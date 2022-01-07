الدنمارك تلغي قيود كورونا

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الدنمارك تلغي معظم تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا رغم ازدياد حالات الإصابة بالفيروس.
لم يعد الدنماركيون ملزمين بارتداء الكمامة أو إظهار الاختبارات السلبية لفيروس كورونا بعد إعلان البلاد رفع كل القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة. ما يعني أيضا عودة الاحتفالات في الملاهي الليلية والملاعب الرياضية.
أعلن المستشار أولاف شولتس أن الحكومة الاتحادية والولايات لا تعتزم تشديد تدابير مكافحة كورونا مبدئيا بسبب عدم اليقين حيال تطور وضع الجائحة. شولتس أعلن أن حكومته تعتزم إطلاق حملة للترويج بشكل أكبر للتطعيم ضد الفيروس.
أكد المستشار أولاف شولتس تشبته بموقفه الخاص بإلزامية التطعيم باعتباره السبيل الأوحد لحماية السكان، كما شدّد على ضرورة استمرار التدابير الحالية نتيجة استمرار خطر أوميكرون. وعالمة فيروسات تؤيد الإلزامية لمن فوق الخمسين.
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
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