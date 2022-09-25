الدورة الثالثة لمهرجان "موجودين" الكويري في تونس

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تستضيف تونس العاصمة الدورة الثالثة لمهرجان "موجودين" مهرجان كويري في شمال إفريقيا ويطرح المهرجان قضايا تخص حقوق مجتمع الميم
يأمل نشطاء وأفراد الأقليات الجنسية في تونس أن يسهم المهرجان السينمائي للأفلام "الكويرية" في تعزيز مكانتهم واندماجهم في المجتمع التونسي وأن يساهم في تعديل القوانين والقيود على الحريات الشخصية.
يخشى مجتمع الميم في الشرق الأوسط من تعرضه لمزيد من القمع. ففي العراق يسعى البرلمان إلى تجريم المثلية الجنسية، فيما استهدفت السعودية أعلام قوس قزح، وانتشرت في مصر حملة "فطرة" على منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المثلية.
بغض النظر عن موقعه الساحر، لا يتجاهل مهرجان فينيسيا الشهير شبكة نتفلكس بل إن إدارته تعرف أيضاً كيفية اختيار المرشحين للحصول على جائزة الأوسكار فيما بعد.
"إذا استمر هذا الوضع سينهار السقف على الجميع"، يحذر رئيس نقابة الفنون الدرامية بتونس، بعد جدل محتدم تسبب فيه موقف أعوان الأمن خلال عرض "ستاند اب كوميدي" بمهرجان صفاقس. لكن واقعة الكوميدي لطفي العبدلي ليست حالة فريدة.
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