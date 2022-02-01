 الدنمارك: لا كمامة ولا لقاح..رفعٌ لكل قيود كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.02.2022

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صحة

الدنمارك: لا كمامة ولا لقاح..رفعٌ لكل قيود كورونا

لم يعد الدنماركيون ملزمين بارتداء الكمامة أو إظهار الاختبارات السلبية لفيروس كورونا بعد إعلان البلاد رفع كل القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة. ما يعني أيضا عودة الاحتفالات في الملاهي الليلية والملاعب الرياضية.

العاصمة الدنماركية كوبنهاغن..عودة الحياة لطبيعتها بعد رفع قيود كورونا

ابتداء من اليوم لم يعد الدنماركيون ملزمين بارتداء الكمامة بعد رفع قيود كورونا

"سنقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعيشها قبل كورونا" بهذه العبارة أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريديركسن اليوم الثلاثاء (الأول من يناير/كانون الثاني 2022) إلغاء القيود التي كانت موجودة في البلاد بسبب وباء كورونا.

مختارات

رئيسة الوزراء الدنماركية شكرت الناس على روح المسؤولية التي أظهروها في العامين الماضين والتزامهم بقواعد الوقاية التي فرضها وباء كورونا.

وبهذا القرار أصبح ارتداء الأقنعة الإلزامي شيئا من الماضي كما لم يعد ضروريا إظهار بطاقات التلقيح أو شهادة التعافي من فيروس كرونا، بل تم أيضا إلغاء تقديم نتائج الإختبارات السلبية لفيروس كورونا .

ويمكن للفعاليات الكبيرة أيضا الآن المضي قدما دون عوائق، ويمكن للمحتفلين الوصول إلى صالات الرقص في الملاهي الليلية بدون أقنعة واقية. كما سيسمح مجددا بإقامة التظاهرات الرياضية في ملاعب مملوءة وبدون قيود.

ترحيب برفع القيود

إجراءات رفع قيود كورونا في الدنمارك لاقت ترحيبا من الكثيرين. وفي هذا الصدد يقول أحد المواطنين الدنماركيين، حسب ما جاء في موقع تاغسشاو الألماني "سنصاب جميعنا بفيروس كورونا مثل الزكام سابقا وبعدها سينتهي كل شيء". وعلقت سيدة على الإجراءات الجديدة بالقول "سيكون الآمر جميلا. وهذا وقت مناسب فالناس اشتاقوا لذلك. إنه أمر رائع".

ترحيب واسع برفع قيود كورونا في الدنمارك

ترحيب واسع برفع قيود كورونا في الدنمارك

بالمقابل عبر آخر عن خشيته من تأثير هذا الانفتاح على النظام الصحي "جميل أن ترفع القيود لكن نحشى من أن يصاب عدد كبير من الناس ويؤثر ذلك بشكل كبير على المدارس والمستشفيات".

يذكر أن الدنمارك اتخذت خطوة مماثلة في أيلول/سبتمبر الماضي ولكن أعيد العمل بالتدابير تدريجيا عندما بدأت أعداد الحالات في الارتفاع بشكل حاد بعد ذلك بوقت قصير.

وسجلت البلاد 29 ألفا و655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية و 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و772 ألفا و901 إصابة، والوفيات إلى 3778 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و64 ألفا و295 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن مع العلم أن عدد السكان البلاد يبلغ حوالي ستة ملايين نسمة.

هـ.د/ ع.أج

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