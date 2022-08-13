الدوري الألماني.. بايرن يحقق فوزه الثاني على حساب فولفسبورغ

حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه الثاني في مباراتين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدمبتغلبه 2-صفر على ضيفه فولفسبورغ بثنائية جمال موسيالا وتوماس مولر اليوم الأحد (14 أغسطس/ آب 2022).
وكان بايرن، الذي رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في أول مباراتين، فعالا في الشوط الأول إذ شكل ساديو ماني ومولر وموسيالا خطورة على دفاع فولفسبورغ.
وكاد ألفونسو ديفيس أن يهز شباك فريقه بايرن بالخطأ عندما حاول إبعاد كرة بضربة رأس لترتد من القائم في الدقيقة الخامسة في بداية جيدة للفريق الضيف. لكن ذلك لم يدم طويلا حيث فرض بايرن هيمنته على المباراة، وأرسل سيرج غنابري تمريرة عرضية وضعها ماني في المرمى، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على اللاعب السنغالي.
وأظهر موسيالا لاعب منتخب ألمانيا مهارة وقوة بدنية عندما حافظ على الكرة رغم تدخل اثنين من المدافعين وسددها بقوة من عند حدود منطقة الجزاء في الشباك في الدقيقة 33. وأصبح موسيالا (19 عاما) أول لاعب ألماني تحت 20 عاما يحرز 14 هدفا في الدوري.
وتراجع فولفسبورغ أمام هجمات بايرن الذي عزز تفوقه عندما سدد يوسوا كيميش كرة على يسار الحارس لكن مولر، الذي خاض مباراته 417 في الدوري ليتقدم إلى المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاركة مع بايرن في المسابقة، لمسها لتغير اتجاهها إلى يمين الحارس كون كاستيلز قبل دقيقتين من الاستراحة.
ولم يشكل فولفسبورغ، الذي يقوده نيكو كوفاتش مدرب بايرن السابق، خطورة واكتفى بتسديدة واحدة على المرمى طيلة المباراة حتى مع تراجع أداء بايرن في الشوط الثاني. وسجل ماني هدفا آخر قبل ربع ساعة من النهاية لكن حكم الفيديو ألغاه بداعي التسلل على مولر.
التعادل السلبي يخيم على مواجهة ماينز وأونيون برلين
وفي مواجهة سابقة اليوم الأحد لمنافسات المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، خيم التعادل السلبي على مواجهة ماينز وأونيون برلين، ورغم محاولات الفريقين طوال 90 دقيقة، إلا أنها لم تفلح في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
ورفع أونيون برلين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف عن ماينز صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد. وكان أونيون برلين قد افتتح الموسم بالفوز على غريمه هيرتا برلين (3/1)، فيما فاز ماينز على بوخوم (1/2).
ع.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ)
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ
فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت
أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
إيرلينغ هالاند يودع دورتموند
يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند
كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند
هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا
خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند
بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ
مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام
إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن
المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت
مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ
المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه
حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟
لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!