الدورات الرمضانية للعب كرة القدم في مصر

جاب الخير لـ DW عربية: يجب غربلة التراث الفقهي

يرفض سعيد جاب الخير اتهامه بأنه "يستهزئ بالدين"، ويؤكد في حوار مع DW عربية أن هناك من أوّلَ كلامه، لكن يشدد أنه يتحدث بشكل "تاريخاني" عن الإسلام، داعيا إلى تجاوز عصر الفتوى وغربلة التراث الديني.