 الدورة الثالثة لمهرجان ″موجودين″ الكويري في تونس | DW الأخبار | DW | 26.09.2022

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الدورة الثالثة لمهرجان "موجودين" الكويري في تونس

تستضيف تونس العاصمة الدورة الثالثة لمهرجان "موجودين" مهرجان كويري في شمال إفريقيا ويطرح المهرجان قضايا تخص حقوق مجتمع الميم

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شارع الفراهيدي الثقافي هو متنفس الأدباء والمثقفين والمهتمين بالكتاب والأدب والفكر والثقافة في محافظة البصرة جنوب العراق.

إعادة افتتاح شارع الفراهيدي الثقافي في البصرة 25.09.2022

مستشار ألمانيا يبدأ جولة خليجية من السعودية وسط مساعٍ لتأمين مصادر بديلة للغاز الروسي

مستشار ألمانيا يجري جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر 25.09.2022

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Police officers stand near police buses with detained demonstrators during a protest against a partial mobilization near Red Square with the Spasskaya Tower and St. Basil's Cathedral in the background in Moscow, Russia, Saturday, Sept. 24, 2022. (AP Photo)

زيلينسكي يدعو المجندين الروس للاستسلام ويعدهم بحسن المعاملة 25.09.2022

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26.09.2022 Far-Right party Brothers of Italy's leader Giorgia Meloni shows a placard reading in Italian Thank you Italy at her party's electoral headquarters in Rome, Sunday, Sept. 25, 2022. Italians voted in a national election that might yield the nation's first government led by the far right since the end of World War II. (AP Photo/Gregorio Borgia)

الانتخابات البرلمانية الإيطالية.. اليمين المتطرف يتجه نحو السلطة 26.09.2022

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باكستان تواجه عواقب الفيضانات المدمرة وشهباز شريف يقول إن بلاده تغيرت إلى الأبد 26.09.2022

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Tunesien | Filmfestivals in Tunesien

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Activists from the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) community in Lebanon shout slogans as they march calling on the government for more rights in the country gripped by economic and financial crisis during ongoing protests in Beirut, Lebanon, Saturday, June 27, 2020. (AP Photo/Hassan Ammar)

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يخشى مجتمع الميم في الشرق الأوسط من تعرضه لمزيد من القمع. ففي العراق يسعى البرلمان إلى تجريم المثلية الجنسية، فيما استهدفت السعودية أعلام قوس قزح، وانتشرت في مصر حملة "فطرة" على منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المثلية.

August 29, 2022, VENICE: Final preparations are underway at the Lido event site ahead of the annual Venice Film Festival, in Venice, Italy, 29 August 2022. The 79th Venice Film Festival runs from 31 August to 10 September 2022. ANSA/ETTORE FERRARI. VENICE - ZUMAa110 20220829_zaf_a110_002 Copyright: xEttorexFerrarix

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