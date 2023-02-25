الدوري الألماني - أونيون برلين يواصل نزيف النقاط وشالكه يغادر القاع

أهدر أونيون برلين نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الألماني لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه كولون اليوم السبت (الرابع من آذار/مارس 2023) بالمرحلة الثالثة والعشرين من البوندسليغا.

وفي باقي المباريات فاز أوغسبورغ على ضيفه فيردر بريمن 1/2 وشالكه على مضيفه بوخوم 2 /صفر وماينز على ضيفه هوفنهايم 1 /صفر وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع فرايبورغ سلبيا.

وتعثر أونيون برلين للمرة الثالثة على التوالي في البوندسليغا بعد تعادله سلبيا مع شالكه وخسارته على ملعب بايرن ميونخ صفر/ 3 في الجولتين الماضيتين.

وحصد أونيون برلين نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، وبفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ الوصيف والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه شتوتغارت.

ويأتي كولن في المركز 12 برصيد 27 نقطة.

من ناحية اخرى غادر شالكه المركز الأخير للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفوزه على مضيفه بوخوم بهدفين دون رد. وأنهى شالكه الشوط الأول متقدما بهدف عكسي سجله مانويل ريمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني أكد شالكه فوزه عبر تسجيل الهدف الثاني بواسطة ماريوس بولتر في الدقيقة 79.

ماريوس بولتر (الأول من اليسار) يحتفل بتسجيل هدف شالكه الثاني في شباك بوخوم (4/3/2023)

الفوز رفع رصيد شالكه إلى 19 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن بوخوم الذي تراجع للمركز الأخير.

كما يمتلك هوفنهايم صاحب المركز الثالث من القاع 19 نقطة وأيضا شتوتغارت صاحب المركز الخامس عشر يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

خ.س/ص.ش (د ب أ، رويترز)