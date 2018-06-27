الدنمارك تلتحق بفرنسا في دور الـ 16 وأستراليا وبيرو تودعان

تأهل منتخبا فرنسا والدنمارك إلى دور الستة عشر لمونديال روسيا بعد تعادلهما سلبيا اليوم الثلاثاء (26 حزيران/ يونيو 2018) في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة. وجاءت المباراة متدنية المستوى إلى حد كبير على مدار شوطيها حيث لم يبذل أي من الفريقين ما يشفع له في حسم الفوز والثلاث نقاط.

وبهذا التعادل تصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط وحل منتخب الدنمارك ثانيا برصيد خمس نقاط. وباتت هذه هي أول مباراة في مونديال روسيا تنتهي بالتعادل السلبي.

واستهل الفريق الفرنسي مشواره في البطولة بالفوز على أستراليا 2/ 1 ثم الفوز على بيرو 1 / صفر. أما منتخب الدنمارك فبدأ مشواره بالفوز على بيرو 1/ صفر ثم تعادل مع أستراليا بهدف مقابل هدف. ومدد الفريق الدنماركي مسيرته القياسية وخاض مباراته الـثامنة عشر على التوالي على مدار 20 شهراً دون أن يتعرض لأي هزيمة.

فازت بيرو على أستراليا وقضت على أحلامها في التأهل.

وضمن المجموعة نفسها، حققت بيرو، التي ودعت نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أول انتصار لها في النهائيات خلال 40 عاما وأحرزت أول هدف لها في البطولة خلال 36 عاما بالفوز 2- صفر على أستراليا. وهي نتيجة دفعت بأستراليا إلى المركز الأخير بالمجموعة الثالثة.

وكان المنتخب الأسترالي يحتاج للفوز ليكون لديه أي أمل في عبور دور المجموعات لكنه أضاع كافة الفرص التي سنحت له. وتعني هذه النتيجة أن فرنسا والدنمارك، تأهلا معا إلى دور الـ 16.

وستلعب فرنسا متصدرة المجموعة مع صاحب المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي تضم الأرجنتين وكرواتيا وأيسلندا ونيجيريا بينما ستلعب الدنمارك مع الفريق الذي سيتصدر المجموعة ذاتها.

أ.ح/م.م (د ب أ، رويترز)