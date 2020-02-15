 الدوري الألماني- دورتموند يثأر من بريمن وكولونيا يكتسح برلين | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.02.2020

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رياضة

الدوري الألماني- دورتموند يثأر من بريمن وكولونيا يكتسح برلين

في مباراة سجل فيها مجددا الظاهرة النرويجي هالاند، فاز دورتموند على بريمن ليضيق الخناق على لايبزيغ. واكتسح كولونيا برلين. كما فرض هوفنهايم التعادل على مونشنغلادباخ. وكان بايرن قد فاز على بادربورن في مباراة شهدت مأساة.

نجوم دورتموند ويظهر في الصورة هالاند وبجواره حكيمي

النجم هالاند يتلقي التهاني من زملائه بعد تسجيله هدف دورتموند الثاني في مرمى بريمن في الجولة 23 من الدوري الألماني

اقتنص فريق بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مؤقتا بفوزه على ملعب مضيفه فيردر بريمن 2 / صفر اليوم السبت (22 فبراير/ شباط 2020) في الجولة 23  للبوندسليغا.

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وكان دورتموند قد خسر قبل أسبوعين على نفس الملعب أمام بريمن بنتيجة 2/3 ليودع بسببها كأس ألمانيا.

وفي مباراة اليوم تقدم المدافع الفرنسي دان أكسيل زاغادو بهدف لدورتموند في الدقيقة 52 ثم أضاف المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 66، ليواصل هالاند تألقه المذهل مع دورتموند محرزا هدفه الـ12 على مستوى كافة البطولات منذ انتقاله للفريق الشهر الماضي قادما من صفوف ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر وبفارق الأهداف فقط عن لايبزغ صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي مساء السبت مع مضيفه شالكه.

وفي نفس توقيت مباراة دورتموند وبريمن أقيمت مباريات أخرى، ففرض هوفنهايم التعادل بهدف لمثله على مضيفه مونشنغلادباخ. وتقدم ماتياس غينتر بهدف لغلادباخ في الدقيقة 11 ثم أهدر الحسن بليا ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، ثم خطف لوكاس ريبيرو دوس سانتوس هدف التعادل القاتل لهوفنهايم في الوقت بدل الضائع. ورفع غلادباخ رصيد إلى 43 نقطة في المركز الرابع مقابل 34 نقطة لهوفنهايم في المركز السابع.

وكانت المباراة قد توقفت لعدة دقائق بسبب لافتات مسيئة هاجمت من خلالها جماهير غلادباخ رجل الأعمال ديتمار هوب المستثمر في نادي هوفنهايم، ليكلف الوقت المحتسب بدلا من الضائع فريقهم نقطتين ثمينتين. 

كولونيا يقسو على برلين بخماسية

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، لقن كولونيا مضيفه هيرتا برلين درسا قاسيا واكتسحه بخمسة أهداف دون رد. وسجل جون كوردوبا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الرابعة و22 ثم استفاد الفريق من هدف بنيران صديقة سجله روني غارستين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني أحرز فلوريان كاينز رابع أهداف كولونيا في الدقيقة 62 وتبعه مارك أليكسندر أوت بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 69. وبهذا الفوز رفع كولونيا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن هيرتا صاحب المركز الرابع عشر.

لاعب كولونيا مارك ألكساندر أوت يسدد هدفا من ركلة حرة في مرمى برلين

مارك ألكساندر أوت يسدد ركلة حرة سجل منها الهدف الخامس لفريقه كولونيا في مرمى مضيفه هيرتا برلين

وعلى ملعب شفارتسفالد ستاديون تغلب فورتونا دوسلدورف على مضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد. وتقدم أندري هوفمان بهدف لدوسلدورف في الدقيقة 37 ثم أضاف ايريك تومي الهدف الثاني في الدقيقة 61 الفوز رفع رصيد دوسلدورف إلى 20 نقطة في المركز الثالث من القاع وتوقف رصيد فرايبورغ عند 33 نقطة في المركز الثامن.

مأساة في مباراة بايرن

وكان بايرن ميونيخ قد افتتح مباريات الجولة 23 أمس الجمعة بالفوز على بادربورن بشق الأنفس 3/2 ليرفع رصيده إلى 49 نقطة منفردا بالصدارة. وخلال تلك المباراة توفيت ابنة شقيقة ستريلي مامبا لاعب بادربورن، والبالغة من العمر 14 شهرا، بعد أن أن أصابها الإعياء أثناء حضورها مباراة الفريقين ملعب "أليانز أرينا".

ص.ش/م.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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