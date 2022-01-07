 الدنمارك تلغي قيود كورونا | DW الأخبار | DW | 01.02.2022

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DW الأخبار

الدنمارك تلغي قيود كورونا

الدنمارك تلغي معظم تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا رغم ازدياد حالات الإصابة بالفيروس.

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ألمانيا تشدد تدابير احتواء متحور أوميكرون، وتناقش إمكانية فرض التطعيم الإجباري.

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24.01.2022, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) präsentiert ein Plakat für eine neue Impfkampagne während einer Pressekonferenz nach einem Treffen im Kanzleramt. Bundeskanzler Olaf Scholz traf sich mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer, um über die Coronavirus-Situation und die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus zu sprechen. Auf dem Plakat steht: Impfen hilft. Sie hilft auch allen, die man liebt. Foto: Hannibal Hanschke/POOL AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تُبقي على تدابير كورونا وتطلق حملة جديدة للتطعيم 24.01.2022

أعلن المستشار أولاف شولتس أن الحكومة الاتحادية والولايات لا تعتزم تشديد تدابير مكافحة كورونا مبدئيا بسبب عدم اليقين حيال تطور وضع الجائحة. شولتس أعلن أن حكومته تعتزم إطلاق حملة للترويج بشكل أكبر للتطعيم ضد الفيروس.

21.12.2021, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußert sich bei einer Pressekonferenz nach den Beratungen zur Corona-Pandemie zwischen der Bundesregierung und der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس يرفض تخفيف تدابير كورونا ويدافع عن إلزامية التطعيم 23.01.2022

أكد المستشار أولاف شولتس تشبته بموقفه الخاص بإلزامية التطعيم باعتباره السبيل الأوحد لحماية السكان، كما شدّد على ضرورة استمرار التدابير الحالية نتيجة استمرار خطر أوميكرون. وعالمة فيروسات تؤيد الإلزامية لمن فوق الخمسين.

Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Flughafen Frankfurt die Passagiere einer aus Prag gelandeten Passagiermaschine. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, zahlreiche Länder als Hochrisikoländer einzustufen. Wer aus einem der betroffenen Staaten nach Deutschland einreist muß jetzt einen negativen, aktuellen Corona-Test vorweisen können. +++ dpa-Bildfunk +++

السفر إلى ألمانيا.. قواعد جديدة مع تشديد قيود كورونا 01.02.2022

هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.