفين الأول الثاني لدورتموند في الدقيقتين 18 و25 على الترتيب، فيما تكفل رافاييل غيريرو بإحراز الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 71.

وكان دورتموند صدم جماهيره، بخسارته القاسية 2 / 5 أمام ضيفه بايرليفركوزن في المرحلة الماضية للبطولة.

وضع هوفنهايم حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة

وضع هوفنهايم حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة

ووضع هوفنهايم حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه أرمينيا بيليفيلد.

وارتفع رصيد هوفنهايم إلى 34 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد أرمينيا بيليفيد، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والأولى منذ 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وأحرز بنيامين هوبته الهدف الأول لهوفنهايم في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله جورجينو روتر الهدف الثاني في الدقيقة 51. 

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • غيرد مولر في مواجهة بايرن ميونيخ مع كولونيا عام مايو/ أيار 1971.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    1. غيرد مولر (المفجر): 365 هدفاً

    رصيد "المفجر" من الأهداف لا يزال بعيد المنال. بين عامي 1965 و1979 لعب غيرد مولر في الدوري الألماني حصريًا لبايرن ميونيخ. فاز بالبطولة الألمانية أربع مرات، وكان أفضل هداف سبع مرات. في خمسة مواسم سجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. وفي موسم 1971-1972، سجل مولر 40 هدفًا، وهو رقم قياسي حتى الآن.

  • يعد كلاوس فيشر هو صاحب الرقم القياسي للاعب الذي خاض مباريات أكثر في الدوري الألماني.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    2. كلاوس فيشر: 268 هدفاً

    خاض كلاوس فيشر 100 مباراة أكثر من مولر في الدوري الألماني، لكنه سجل 97 هدفًا أقل من نجم بايرن. ولذلك فإن فيشر يحتل المرتبة الثانية. وقد سجل فيشر معظم أهدافه بقميص شالكه (182 هدفاً). كما لعب لعدة أندية أخرى هي ميونيخ 1860 وكولونيا وبوخوم. استمرت مسيرة فيشر في الدوري الألماني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1968 حتى 1988.

  • ليفاندوفسكي يحتفل بالتسجيل في مرمى شالكه في موسم 2019/2020

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    3. روبرت ليفاندوفسكي: 262 هدفاً

    كان النجم البولندي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة، ولكن لأن هذا الانتقال لم يتم، أصبح ليفاندوفسكي الآن "مؤسسة" بذاته في البوندسليغا. وقد سجل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ 188 هدفًا (حتى 2020/02/20)، بالإضافة إلى 74 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها قبل ذلك مع بروسيا دورتموند (2010-2014). ومازالت شهية أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف.

  • يوب هاينكس يحتفل مع غلادباخ بدرع الدوري في 7/6/1975

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    4. يوب هاينكس: 220 هدفاً

    قبل أن يحتفل هاينكس بنجاح كبير كمدرب، كان أحد أفضل المهاجمين الألمان. وعلى مدار أربعة عشر عامًا لعب في الدوري الألماني مع بروسيا مونشنغلادباخ (1965-1967 و1970-1978) وهانوفر 96 (1967-1970). هاينكس هو الهداف التاريخي لفريق مونشنغلادباخ برصيد 195 هدفًا، فهنا مع "فريق المِهَار" (صغار الخيول) عاش أنجح أوقاته وفاز ببطولة الدوري الألماني أربع مرات.

  • مانفريد بورغسمولر لاعب دورتموند ويظهر خلفه باول برايتنر لاعب بايرن ميونيخ

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفاً

    بين عامي 1967 و1990، أرهق الموهوب "ماني" بورغسمولر مدافعي الفرق المنافسة بمراوغاته. ولعب في الدوري الألماني في صفوف إيسن ودورتموند ونورنبرغ وبريمن، وهو الهداف التاريخي لدورتموند برصيد 135 هدفًا. بعد مسيرته الكروية، أصبح بورغسمولر لاعبًا بفريق "راين فاير" لكرة القدم الأمريكية لمدة ست سنوات. وتوفي في مايو/ أيار 2019 عن عمر بلغ 69 عامًا.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96 (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفاً

    جاء البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فيردر بريمن عام 1999، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. وباستثناء فترة قصيرة في تشيلسي، ظل "بيتزا" وفياً للبوندسليغا منذ ذلك الحين. انتقل مرتين من بريمن إلى بايرن ميونيخ (2001 و2012). وبعد موسم مع كولونيا، انضم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة في عام 2019، حيث انتهت مسيرته في صيف 2020، بعدما سجل في البوندسليغا 197 هدفاً في 490 مباراة.

  • أولف كيرستن يسجل في مرمى أوفى غوسبوداريك حارس مرمى بوخوم (5/8/1997)

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    7. أولف كيرستن: 181 هدفاً

    كان يطلق على أولف كيرستن لقب "دير شفاته" (تعني الأسود)، وكان هدافًا في منتهى الخطورة في فريق دينامو دريسدن في دوري ألمانيا الشرقية السابقة. في عام 1990 انتقل كيرستن إلى "فريق المصنع"، فريق باير ليفركوزن وظل مخلصًا له حتى نهاية مسيرته في 2003. خاض كيرستن مع ليفركوزن في الدوري الألماني 350 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري ثلاث مرات.

  • شتيفان كونتس يرفع درع الدوري الألماني عام 1991

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    8. شتيفان كونتس: 179 هدفاً

    لعب بقميص بوخوم ثم أوردينغن، ثم كايزرسلاوترن، ثم عاد لبوخوم، وفي النهاية ارتدى قميص بيليفيلد. لم يلعب شتيفان كونتس لأندية القمة في الدوري الألماني، ومع ذلك، فاز المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بلقب هداف الدوري بقميص بوخوم عام 1986. وفي 1994 حصل على لقب الهداف بقميص كايزرسلاوترن. كما احتفل بأكبر نجاحاته مع كايزرسلاوترن، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 1990 وبطولة الدوري عام 1991.

  • ديتر مولر بزي كولونيا في مباراة الإعادة لنهائي كأس ألمانيا موسم 1976/1977 في مواجهة أوفه كليمان لاعب هيرتا برلين.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    9. ديتر مولر: 177 هدفاً

    لا يزال ديتر مولر يحمل رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني حتى اليوم، ففي 17 أغسطس/ آب 1977، سجل ستة من أهداف كولونيا أمام فيردر بريمن، بنتيجة 7-2. وبالإضافة إلى كولونيا، لعب ديتر مولر أيضًا لصالح أوفنباخ وشتوتغارت وزاربروكن في الدوري الألماني. لكن أطول فترة قضاها في كولونيا بين عامي 1977 و1986. خاض مولر 303 مباريات إجمالاً في الدوري الألماني.

  • كلاوس ألوفس يحتفل بتسجيل أحد الأهداف وهو يرتدي زي فيردربريمن.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    10. كلاوس ألوفس: 177 هدفاً

    عندما انتقل كلاوس ألوفس لاعب دوسلدورف إلى نادي كولونيا عام 1981 ليكون خلفًا لديتر مولر، كانت قيمة انتقاله البالغة 2.25 مليون مارك (1.15 مليون يورو) رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني آنذاك. وقد سجل 177 هدفا في البوندسليغا مثل سلفه ديتر مولر، بيد أنه احتاج إلى 121 مباراة أكثر من مولر. وبعد بضع سنوات في فرنسا، لعب ألوفس أيضًا لبريمن في الدوري الألماني. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ ص.ش


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