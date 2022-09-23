الدوري الألماني - بايرن ميونيخ ينهي أزمته بفوز كبير على ليفركوزن

استعاد فريق بايرن ميونيخ توازنه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2022) في الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ ليروي ساني (الدقيقة الثالثة) وجمال موسيالا (17) وساديو ماني (39) وتوماس مولر في الدقيقة 84.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مؤقتاً انتظاراً لما ستسفر عنه بقية نتائج مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد باير ليفركوزن عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.

وهذا هو الانتصار الأول لبايرن ميونيخ بعد التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في واحدة، وهو الانتصار الرابع للفريق في الدوري هذا الموسم.

وفي المقابل أصبحت هذه هي الخسارة الأولى لباير ليفركوزن بعد التعادل في آخر مباراتين وهي الخسارة الخامسة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.

ع.ح/ص.ش (د ب أ)