 الدوري الألماني - أونيون برلين يواصل نزيف النقاط وشالكه يغادر القاع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2023

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الدوري الألماني - أونيون برلين يواصل نزيف النقاط وشالكه يغادر القاع

اكتفى أونيون برلين بالتعادل مع ضيفه كولن ليغيب عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويبتعد عن الصدارة. فيما حقق شالكه الفوز على بوخوم وغادر قاع المسابقة لأول مرة منذ شهور.

خمس نقاط تافارق بينأونيون برلين وبوروسيا دورتموند المتصدر

خمس نقاط تافارق بينأونيون برلين وبوروسيا دورتموند المتصدر

أهدر أونيون برلين نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الألماني لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه كولون اليوم السبت (الرابع من آذار/مارس 2023) بالمرحلة الثالثة والعشرين من البوندسليغا.

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أسدى شالكه، خدمة كبيرة لبايرن وأبقاه في صدارة الترتيب بإجباره أونيون برلين على الاكتفاء بالتعادل السلبي في المرحلة الحادية والعشرين من البوندسليغا، ما سمح لدورتموند أيضا في أن يصبح ثانيا بفوزه الكبير على هرتا برلين.

التحق نادي بوروسيا دورتموند برباعي مقدمة الدوري الألماني (بوندسليغا) وبات على بعد ثلاث نقاط فقط من بايرن المتصدّر، فيما تعادل شالكه مع كولونيا سلباً في ختام منافسات المرحلة الـ18، ليبقى في قعر الترتيب برصيد 10 نقاط.

وفي باقي المباريات فاز أوغسبورغ على ضيفه فيردر بريمن 1/2 وشالكه على مضيفه بوخوم 2 /صفر وماينز على ضيفه هوفنهايم 1 /صفر وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع فرايبورغ سلبيا.

وتعثر أونيون برلين للمرة الثالثة على التوالي في البوندسليغا بعد تعادله سلبيا مع شالكه وخسارته على ملعب بايرن ميونخ صفر/ 3 في الجولتين الماضيتين.

وحصد أونيون برلين نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، وبفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ الوصيف والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه شتوتغارت.

ويأتي كولن في المركز 12 برصيد 27 نقطة.

من ناحية اخرى غادر شالكه المركز الأخير للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفوزه على مضيفه بوخوم بهدفين دون رد. وأنهى شالكه الشوط الأول متقدما بهدف عكسي سجله مانويل ريمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني أكد شالكه فوزه عبر تسجيل الهدف الثاني بواسطة ماريوس بولتر في الدقيقة 79.

ماريوس بولتر (الأول من اليسار) يحتفل بتسجيل هدف شالكه الثاني في شباك بوخوم (4/3/2023)

ماريوس بولتر (الأول من اليسار) يحتفل بتسجيل هدف شالكه الثاني في شباك بوخوم (4/3/2023)

الفوز رفع رصيد شالكه إلى 19 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن بوخوم الذي تراجع للمركز الأخير.

كما يمتلك هوفنهايم صاحب المركز الثالث من القاع 19 نقطة وأيضا شتوتغارت صاحب المركز الخامس عشر يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

خ.س/ص.ش (د ب أ، رويترز)

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