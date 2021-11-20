الدوري الألماني: بايرن يكتسح شتوتغارت ويحسم لقب "بطل الخريف"

حسم بايرن ميونيخ، الساعي إلى تتويجه للمرة العاشرة على التوالي بطلاً للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، لقب "بطل الخريف" الشرفي قبل مباراته الأخيرة لعام 2021، وذلك باكتساحه مضيفه شتوتغارت 5 / صفر، الثلاثاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، بفضل ثلاثية لسيرج غنابري وثنائية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك في إطار المرحلة السادسة عشرة.
وشاءت الصدف أن يتوج العملاق البافاري بلقب بطل الخريف مرتين في عام واحد، وذلك لأن النصف الأول من الموسم الماضي امتد لما بعد العطلة الشتوية التقليدية في ألمانيا. علما بأن بطل الخريف في ألمانيا هو الفريق الذي ينهي دور الإياب متصدرا البطولة قبل العطلة الشتوية.
ورفع فريق المدرب يوليان ناغلسمان رصيده إلى 39 نقطة وحصل على الصدارة مؤقتاً بفارق 9 نقاط عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند، الذي يستضيف غداً الأربعاء غرويتر فورت، ما سمح له بإنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة قبل مباراته الأخيرة لهذا العام ضد فولفسبورغ الجمعة.
ويأمل بايرن أن يصب التاريخ في صالحه، بإحرازه لقب الخريف الشرفي للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، لأنه توج بطلاً للدوري في 21 من المواسم الـ24 السابقة التي أنهى فيها العام متصدراً.
وأكد بايرن تفوقه التام على شتوتغارت، الذي خسر 18 من مواجهاته الـ19 الأخيرة ضد النادي البافاري، والمباراة الوحيدة التي لم يفز بها الأخير في هذه السلسلة كانت في المرحلة الرابعة والثلاثين من موسم 2017-2018، حين خسر على أرضه 1-4 لكنه كان حاسماً للقب.
ومنذ التعادل السلبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، فاز بايرن بجميع مبارياته العشر على ملعب شتوتغارت، في ثاني أطول سلسلة خسائر لفريق على أرضه ضد نفس المنافس بعد فيردر بريمن، الذي خسر 12 مباراة متتالية بين جمهوره بين عامي 2010 و2021 ضد بايرن ميونيخ أيضاً.
عادل روبرت ليفاندوفسكي في المباراة الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام واحد للاعب في الدوري الألماني، المسجل للأسطورة الراحل غيرد مولر.
ولا يبدو أن أحداً سيكون قادراً هذا الموسم على الوقوف في وجه زحف بايرن، رغم التغيير الفني الذي حصل بعد رحيل هانزي فليك من أجل الإشراف على المنتخب الوطني وقدوم ناغلسمان.
وكان غنابري نجم المباراة بامتياز، بتسجيله الهدفين الأولين، ثم مرر كرتي هدفي ليفاندوفسكي، ليعادل الأخير الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال عام واحد للاعب في الدوري الألماني، والمسجل باسم الراحل غيرد مولر، قبل أن يختتم بنفسه المهرجان بهدف شخصي ثالث وخامس لفريقه، الذي بات أول فريق في تاريخ الدوري يسجل 52 هدفاً بعد 16 مرحلة، متفوقاً على نفسه (50 هدفاً في موسم 1976-1977).
ولم تكن البداية سهلة على بايرن ضد فريق قادم من فوزين وتعادل، ما أخرجه من منطقة الهبوط، إذ عانى في بناء الهجمات وانتظر حتى الدقيقة 19 حتى يهدد المرمى عبر غنابري، الذي حاول وضع الكرة من فوق الحارس فلوريان مولر، إلا أن الأخير تدخل ببراعة، ثم عادت الكرة إلى اللاعب ذاته، فتابعها خارج الخشبات الثلاث.
وبعد فرصة ضائعة لأصحاب الأرض عبر المصري عمر مرموش، الذي انفرد بالحارس مانويل نوير وسدد الكرة بجانب القائم، تعرض بايرن لضربة بإصابة الفرنسي كينغسلي كومان، الذي اضطر لترك مكانه لليروي سانيه.
وأدى دخول سانيه إلى تحسن الأداء الهجومي لبايرن. ولعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي السابق دوراً أساسياً في منح التقدم لفريقه، بتمريره الكرة إلى غنابري، الذي تلقفها مباشرة قوسية في الزاوية العليا، مسجلاً في مرمى فريق مسقط رأسه، الذي لعب في صفوف فرقه العمرية أيضاً.
وبدأ شتوتغارت الشوط الثاني ضاغطاً بحثاً عن التعادل، فاستغل بايرن المساحات للانطلاق بهجمة مرتدة سريعة وضعت أربعة من لاعبيه في مواجهة مدافعين فقط من أصحاب الأرض، فمرر توماس مولر الكرة إلى غنابري، الذي تخلص من المدافع مارك أوليفر كيمبف وسددها بيسراه في الزاوية البعيدة.
وتحول غنابري بعدها إلى ممرر في الهدفين التاليين اللذين سجلهما ليفاندوفسكي في الدقيقتين 69 و72، ليعود بعدها ويكمل مهرجانه بهدف شخصي ثالث، وهذه المرة بعد خطأ فادح من الحارس مولر، الذي أهداه الكرة على طبق من فضة، فما كان عليه سوى أن يسددها في الشباك، رافعاً رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.
وفي مباريات أخرى الليلة بالمرحلة ذاتها اكتسح ماينز ضيفه هيرتا برلين 4 /صفر وفاز أرمينيا بيلفيلد على ضيفه بوخوم 2 /صفر وكولونيا على مضيفه فولفسبورغ 2/3.
ي.أ/ ص.ِش (أ ف ب، د ب أ)
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نادي بايرن ميونيخ..معشوق الجماهير البافارية
مما لا شك فيه أن حب رياضة كرة القدم ي يجري في دماء الكثير من سكان بافاريا، حيث يتمتع نادي بايرن ميونيخ البافاري، بشهرة محلية وعالمية أيضاً. إذ أنه أكبر نادي رياضي في ألمانيا، ورابع أكبر ناد لكرة القدم في العالم. فوز النادي البافاري لسادس مرة بكأس أبطال أوروبا (23 أغسطس آب 2020) على حساب باريس سان جيرمان، أطلق العنان لجماهير النادي بالاحتفالات في ميونيخ التي تتزين شوارعها ومحلاتها بأعلام معشوقها.
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أكتوبر فيست
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قرع الأجراس في مارين بلاتس
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فندق Hofbräuhaus am Platzl
يقع فندق Hofbräuhaus am Platzl على بعد بضع دقائق من ميدان Marienplatz، ويبلغ عمره حوالي 400 عام. تم بناءه من قبل دوق بافاريا كمصنع لبيرة القمح - ومن هنا جاء الاسم Hofbräuhaus. اليوم، وضمن غرفه الرائعة تقع واحدة من أشهر حانات البيرة في العالم.
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الحديقة الإنجليزية
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حضارة المدينة
بطبيعة الحال، لا يمكن أن تفوت وأنت في ميونيخ التمتع بإثاراتها وخاصة القصور والممتلكات التي خلفها ملوك بافاريا. منذ عام 1920 يمكن للراغبين بزيارة الأماكن الأثرية الرائعة مثل Antiquarium الخاص بالدوق ألبريخت بقاعة Renaissance التي تم بناؤها في القرن السادس عشر وتحتوي على مجموعة من التماثيل الأثرية.
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قلعة نيمفينبورغ (Schloss Nymphenburg )
قصر آخر في غرب ميونيخ ينضم أيضا إلى أفضل مناطق الجذب في المدينة. في عام 1664، تم بناء قلعة نيمفينبورغ على يد الأمير فرديناند ماريا كهدية لزوجته. ولفترة طويلة كان بمثابة منزل صيفي. يزور هذا القصر والمتنزهات المحيطة به حوالي 300 ألف زائر كل عام.
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نماذج فنية
في وسط المدينة هناك ثلاثة متاحف تقابل بعضها البعض تحتفظ بمتعلقات فنية، وهي متحف البيناكوتيك القديم، والجديد والمعاصر. في القديم يمكن مشاهدة والتيلوحات تعود إلى القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر وتحمل تواقيع مشاهير الفنانين.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
عادات وتقاليد
أهل ميونيخ مغرمون بالتقاليد والعادات الخاصة بمدينتهم. في كل مناسبة، في الحياة اليومية أو في مناسبات خاصة، يرتدون سراويل الجلد، كما ترتدي النساء أيضا فستان Dirndl الشبيه بأزياء العصور الوسطى. وهناك أندية خاصة تحاول الحفاظ على هذا الزي ليكون زيا يحتفي به البافاريون.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
ميونيخ في زمن كورونا
رغم اجراءات الحجر الجزئي في ميونيخ يمكن زيارة مواقع سياحية عديدة شرط التقيد بتدابير الوقائية الصحية مثل الكمامات الاجبارية والمسافة الضرورية ومراعاة مواعيد الزيارة. في محلات التسوق والفضاءات التجارية يتعين أيضا انتظار طابور للدخول بالتناوب وفي بعض المحلات التجارية الكبيرة يتطلب الأمر التسجيل الاستظهار بكشف يظهر نتيجة سلبية لاختبار كورونا.
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عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ جوهرة ولاية بافاريا
سحر المدينة الخاص
بعض الأشياء لا يمكن التقاطها في الصور. كذلك، المشاعر، فهناك سحر خاص للمدينة البافارية يجعلها فريدة من نوعها، نمط حياة خاص سحر قلوب الناس، وهو ما يجعل هذه العبارة متداولة بين ألسن العديدين من الزوار" ميونخ أنا احبك". الزابيث فون فارتينبيرغ/ علاء جمعة/ م.س