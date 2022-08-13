الدوري الألماني.. بايرن يحقق فوزه الثاني على حساب فولفسبورغ

حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه الثاني في مباراتين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدمبتغلبه 2-صفر على ضيفه فولفسبورغ بثنائية جمال موسيالا وتوماس مولر اليوم الأحد (14 أغسطس/ آب 2022).

وكان بايرن، الذي رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في أول مباراتين، فعالا في الشوط الأول إذ شكل ساديو ماني ومولر وموسيالا خطورة على دفاع فولفسبورغ.

وكاد ألفونسو ديفيس أن يهز شباك فريقه بايرن بالخطأ عندما حاول إبعاد كرة بضربة رأس لترتد من القائم في الدقيقة الخامسة في بداية جيدة للفريق الضيف. لكن ذلك لم يدم طويلا حيث فرض بايرن هيمنته على المباراة، وأرسل سيرج غنابري تمريرة عرضية وضعها ماني في المرمى، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على اللاعب السنغالي.

وأظهر موسيالا لاعب منتخب ألمانيا مهارة وقوة بدنية عندما حافظ على الكرة رغم تدخل اثنين من المدافعين وسددها بقوة من عند حدود منطقة الجزاء في الشباك في الدقيقة 33. وأصبح موسيالا (19 عاما) أول لاعب ألماني تحت 20 عاما يحرز 14 هدفا في الدوري.

وتراجع فولفسبورغ أمام هجمات بايرن الذي عزز تفوقه عندما سدد يوسوا كيميش كرة على يسار الحارس لكن مولر، الذي خاض مباراته 417 في الدوري ليتقدم إلى المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاركة مع بايرن في المسابقة، لمسها لتغير اتجاهها إلى يمين الحارس كون كاستيلز قبل دقيقتين من الاستراحة.

ولم يشكل فولفسبورغ، الذي يقوده نيكو كوفاتش مدرب بايرن السابق، خطورة واكتفى بتسديدة واحدة على المرمى طيلة المباراة حتى مع تراجع أداء بايرن في الشوط الثاني. وسجل ماني هدفا آخر قبل ربع ساعة من النهاية لكن حكم الفيديو ألغاه بداعي التسلل على مولر.

التعادل السلبي يخيم على مواجهة ماينز وأونيون برلين

وفي مواجهة سابقة اليوم الأحد لمنافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، خيم التعادل السلبي على مواجهة ماينز وأونيون برلين، ورغم محاولات الفريقين طوال 90 دقيقة، إلا أنها لم تفلح في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع أونيون برلين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف عن ماينز صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد. وكان أونيون برلين قد افتتح الموسم بالفوز على غريمه هيرتا برلين (3/1)، فيما فاز ماينز على بوخوم (1/2).

ع.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ)