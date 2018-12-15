الدوري الألماني- بايرن يستعد لتقليص الفارق بعد الهزيمة الأولى لدورتموند

تجرع بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) خسارة مفاجئة 2-1 أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف الصاعد حديثا مساء أمس الثلاثاء في الجولة الـ16 من البطولة، لتنتهي بدايته الخالية من الهزيمة في المسابقة ويتقلص الفارق مع أقرب مطارديه إلى ست نقاط.
وسجل دودي لوكباكيو (الدقيقة 22) وجين تسيمر (56) بينما سجل هدف دورتموند باكو الكاسير بضربة رأس (81)، ليحصل فورتونا على ثلاث نقاط غير متوقعة، أمام دورتموند المرشح لنيل اللقب والذي توقف رصيده عند 39 نقطة.
"نواصل التعلم كل يوم"
وقال ماركو رويس، قائد دورتموند "أعتقد أننا كنا نفتقر للشراسة في الرغبة في تحقيق الفوز بالمباراة". وأضاف "بصفة عامة فإن الهزيمة مستحقة لأننا لم نقدم المطلوب. يجب أن نتعلم من ذلك ونلعب بإصرار أكبر.. يجب أن نتعافى وسنخوض يوم الجمعة المباراة التالية".
أمَّا السويسري لوسيان فافر، مدرب دورتموند فقال "استغل المنافس الهجمات المرتدة بشكل رائع وتعرضنا للمفاجأة بعض الشيء في الهدف الأول". وأضاف "فريقي لا يزال صغيرا جدا ونواصل التعلم كل يوم".
وفي مباراة أخرى الثلاثاء أيضا تمكن بروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثاني من الانتصار 2- صفر على نورنبرغ، ورفع رصيده إلى 33 نقطة. وسيلعب دورتموند مع مونشنغلادباخ في الجولة المقبلة ويملك دورتموند فرصة توسيع الفارق إلى تسع نقاط، كما يملكك غلادباخ فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط، قبل فترة التوقف في المسابقة.
كما فاز فولفسبورغ على شتوتغارت 2- صفر أيضا على ملعب فولفسبورغ. وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه أوغسبورغ بهدفين لكل فريق.
لوسيان فافر، مدرب دورتموند: تعرضنا للمفاجأة بعض الشئ في الهدف الأول
فرصة بايرن للتعويض!
وتقام بقية مباريات الجولة 16 من الدوري الألماني اليوم الأربعاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2018). وتبدأ بلقاء شالكه صاحب المركز الـ14 مع ضيفه بايرليفركوزن صاحب المركز الـ11. ثم تقام أربع مباريات في نفس التوقيت. فيستضيف بايرن ميونيخ، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، فريق ريد بول لايبزيغ، صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة. ويطمع الاثنان في الفوز. لكن الاحصائيات تشير إلى أفضلية لبايرن في هذه المواجهة، من أجل تقليل الفارق الكبير مع دورتموند. ولم يسبق لبايرن أن خسر على أرضه أمام لايبزيغ.
كما يحل هوفنهايم ضيفا على فيردر بريمن، ويستضيف فرايبوغ فريق هانوفر. كما يلعب ماينز على أرضه مع جاره أينتراخت فرانكفورت.
ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الجدار الأصفر
جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أكبر الأندية نجاحاً
بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
حتى في الولايات المتحدة
يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
معك أينما تذهب!
وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
التشجيع بطعم الكرنفال
ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
مطالب الجماهير
تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الفوز في ملعبنا
من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
باير الوصيف
باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عنف الجماهير
قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الأزرق الملكي
ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أوفياء رغم النتائج
نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عشق كولونيا
رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.
الكاتب: صلاح شرارة