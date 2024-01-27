البوندسليغا - بايرن يطارد ليفركوزن وشتوتغارت يكتسح لايبزيغ

رغم القائمة الطويلة للإصابات نجح بايرن في تحقيق المطلوب وفاز على أوغسبورغ، في المرحلة 19 بالدوري الألماني، فيما حقق شتوتغارت فوزا كاسحا على ضيفه لايبزيغ وابتعد فيردر بريمن عن منطقة الخطر بتحقيق فوزه السادس هذا الموسم.

رغم الغيابات الكثيرة، حقق بايرن ميونيخ المطلوب وعاد من ملعب جاره أوغسبورغ بالنقاط الثلاث، حيث تجاوزه بصعوبة بالفوز عليه 3-2 مساء السبت (27 يناير/ كانون الثاني 2024) في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وأمسى الفريق البافاري موقتاً على بعد نقطة من باير ليفركوزن المتصدر الذي يلعب اليوم أيضا مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.

لائحة بافارية طويلة من الغائبين

وعلى ملعب "إمبولس أرينا"، استمرت لعنة الإصابات بمطاردة بايرن الذي خسر جهود الفرنسي كينغسلي كومان في الشوط الأول خلال معمعة تسجيل هدف التقدم، فانضم بذلك الى مواطنه دايو أوباميكانو ويوزوا كيميش والنمسوي كونراد لايمر وسيرج غنابري، فيما يغيب المغربي نصير مزراوي والسنغالي بونا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والكوري الجنوبي مين-جاي كيم المتواجد مع بلاده في قطر لخوض كأس آسيا.

وأنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول متفوقا بهدفين سجلهما ألكسندر بافلوفيتش وألفونسو ديفيز في الدقيقتين 23 و45. إلا أن أوغسبورغ نجح في تقليص الفارق بهدف إيرميدين ديميروفيتش بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني. ووجه النجم الإنجليزي هاري كين ضربة لآمال أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 58. وفي الدقيقة 88 تصدى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ لركلة جزاء سددها زفن ميتشل لتضيع فرصة على أوجسبورغ لتقليص الفارق مجددا. لكن ديميروفيتش سجل الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 94 سددها بنجاح على يمين مانويل نوير.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 47 نقطة أمامه باير ليفركوزن في الصدارة (48 نقطة) قبل مباراته أمام بوروسيا مونشنجلادباخ مساء السبت. ويستقبل الفريق البافاري فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة المقبلة قبل زيارته المفصلية إلى ملعب ليفركوزن في العاشر من شباط/ فبراير.

النجم الإنجليزي هاري كين سجل هدف بايرن الثالث في مرمى أوغسبورغ ورفع رصيده إلى 23 هدفا مع الفريق البافاري في أول موسم له بألمانيا. صورة من: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

شتوتغارت يكتسح لايبزيغ

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، اكتسح شتوتغارت ضيفه لايبزيغ بنتيجة 5 / 2. وعلى ملعب "أم ايتش بي ارينا"، تخلص شتوتغارت من عقدته أمام ضيفه لايبزيغ وحقق فوزه الأول عليه من أصل 11 مواجهة بينهما فابتعد عنه في المركز الثالث بفارق أربع نقاط بفضل ثلاثية أونداف.

تألق دينيز أونديف بتسجيله "هاتريك" في الدقائق 30 و56 و75 بينما أضاف زميلاه إينزو ميلوت وجيمي لويلينغ هدفين في الدقيقتين 25 و48. واكتفى لايبزيغ بهدفين سجلهما بنجامين سيسكو ولويس أوبيندا في الدقيقتين 32 و55.

ورفع شتوتغارت بهذا الفوز رصيده إلى 37 نقطة لينفرد بالمركز الثالث في جدول الترتيب بينما تجمد رصيد لايبزيغ عند 33 نقطة في المركز الرابع.

احتفال لاعبي شتوتغارت بالهدف الرابع في شباك لايبزيغ - الألماني التركي دينيز أونداف سجل هاتريك في إكتساح فريقه لضيفه لايبزيغ. صورة من: Thomas Kienzle/AFP

بريمن يبتعد عن منطقة الخطر

وارتقى فيردر بريمن للمركز التاسع برصيد 23 نقطة بفضل فوزه على فرايبورغ بثلاثة أهداف سجلها مارفين دوكش من ركلة جزا وجاستن نجينماه وجوليان مالاتيني في الدقائق 9 و53 و93 مقابل هدف وحيد لفرايبورغ سجله فينيسينزو جريفو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء. وتجمد رصيد فرايبورغ عند 28 نقطة في المركز السابع.

فيما انتهت مواجهة منتصف الترتيب بين هوفنهايم وهايدنهايم بالتعادل 1-1، وفولفسبورغ مع كولن الجريح بالنتيجة ذاتها.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)