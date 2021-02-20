 الدوري الألماني: بايرن يستعيد توازنه وفوز مقنع لدورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.02.2021

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رياضة

الدوري الألماني: بايرن يستعيد توازنه وفوز مقنع لدورتموند

رغم فشله في التسجيل في الشوط الأول، إلا أن فريق دورتموند قدم عرضا قويا في الشوط الثاني وحقق فوزا مقنعا على بيليفيلد في الجولة الـ23 من الدوري الألماني. وفي المقابل استعاد بايرن ميونيخ توازنه بفوز كاسح على كولونيا.

استعاد بايرن توازنه في الدوري الألماني إثر فوزه الكاسح على كولونيا.

استعاد بايرن توازنه في الدوري الألماني إثر فوزه الكاسح على كولونيا.

استعاد فريق بايرن ميونيخ نغمة الانتصارات بالدوري الالماني لكرة القدم "بوندسليغا" بفوزه الكاسح على ضيفه كولونيا (كولن) بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم السبت (27 شباط/ فبراير 2021) في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

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ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط على لايبزيغ الثاني الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق اليوم. وفي المركز الثالث فولفسبورغ برصيد 45 نقطة يليه أينتراخت فرانكفورت في المركز الرابع برصيد 42 نقطة ثم دورتموند في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

وفي المباريات الأخرى عزز فولفسبورغ موقعه في المركز الثالث بتغلبه على ضيفه هيرتا برلين 2/ صفر كما فاز بروسيا دورتموند على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 3/ صفر واكتسح شتوتغارت ضيفه شالكه 5 /1.

وتراجعت مسيرة بايرن في البوندسليغا عقب تتويجه بلقب مونديال الأندية في قطر حيث تعادل مع ضيفه أرمينيا بيلفيلد 3/ 3 ثم خسر أمام فرانكفورت بهدف مقابل هدفين.

لكن النادي البافاري بدأ في التعافي سريعا وفاز على ملعب لاتسيو الإيطالي 4/1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي قبل أن يهزم كولونيا اليوم السبت. 

وفي مباراة اليوم تقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرة أخرى دور البطولة في بايرن ميونخ بتسجيله هدفين وأضاف سيرج غنابري هدفين أيضا. وكان الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ قد افتتح التسجيل لبايرن في الدقيقة 18.

وفي المقابل تكفل التونسي إلياس السخيري بالهدف الوحيد لكولونيا (كولن) في الدقيقة 49.

فوز مقنع لدورتموند

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، خرج دورتموند من الشوط الأول لمباراته أمام ضيفه بيليفيلد بتعادل سلبي لكنه قدم مباراة قوية في الشوط الثاني وحقق فوزا مقنعا. فقد افتتح محمود داوود التسجيل في الدقيقة 48 ثم أضاف الإنجليزي جادون سانشو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 58 وتكفل البرازيلي رينير جيسوس كارفاليو بالهدف الثالث في الدقيقة 81.

محمود داوود افتتح التسجيل لدورتموند في الشوط الثاني في مرمى بيليفيلد.

محمود داوود افتتح التسجيل لدورتموند في الشوط الثاني في مرمى بيليفيلد.

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، فاز فولفسبورغ على ضيفه هيرتا برلين بهدفين دون رد. وتقدم فولفسبورغ بهدف عكسي سجله لوكاس كلونتير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38 ثم أضاف ماكسينس لكرواكس الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وعلى ملعب مرسيدس بنز، اكتسح شتوتغارت ضيفه شالكه بخمسة أهداف لهدف. وتقدم شتوتغارت بهدفين عن طريق واتارو إيندو في الدقيقتين العاشرة و26 وأضاف ساسا كالادزيتش الهدف الثالث في الدقيقة 34.

ورد سياد كولاسيناك بهدف لشالكه في الدقيقة 40 لكن فيليب كليمينت سجل الهدف الرابع لشتوتغارت قبل دقيقتين من النهاية وتبعه دانيل ديدافي بتسجيل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع شتوتغارت رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع فيما ظل شالكه في المركز الأخير بتسع نقاط فقط.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

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