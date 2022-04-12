الدورات الرمضانية للعب كرة القدم في مصر

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مع قدوم شهر رمضان، تشهد العديد من مراكز الشباب والأندية المصرية دورات للعب كرة القدم. ظاهرة شعبية قديمة بدأت من الشوارع ثم انتقلت إلى الملاعب. وفي قرية قشطوخ بمحافظة المنوفية (شمال مصر)، ينتظر الجمهور الدورة الرمضانية كل عام.
طلب قوي يسجل على ألعاب الفيديو بين الشباب في ليبيا. ويعزو الخبراء هذا الإقبال على التكنولوجيا وممارسة الرياضات المختلفة إلى سنوات العزلة التي عاشها هؤلاء الشباب خلال حكم العقيد معمر القذافي وحتى بعد سقوطه.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضم عدة منتوجات ثقافية عربية إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، منها المنسف الأردني والبن الخولاني السعودي واحتفالات رحلة العائلة المقدسة المصرية.
آمال كبيرة تحدو الرجاء المغربي والترجي التونسي لحجز بطاقات التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لكن ذلك رهن حصادهما لنقاط الفوز خارج أراضيهما. ويحاول الأهلى المصري والوداد المغربي مواصلة الصحوة.
يرفض سعيد جاب الخير اتهامه بأنه "يستهزئ بالدين"، ويؤكد في حوار مع DW عربية أن هناك من أوّلَ كلامه، لكن يشدد أنه يتحدث بشكل "تاريخاني" عن الإسلام، داعيا إلى تجاوز عصر الفتوى وغربلة التراث الديني.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول