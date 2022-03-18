الدوري الألماني: انتصارات مهمة لهيرتا برلين وماينز وشتوتغارت

فرط فرايبورغ في فرصة احتلال المركز الثالث بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ولو بصورة مؤقتة، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه غرويتر فورت، اليوم السبت (19مارس/آذار 2022) ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث، والذي سيحل ضيفا غدا على فريق فولفسبورغ. على الجانب الأخر، رفع فورت رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة السبت، فاز هيرتا برلين على هوفنهايم 3 / صفر. وتقدم نيكلاس شتارك لهيرتا برلين في الدقيقة 39، قبل أن يضيف إسحاق بلفوضيل الهدف الثاني في الدقيقة 63، فيما سجل لوكاس توسارت الهدف الثالث في الدقيقة 74.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 44 نقطة في المركز السادس.

وخطف شتوتغارت فوزا مثيرا على ضيفه أوغسبورغ 3/2. وتقدم أوغسبورغ عن طريق أندريه هان في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك فالديمار أنتون التعادل لشتوتغارت في الدقيقة 44، وبعده بدقيقة واحدة سجل مايكل غريغوريتش الهدف الثاني لأوغسبورغ.

وعاد شتوتغارت لتسجيل هدف التعادل عبر عمر مرموش في الدقيقة 79، قبل أن يضيف زميله تياغو توماس الهدف الثالث في الدقيقة 85. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند نفس الرصيد في المركز الخامس عشر، مع تفوق شتوتغارت في فارق الأهداف.

النجم المصري عمر خالد محمد مرموش (وسط الصورة) سجل الهدف الثاني لفريقه شتوتغارت في مرمى أوغسبورغ (19/3/2022)

واكتسح ماينز ضيفه أرمينيا بيلفيلد 4 / صفر، ضمن منافسات المرحلة ذاتها. وتقدم جوناثان بوركهارت لماينز في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف موسى نياخات الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 75 سجل بوركهارت الهدف الثالث لماينز من ضربة جزاء، وبنفس الطريقة سجل ماركوس إنفرغتسين الهدف الرابع في الدقيقة 79.

ورفع ماينز رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أرمينيا بيلفيلد عند 25 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، رويترز)