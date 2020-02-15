الدوري الألماني- دورتموند يثأر من بريمن وكولونيا يكتسح برلين

اقتنص فريق بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مؤقتا بفوزه على ملعب مضيفه فيردر بريمن 2 / صفر اليوم السبت (22 فبراير/ شباط 2020) في الجولة 23 للبوندسليغا.

وكان دورتموند قد خسر قبل أسبوعين على نفس الملعب أمام بريمن بنتيجة 2/3 ليودع بسببها كأس ألمانيا.

وفي مباراة اليوم تقدم المدافع الفرنسي دان أكسيل زاغادو بهدف لدورتموند في الدقيقة 52 ثم أضاف المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 66، ليواصل هالاند تألقه المذهل مع دورتموند محرزا هدفه الـ12 على مستوى كافة البطولات منذ انتقاله للفريق الشهر الماضي قادما من صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر وبفارق الأهداف فقط عن لايبزغ صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي مساء السبت مع مضيفه شالكه.

وفي نفس توقيت مباراة دورتموند وبريمن أقيمت مباريات أخرى، ففرض هوفنهايم التعادل بهدف لمثله على مضيفه مونشنغلادباخ. وتقدم ماتياس غينتر بهدف لغلادباخ في الدقيقة 11 ثم أهدر الحسن بليا ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، ثم خطف لوكاس ريبيرو دوس سانتوس هدف التعادل القاتل لهوفنهايم في الوقت بدل الضائع. ورفع غلادباخ رصيد إلى 43 نقطة في المركز الرابع مقابل 34 نقطة لهوفنهايم في المركز السابع.

وكانت المباراة قد توقفت لعدة دقائق بسبب لافتات مسيئة هاجمت من خلالها جماهير غلادباخ رجل الأعمال ديتمار هوب المستثمر في نادي هوفنهايم، ليكلف الوقت المحتسب بدلا من الضائع فريقهم نقطتين ثمينتين.

كولونيا يقسو على برلين بخماسية

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، لقن كولونيا مضيفه هيرتا برلين درسا قاسيا واكتسحه بخمسة أهداف دون رد. وسجل جون كوردوبا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الرابعة و22 ثم استفاد الفريق من هدف بنيران صديقة سجله روني غارستين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني أحرز فلوريان كاينز رابع أهداف كولونيا في الدقيقة 62 وتبعه مارك أليكسندر أوت بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 69. وبهذا الفوز رفع كولونيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن هيرتا صاحب المركز الرابع عشر.

مارك ألكساندر أوت يسدد ركلة حرة سجل منها الهدف الخامس لفريقه كولونيا في مرمى مضيفه هيرتا برلين

وعلى ملعب شفارتسفالد ستاديون تغلب فورتونا دوسلدورف على مضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد. وتقدم أندري هوفمان بهدف لدوسلدورف في الدقيقة 37 ثم أضاف ايريك تومي الهدف الثاني في الدقيقة 61 الفوز رفع رصيد دوسلدورف إلى 20 نقطة في المركز الثالث من القاع وتوقف رصيد فرايبورغ عند 33 نقطة في المركز الثامن.

مأساة في مباراة بايرن

وكان بايرن ميونيخ قد افتتح مباريات الجولة 23 أمس الجمعة بالفوز على بادربورن بشق الأنفس 3/2 ليرفع رصيده إلى 49 نقطة منفردا بالصدارة. وخلال تلك المباراة توفيت ابنة شقيقة ستريلي مامبا لاعب بادربورن، والبالغة من العمر 14 شهرا، بعد أن أن أصابها الإعياء أثناء حضورها مباراة الفريقين ملعب "أليانز أرينا".

ص.ش/م.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)