الدوري الألماني- بايرن يستعد لتقليص الفارق بعد الهزيمة الأولى لدورتموند

تجرع بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) خسارة مفاجئة 2-1 أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف الصاعد حديثا مساء أمس الثلاثاء في الجولة الـ16 من البطولة، لتنتهي بدايته الخالية من الهزيمة في المسابقة ويتقلص الفارق مع أقرب مطارديه إلى ست نقاط.

وسجل دودي لوكباكيو (الدقيقة 22) وجين تسيمر (56) بينما سجل هدف دورتموند باكو الكاسير بضربة رأس (81)، ليحصل فورتونا على ثلاث نقاط غير متوقعة، أمام دورتموند المرشح لنيل اللقب والذي توقف رصيده عند 39 نقطة.

"نواصل التعلم كل يوم"

وقال ماركو رويس، قائد دورتموند "أعتقد أننا كنا نفتقر للشراسة في الرغبة في تحقيق الفوز بالمباراة". وأضاف "بصفة عامة فإن الهزيمة مستحقة لأننا لم نقدم المطلوب. يجب أن نتعلم من ذلك ونلعب بإصرار أكبر.. يجب أن نتعافى وسنخوض يوم الجمعة المباراة التالية".

أمَّا السويسري لوسيان فافر، مدرب دورتموند فقال "استغل المنافس الهجمات المرتدة بشكل رائع وتعرضنا للمفاجأة بعض الشيء في الهدف الأول". وأضاف "فريقي لا يزال صغيرا جدا ونواصل التعلم كل يوم".

وفي مباراة أخرى الثلاثاء أيضا تمكن بروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثاني من الانتصار 2- صفر على نورنبرغ، ورفع رصيده إلى 33 نقطة. وسيلعب دورتموند مع مونشنغلادباخ في الجولة المقبلة ويملك دورتموند فرصة توسيع الفارق إلى تسع نقاط، كما يملكك غلادباخ فرصة تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط، قبل فترة التوقف في المسابقة.

كما فاز فولفسبورغ على شتوتغارت 2- صفر أيضا على ملعب فولفسبورغ. وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه أوغسبورغ بهدفين لكل فريق.

لوسيان فافر، مدرب دورتموند: تعرضنا للمفاجأة بعض الشئ في الهدف الأول

فرصة بايرن للتعويض!

وتقام بقية مباريات الجولة 16 من الدوري الألماني اليوم الأربعاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2018). وتبدأ بلقاء شالكه صاحب المركز الـ14 مع ضيفه بايرليفركوزن صاحب المركز الـ11. ثم تقام أربع مباريات في نفس التوقيت. فيستضيف بايرن ميونيخ، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، فريق ريد بول لايبزيغ، صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة. ويطمع الاثنان في الفوز. لكن الاحصائيات تشير إلى أفضلية لبايرن في هذه المواجهة، من أجل تقليل الفارق الكبير مع دورتموند. ولم يسبق لبايرن أن خسر على أرضه أمام لايبزيغ.

كما يحل هوفنهايم ضيفا على فيردر بريمن، ويستضيف فرايبوغ فريق هانوفر. كما يلعب ماينز على أرضه مع جاره أينتراخت فرانكفورت.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)