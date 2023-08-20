الدنمارك وهولندا تؤكدان التزامهما بتسليم أوكرانيا مقاتلات إف 16

أعلنت وزارة الدفاع في العاصمة الدنماركيةكوبنهاغن اليوم الأحد (20 آب/ أغسطس 2023) أن الدنمارك وهولندا تعتزمان توريد مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن خلال زيارة في هولندا عن حدوث انفراجة في هذه المسألة، وقال إنه ينتظر ورود 42 مقاتلة.

وفي أعقاب محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال زيلينسكي على قناة تليغرام الإخبارية اليوم: من المقرر تسليم هذه المقاتلات بعد تدريب الطيارين الأوكرانيين، ونشر صورة ذاتية له (سيلفي) وهو يبتسم ابتسامة عريضة مع روته أمام إحدى المقاتلات. وليس من المعروف بعد الموعد المحدد لتوريد الطائرات.

يذكر أن زيلينسكي يعلن منذ فترة طويلة أن بلاده في حاجة إلى مقاتلات غربية حديثة حتى تتمكن من صد الحرب الروسية بشكل فعال. وكانت الولايات المتحدة بوصفها المنتجة لهذه المقاتلات تقف حائلا دون توريدها إلىأوكرانيا حتى الآن، وذلك قبل أن تعلن واشنطن مؤخرا عن موافقتها على توريد هذه المقاتلات إلى أوكرانيا عن طريق طرف ثالث.

الرئيس الأوكراني سعيد بالموافقة على تزويد بلاده بطائرات إف 16

وقال زيلينسكي إن الأمر أصبح ملموسا وإن الطائرات "ستكون في السماء الأوكرانية. شكرا هولندا. شكرا مارك. شكرا لكل من ساعد"، مشيرا إلى أنه اتفق مع روته على توريد المقاتلة، وقال: "هذه مجرد بداية". وكانت الدنمارك وهولندا أعلنتا في وقت سابق استعدادهما لتوريد المقاتلات الأمريكية.

من جهتها، قالت مته فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية الأحد إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بـ 19 طائرة مقاتلة إف-16. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قاعدة سكريدستروب الجوية في الدنمارك. وأضافت رئيسة الوزراء أنها تأمل في تسليم أوكرانيا ست مقاتلات أخرى من الطراز نفسه بحلول العام المقبل تقريبا وخمس إضافية خلال العام ذاته.

وكان تحالف تشكل في الصيف بقيادة البلدين في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام المقاتلة إف 16- ومن المحتمل أن تورد أيضا بلجيكا والنرويج مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا. وجاء في بيان وزارة الدفاع الدنماركية القول إنه سيتم العمل على جذب دول أخرى للإسهام في الائتلاف.

ع.ش/ ع.ج (د ب أ، رويترز، أ ف ب)