 الدوري الألماني- بايرن يخسر على أرضه ودورتموند يفرط في الفوز | عالم الرياضة | DW | 05.10.2019

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عالم الرياضة

الدوري الألماني- بايرن يخسر على أرضه ودورتموند يفرط في الفوز

تعثر بايرن ميونخ المتصدر وخسر أمام هوفنهايم، فيما واصل دورتموند نزيف النقاط إثر تعادله مع فرايبورغ بعدما كان متقدما حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة. وتعادل ليفركوزن مع لايبزيغ ليجعل المنافسة على الصدارة مفتوحة أكثر.

Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (picture-alliance/dpa/M. Balk)

لقن نادي هوفنهايم مضيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، درسا قاسيا وفاز عليه بهدفين مقابل هدف اليوم السبت (الخامس من تشرين أول/ أكتوبر 2019) في الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم سارغيس أداميان بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 54، لكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رد بهدف التعادل لبايرن في الدقيقة 73 قبل أن يسجل أداميان الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 79.

مختارات

فرط بوروسيا دورتموند بنقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت، فيما حول مونشنغلادباخ تأخره إلى فوز على دوسلدورف. ولايبزيغ يتابع تألقه ويحتفظ بصدارة البودسليغا أمام منافسه القوي بايرن ميونيخ. (22.09.2019)

يبدو أن فريق شالكه عازم بقوة على تجاوز كبوة الموسم الماضي والذهاب بعيدا هذا الموسم في "البوندسليغا". الفريق الأزرق أطاح نتيجة وأداء بأكثر من خصم ويواصل نسقه التصاعدي من مباراة تلو الآخرى. ثلاثة أسباب وراء تألق شالكه. (23.09.2019)

وهذه هي الخسارة الأولى لبايرن ميونييخ هذا الموسم وجاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها مدويا على مضيفه توتنهام الإنجليزي 7-2 الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم الهزيمة ظل بايرن ميونيخ في صدارة البوندسليغا ولكن بفارق الأهداف فقط عن ثلاثة من أقرب ملاحقيه.

وفرط بوروسيا دورتموند في فرصة الصعود إلى المركز الثاني بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فرايبورغ بهدفين لكل منهما. فعلى ملعب "شفارتز فالد" تقدم أكسيل فيتسل بهدف لدورتموند في الدقيقة 20 ثم رد لوكا فالدشميت بهدف التعادل لفرايبورغ في الدقيقة 55، لكن المغربي أشرف حكيمي تكفل بالهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 67. وفي الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل مانويل اكانجي لاعب دورتموند هدفا بطريق الخطأ في شباك فريقه منح به فرايبورغ نقطة التعادل.

Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - SC Freiburg (Reuters/R. Orlowski)

مرة أخرى يتحول تقدم دورتموند إلى تعادل ليستمر نزيف النقاط

وفي مباراة ثالثة فاز ماينز على مضيفه بادربورن بهدفين مقابل هدف. سجل روبن كايسون ودانيل بروسينسكي من ضربة جزاء هدفي ماينز في الدقيقتين الثامنة و32 وتكفل بن زيلينسكي بالهدف الوحيد لبادربورن في الدقيقة 14. الفوز رفع رصيد ماينز إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر وظل بادربورن في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وفي مباراة رابعة تعادل باير ليفركوزن مع لايبزيغ بهدف لكل منهما. فعلى ملعب باي أرينا تقدم ليفركوزن بهدف في الدقيقة 66 بواسطة كيفن فولاند لكن لايبزيغ أدرك التعادل في الدقيقة 78 عن طريق كريستوفر نكونكو.

Fußball Bundesliga Bayer Leverkusen - RB Leipzig (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

تعادل ليفركوزن مع لايبزيغ يجعل المنافسة على الصدارة مفتوحة من جديد

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف فقط عن لايبزيغ وليفركوزن وفرايبورغ.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة من الدوري الألماني أمس الجمعة بمباراة فاز فيها هيرتا برلين على ضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 3-1. 

ح.ع.ح/ ص.ش (د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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