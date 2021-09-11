الدوري الألماني: أينتراخت فرانكفورت يفرّط بفوزه الأول

فرط أينتراخت فرانكفورت، خامس الموسم الماضي، بفوزه الأول واكتفى بالتعادل الثالث توالياً وهذه المرة على أرضه ضد شتوتغارت 1-1 الأحد (12 سبتمبر/ أيلول 2021) في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وبعدما افتتح موسمه بقيادة مدربه الجديد النمسوي أوليفر غلاسنر، خليفة مواطنه أدي هوتر المنتقل الى بوروسيا مونشنغلادباخ، بالخروج من مسابقة الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الثالثة، استهل فرانكفورت الدوري بهزيمة قاسية أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 2-5، ثم تعادل سلباً على أرضه مع أوغسبورغ.

وكان في طريقه في المرحلة الماضية للفوز على أرمينيا بيليفيلد بعدما تقدم عليه 1-صفر حتى الدقيقة 86 قبل أن تهتز شباكه بهدف التعادل.

ثم تكرر المشهد الأحد حين تقدم في الدقيقة 79 عبر الصربي فيليب كوستيتش قبل أن يتلقى هدف التعادل في الدقيقة 88 عبر المصري الشاب عمر مرموش (22 عاماً)، وذلك رغم اضطرار الضيوف الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد فالديمار أنتون في الدقيقة 82.

وبذلك، يدخل فرانكفورت لقاء الخميس ضد ضيفه فنربغشه التركي في مستهل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في وضع معنوي مهزوز، قابعاً في المركز الرابع عشر بثلاث نقاط فيما نال شتوتغارت نقطته الرابعة.

حقق مونشنغلادباخ فوزه الأول بيقادة مدربه أدي هوتر.

وبدوره، حقق هوتر انتصاره الأول مع فريقه الجديد مونشنغلادباخ وجاء على حساب ضيفه أرمينيا بيليفيلد بثلاثة أهداف للارس شتيندل (35 و69) والسويسري دينيس زكريا (72)، مقابل هدف للياباني ماسايا أوكوغاوا (1+45).

كما حقق هرتا برلين فوزه الأول للموسم وجاء على حساب مضيفه بوخوم، العائد الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011، بنتيجة 3-1 بفضل ثنائية للاعبه الجديد الدولي الألماني سوات سيردار القادم من شالكه الهابط الى الدرجة الثانية.

أ.ح/ خ.س (أ ف ب، د ب أ)