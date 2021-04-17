الدوري الألماني - بايرن على مشارف اللقب وشالكه يهبط للدرجة الثانية

أمسى بايرن ميونيخ على بعد خطوة واحدة من تعزيز رقمه القياسي بإحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم التاسع على التوالي، بعدما تغلب على باير ليفركوزن 2/صفر مساء اليوم الثلاثاء (20 نيسان/أبريل 2021) في الجولة الثلاثين من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق الذي يفصله عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني إلى عشر نقاط، وبذلك أمسى بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز في مباراته أمام ماينز يوم السبت المقبل في الجولة الـ31 من المسابقة ليحسم اللقب لصالحه.

وافتتح تشوبو موتينغ التسجيل لبايرن ميونيخ في الدقيقة السابعة من المباراة ثم أضاف يوزوا كيميش الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 13 .

وكان كولونيا قد عزز فرصته في البقاء بالدرجة الأولى كما مهد طريق بايرن ميونخ نحو منصة التتويج بعدما تغلب على لايبزيغ صاحب المركز الثاني 2 /1 في وقت سابق اليوم.

وافتتح مدافع المنتخب الألماني السابق يوناس هيكتور التسجيل لكولونيا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم تعادل لايبزيغ بهدف سجله أمادو هايدارا في الدقيقة 59، لكن هيكتور سجل الهدف الثاني له ولفريقه بعدها بثوان.

واستعاد كولونيا بذلك مذاق الانتصارات، الذي افتقده طوال تسع مباريات، وذلك في ثاني مباراة للفريق تحت قيادة مدربه الجديد فريدهيلم فونكل.

كولونيا يفوز على لايبزيغ

وتأكد هبوط شالكه إلى الدرجة الثانية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن خسر أمام أرمينيا بيليفيلد صفر / 1 ، حيث تجمد رصيد شالكه عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بفارق 13 نقطة خلف هيرتا برلين وكولونيا، وذلك مع تبقي أربع مراحل على نهاية المسابقة.

وحسم أرمينيا بيليفيلد المباراة بهدف وحيد سجله فابيان كلوز في الدقيقة 50، وشهدت المواجهة أيضاً طرد مالك ثياو من صفوف شالكه في الدقيقة 71.

لاعبو شالكه سيودعون البوندسليغا إلى دوري الدرجة الثانية

وصعد آينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 56 نقطة ومتفوقاً بفارق نقطتين أمام فولفسبورغ، بعدما تغلب على أوغسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما مارتن هينتيرغر وأندريه سيلفا في الدقيقتين 37 و58 .

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