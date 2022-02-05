الدوري الألماني... دورتموند يستعيد اتزانه وهوفنهايم يوقف هزائمه

امتص بوروسيا دورتموند صدمة خسارته القاسية أمام بايرليفركوزن في مباراته الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وحافظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه أونيون برلين، اليوم الأحد (13 شباط/فبراير 2022)، في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز هوفنهايم 2 / صفر على ضيفه أرمينيا بيليفيلد.

وارتفع رصيد دورتموند، الذي حقق فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، إلى 46 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق الذي يفصله عن غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر) إلى 6 نقاط، مستفيدا من خسارة الفريق البافاري 2 / 4 أمام مضيفه بوخوم، أمس السبت، بنفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد أونيون برلين، الذي نال خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 34 نقطة في المركز السابع.

وأحرز النجم المخضرم ماركو رويس الهدفين الأول الثاني لدورتموند في الدقيقتين 18 و25 على الترتيب، فيما تكفل رافاييل غيريرو بإحراز الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 71.

وكان دورتموند صدم جماهيره، بخسارته القاسية 2 / 5 أمام ضيفه بايرليفركوزن في المرحلة الماضية للبطولة.

وضع هوفنهايم حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة

ووضع هوفنهايم حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه أرمينيا بيليفيلد.

وارتفع رصيد هوفنهايم إلى 34 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد أرمينيا بيليفيد، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والأولى منذ 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وأحرز بنيامين هوبته الهدف الأول لهوفنهايم في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله جورجينو روتر الهدف الثاني في الدقيقة 51.

خ.س/أ.ح (د ب أ)