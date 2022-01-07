الدنمارك تلغي قيود كورونا

السفر إلى ألمانيا.. قواعد جديدة مع تشديد قيود كورونا

هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.