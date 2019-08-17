الدوري الألماني: دورتموند يحقق فوزه الثاني تواليا

نجح فريق بوروسيا دورتموند من العودة بنتيجة الفوز بثلاثة أهداف لواحد أمام مضيفه كولون. ويدين وصيف بطل الموسم الماضي بالنقاط الثلاث إلى الإنجليزي غايدون سانشو الذي أدرك التعادل في آخر 20 دقيقة، والبديل المغربي أشرف حكيمي الذي منحه التقدم قبل أن يؤكد الإسباني باكو ألكاسير الفوز بهدف ثالث.
ورفع فريق المدرب السويسري لوسيان فافر رصيده إلى 6 نقاط من المرحلتين الأوليين، بعد أن استهل الموسم الجديد بفوز كبير على أوغسبورغ 5-1 في مباراة كان الأخير أيضا السباق إلى التسجيل قبل أن يقلب دورتموند الأمور لصالحه.
ولم يقدم الفريقان شيئا يذكر حتى الدقيقة 29 عندما فاجأ كولن ضيفه بافتتاحه التسجيل برأسية لدومينيك دراكسلر الذي وصلته الكرة عند القائم الأيمن بعدما حولها التونسي إلياس السخيري برأسه إثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى، فانقض عليها وأودعها شباك الحارس السويسري رومان بوركي.
فرحة جماهير كولن لم تكتمل
وعانى رجال فافر بعد تلقيهم الهدف وتركوا خلفهم الكثير من المساحات ما منح لاعبو كولن بعض الفرص لتوجيه ضربة أخرى لضيوفهم لكنهم لم يستغلوها، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني، فرض دورتموند سيطرته بعدما أجرى فافر تبديلين بادخال حكيمي ويوليان براندت، لكنه انتظر حتى الدقيقة 70 ليدرك التعادل عندما مرر البلجيكي تورغان هازار الكرة إلى سانشو في المنطقة، فسددها الأخير بيسراه أرضية بعيدا عن متناول الحارس تيمو هورن.
وأصبح الإنجليزي بعمر الـ19 عاما و151 يوما، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني يصل إلى 15 هدفا، متفوقا على إنجاز هورشت كوبل لعام 1967 بفارق 34 يوما، وذلك بحسب موقع "أوبتا" للإحصاءات.
وعندما بدا أن الفريقين في طريقهما إلى التعادل، ضرب حكيمي ومنح الضيوف التقدم بكرة رأسية إثر عرضية من البولندي لوكاس بيشيك (86)، قبل أن يوجه ألكاسير الضربة القاضية لكولن بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من بطل المباراة سانشو (4+90).
هـ.د/ع.ج (أ ف ب)
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
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المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش