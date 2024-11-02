الدوري الألماني: بايرن يعزز صدارته وفرانكفورت يكتسح بوخوم

واصل بايرن ميونيخ تربعه على عرش الدوري الألماني بعد الفوز بجدارة على أونيون برلين، فيما سحق فرانكفورت فريق بوخوم متذيل البطولة، بينما حقق كيل أول فوز له في البوندسليغا، وسانت باولي يحقق الفوز الثاني خارج ملعبه.

في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وسع بايرن، المتصدر، اليوم السبت (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) الفارق عن أقرب منافسيه لثلاث نقاط، بعدما سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين هدفين ليقود الفريق البافاري لفوز سهل 3-صفر على ضيفه أونيون برلين، ضمن مباريات اليوم السبت (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) في منافسات الجولة التاسعة من البوندسليغا.

وافتتح بايرن، الذي يستضيف بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 15 نفذها كين قائد إنجلترا قبل أن يسدد كينغسلي كومان كرة قوية في شباك الحارس فريدريك رونو ليضاعف التقدم قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وتراجع أونيون برلين للخلف في معظم فترات اللقاء، واستحوذ أصحاب الأرض على الكرة بنسبة تقترب من 80 بالمئة في بعض الأحيان، ولم يتمكن الفريق الضيف من منع كين من تسجيل هدفه الثاني في المباراة من مسافة قريبة بعد ست دقائق من الاستراحة.

كين يعود لصدارة الهدافين

وأحرزكين، الذي سجل ثلاثية في مرمى شتوتغارت قبل أسبوعين في الدوري الألماني، 11 هدفا في الدوري هذا الموسم ويتصدر قائمة هدافي البطولة متفوقا بفارق هدف على المصري عمر مرموش مهاجم فرانكفورت.

وحقق بايرن ميونخ فوزه الثالث على التوالي، محافظا على سجله خاليا من الهزيمة في الدوري في إطار مساعيه لاستعادة هيمنته المحلية بعدما حقق باير ليفركوزن الثنائية المحلية الموسم الماضي.

ويحتل الفريق صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ صاحب المركز الثاني، والذي يواجه بروسيا دورتموند في هذه الجولة.

بينما تجمد رصيد أونيون برلين عند 15 نقطة في المركز السادس.

مرموش يسجل هدف ويصنع هدفين

وفي مواجهة أخرى بنفس التوقيت تألق المهاجم المصري عمر مرموش بتسجيل هدف وصناعة اثنين لزملائه ليساهم في فوزآينتراخت فرانكفورت على ضيفه بوخوم بنتيجة 7 / 2. وبهذا وصل مرموش إلى هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم، ليعود للمركز الثاني في قائمة الهدافين بعدما ظل متربعا على القائمة في الأسابيع الماضية.

وأنهى فرانكفورت الشوط الأول متقدما بنتيجة 4 / 1 حيث سجل هوغو إيكتيكي ومرموش وأنسغار كناوف وناثانيل براون الرباعية في الدقائق 9 و18 و20، بينما أحرز داني دي فيت هدف بوخوم في الدقيقة 35.

الثنائي هوغو إيكيتيكي وعمر مارموش يسجلان باستمرار لصالح فريقهما فرانكفورت وفي الصورة يظهر على يسارهما إلياس السخيري. صورة من فوز فرانكفورت على هوفنهايم في الجولة الثانية (31/8/2024) صورة من: Marc Schueler/Sportpics/picture alliance

وفي الشوط الثاني أضاف محمود داوود وأوزون وإيكيتيكي الأهداف الخامس والسادس والسابع في الدقائق 61 و66 و69 بينما سجل فيليب هوفمان هدفا ثانيا للضيوف في الدقيقة 51.

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر (الأخير).

فوز تاريخي لكيل على هايدنهايم

وفي لقاءات أخرى اليوم السبت حقق سانت باولي فوزه الثاني خارج أرضه هذا الموسم، عندما فاز على أرض هوفنهايم بنتيجة 2/صفر. وسجل الهدفين الانجليزي أولادابو أفولايان (20) والدنماركي أندرياس نيلسن ألبيرس (90+4).

واحتفل فريق هولشتاين كيل بأول فوز له الدوري الألماني في تاريخه. وفي مباراة ممتعة أمام هايدنهايم استحق كيل الفوز، الذي جاء بهدف دون رد بضربة رأسية للاعبه باتريك إيراس في الدقيقة 28 من المباراة.

بينما تعادل فولفسبورغ مع أوغسبورغ بنتيجة 1/1.

وتختتم هذه الجولة غدا الأحد بلقاء فرايبورغ مع ماينز ثم مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ مع فيردر بريمن.

ص.ش/ع.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)