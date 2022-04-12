 الدورات الرمضانية للعب كرة القدم في مصر | DW الأخبار | DW | 07.04.2023

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DW الأخبار

الدورات الرمضانية للعب كرة القدم في مصر

مع قدوم شهر رمضان، تشهد العديد من مراكز الشباب والأندية المصرية دورات للعب كرة القدم. ظاهرة شعبية قديمة بدأت من الشوارع ثم انتقلت إلى الملاعب. وفي قرية قشطوخ بمحافظة المنوفية (شمال مصر)، ينتظر الجمهور الدورة الرمضانية كل عام.

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