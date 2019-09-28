الدوري الألماني- بايرن يخسر على أرضه ودورتموند يفرط في الفوز

لقن نادي هوفنهايم مضيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، درسا قاسيا وفاز عليه بهدفين مقابل هدف اليوم السبت (الخامس من تشرين أول/ أكتوبر 2019) في الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم سارغيس أداميان بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 54، لكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رد بهدف التعادل لبايرن في الدقيقة 73 قبل أن يسجل أداميان الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 79.
وهذه هي الخسارة الأولى لبايرن ميونييخ هذا الموسم وجاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها مدويا على مضيفه توتنهام الإنجليزي 7-2 الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ورغم الهزيمة ظل بايرن ميونيخ في صدارة البوندسليغا ولكن بفارق الأهداف فقط عن ثلاثة من أقرب ملاحقيه.
وفرط بوروسيا دورتموند في فرصة الصعود إلى المركز الثاني بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فرايبورغ بهدفين لكل منهما. فعلى ملعب "شفارتز فالد" تقدم أكسيل فيتسل بهدف لدورتموند في الدقيقة 20 ثم رد لوكا فالدشميت بهدف التعادل لفرايبورغ في الدقيقة 55، لكن المغربي أشرف حكيمي تكفل بالهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 67. وفي الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل مانويل اكانجي لاعب دورتموند هدفا بطريق الخطأ في شباك فريقه منح به فرايبورغ نقطة التعادل.
مرة أخرى يتحول تقدم دورتموند إلى تعادل ليستمر نزيف النقاط
وفي مباراة ثالثة فاز ماينز على مضيفه بادربورن بهدفين مقابل هدف. سجل روبن كايسون ودانيل بروسينسكي من ضربة جزاء هدفي ماينز في الدقيقتين الثامنة و32 وتكفل بن زيلينسكي بالهدف الوحيد لبادربورن في الدقيقة 14. الفوز رفع رصيد ماينز إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر وظل بادربورن في المركز الأخير بنقطة وحيدة.
وفي مباراة رابعة تعادل باير ليفركوزن مع لايبزيغ بهدف لكل منهما. فعلى ملعب باي أرينا تقدم ليفركوزن بهدف في الدقيقة 66 بواسطة كيفن فولاند لكن لايبزيغ أدرك التعادل في الدقيقة 78 عن طريق كريستوفر نكونكو.
تعادل ليفركوزن مع لايبزيغ يجعل المنافسة على الصدارة مفتوحة من جديد
ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف فقط عن لايبزيغ وليفركوزن وفرايبورغ.
وانطلقت مباريات الجولة السابعة من الدوري الألماني أمس الجمعة بمباراة فاز فيها هيرتا برلين على ضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 3-1.
ح.ع.ح/ ص.ش (د.ب.أ/أ.ف.ب)
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا
لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين
صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
كلاوديو بيتزارو في سن الـ41
المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش