 الدوري الألماني- دورتموند المتصدر يسقط أمام أوغسبورغ | عالم الرياضة | DW | 01.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

الدوري الألماني- دورتموند المتصدر يسقط أمام أوغسبورغ

افتتح فريق أوغسبورغ المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم بفوز ثمين على متصدر الدوري بوروسيا دورتموند، الذي باتت صدارته مهددة من أقرب وأخطر منافسيه بايرن ميونيخ، الذي أمامه الآن فرصة للحاق بدورتموند.

Bundesliga Dortmund Augsburg (Reuters/M. Dalder)

صدمة الخسارة على وجه أشرف حكيمي وأليكس فيتسل لاعبي دورتموند

أهدر فريق بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام أوغسبورغ 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة (الأول من مارس/ آذار) في افتتاح الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

مختارات

فاز نادي توتنهام الإنجليزي على ضيف دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، مصعباً على دورتموند مهمة الوصول إلى دور الثمانية.ض (13.02.2019)

​​​​​​​لم يستوعب حارس المرمى رومان بوركي الصدمة التي تلقاها فريقه دورتموند في دوري الأبطال، فقد خرج إلى الإعلام محملا المدرب قبل اللاعبين مسؤولية الهزيمة التي قد تصبح بداية لخروج وشيك من دوري الأبطال. (15.02.2019)

وتقدم اوغسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما دونغ وون جي في الدقيقتين 24 و68، قبل أن يسجل باكو ألكاسير هدف حفظ ماء الوجه لدورتموند في الدقيقة 81.
وتوقف رصيد دورتموند عند 54 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر. وبإمكان بايرن ميونخ أن يعادل نقاط فريق بوروسيا دورتموند إذا تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ غدا السبت.
يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 16 مباراة وتعادل في ست مباريات، بينما يعد هذا الفوز هو الخامس لأوغسبورغ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في ست مباريات.

ع.ج/ ص.ش (د ب أ)

  • Deutschland BG Bundesliga | FC Bayern München feiert die sechste deutsche Meisterschaft in Folge (picture-alliance/sampics/C. Pahnke )

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء

    حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.

  • Deutschland BG Bundesliga | Markus Söder empfängt den 1. FC Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بين صعود وهبوط

    نادي نورينبيرغ يلفت الانتباه لكونه الفريق الذي سجل رقماً قياسياً في الصعود والهبوط من وإلى دور الأضواء، ففي موسم 2017/2018 صعد نورينبيرغ للمرة الثامنة إلى دور الدرجة الأولى بعد أن قضى أربعة أعوام متتالية في الدرجة الثانية. يلحقه نادي فورتونا دوسلدورف الذي صعد للمرة السادسة إلى دور الأضواء. تمكن الفريقان معا من الصعود والهبوط 14 مرة. فهل يستطيع الفريقان البقاء في دوري الدرجة الأولى هذه المرة؟

  • Deutschland BG Bundesliga | Christian Peintinger mit Headset (imago/J. Huebner)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ثورة تقنية على مقاعد المدربين

    نظام التواصل عبر سماعات دقيقة في الأذن بين الحكام أمر معروف، هذه الثورة التقنية وصلت الآن إلى مقاعد المدربين ومساعديهم، وبالتحديد وصلت إلى آذانهم، حيث يسمح باستخدام ثلاثة أجهزة للفريق الواحد أثناء المباراة من أجل تحديد التوجه التكتيكي للفريق. ويجوز استخدام المعلومات المعروفة عن اللاعبين لتحسين الأداء حتى اثناء المباراة، كما يتم استخدام المعلومات المخزونة لتحسين وتسريع علاج اللاعبين المصابين.

  • Deutschland BG Bundesliga | Anzeige Video Assist (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    تقنية الفيديو المساعدة للحكام

    تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.

  • Deutschland BG Bundesliga | Borussia Dortmund Signal Iduna Park (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/C. Neundorf)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا يسحر الجماهير

    المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.

  • Deutschland BG Bundesliga | RheinEnergieStadion (picture alliance/dpa/C. Gateau)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا

    ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.

  • Deutschland BG Bundesliga | Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/S. El Saqqa)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال

    حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.

  • Deutschland BG Bundesliga | Tolisso FC Bayern (picture-alliance/Rauchensteiner/Augenklick)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل

    حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.

  • Deutschland BG Bundesliga | Jubel und Tanz der Frankfurter Spieler (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب

    على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

  • Deutschland BG Bundesliga | Arena auf Schalke (picture-alliance/imageBROKER/H. Blossey)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

    ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة

    الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.


مختارات

عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

للمرة 56 ينطلق الموسم الكروي للدوري الألماني "بوندسليغا" ويبقى بطل الموسم الماضي بايرن ميونيخ الفريق الأوفر حظاً لنيل اللقب في هذا الموسم أيضاً. وهناك أشياء أخرى يجب على كل متابع لدوري الدرجة الأولى في ألمانيا معرفتها. (23.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

ديلايني يقارن نجم بوروسيا دورتموند بميسي 01.03.2019

بينما تراجع مستوى بوروسيا دورتموند كثيراً في الآونة الأخيرة، أكد لاعب الفريق توماس ديلايني أن متصدر "البوندسليغا" تأثر بغياب الكابتن ماركو رويس بداعي الإصابة. ديلايني وضع كلاً من رويس وميسي في مرتبة واحدة. فكيف ذلك؟

Fußball Bundesliga FC Bayen - FC Schalke 04

بوندسليغا- بايرن يستغل تعثر دورتموند ويصعد للمرتبة الثانية 09.02.2019

استغل بايرن ميونيخ تعثر المتصدر دورتموند وهزيمة الوصيف مونشنغلادباخ بفوز مستحق على شالكه في المرحلة الـ 21 من الدوري الألماني، ليصعد إلى المرتبة الثانية ويقلص الفارق بينه وبين دورتموند وينعش آماله ببطوله هذا الموسم أيضا.

1. Bundesliga | Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach | Torjubel 1:1

عقدة التعادلات تلاحق فرانكفورت وليفركوزن يحقق فوزه الرابع تواليا 17.02.2019

لاحقت عقدة التعادلات اينتراخت فرانكفورت بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات المرحلة الـ22 من الدوري الألماني (بوندسليغا)، فيما فاز ليفركوزن على ضيفه دوسيلدورف.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

الدوري الألماني- دورتموند المتصدر يسقط أمام أوغسبورغ

الكلاسيكو..كبرياء ريال مدريد يصطدم بصلابة برشلونة

يوفنتوس يستخدم ورقة كوستا لضم نجم مان يونايتد

ديلايني يقارن نجم بوروسيا دورتموند بميسي

خماسية ليفربول تعيد البسمة إلى يورغن كلوب

هل ينجح يوفنتوس في جمع زيدان ورونالدو؟