الدنمارك تبدد أحلام السويد وتتوج بلقب مونديال اليد للمرة الثانية على التوالي

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النفاصيل بعد قليل
بعدما أنهت قطر والعربية السعودية ومصر خلافاتها، بات مستقبل الإخوان المسلمين في إمارة قطر مفتوحا. فالتطور هناك يمكن أن يؤثر على الوضع الدولي للحركة. فهل تضحي قطر بالإخوان وبأي مقابل؟
وضعت الحرب الإلكترونية على تويتر بين دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين ودولة قطر أوزارها، إذ تراجعت تغريدات تبادل الهجوم منذ إعلان المصالحة، سواء منها تغريدات الإعلام أو المستخدمين العاديين أو حتى الحسابات الآلية!
رغم إعلان مصالحة مصر وثلاث دول خليجية مع قطر إلا أن وزير خارجية البحرين وجه انتقادات للدوحة متهما إياها بعدم اتخاذ أي "مبادرة لحل مشكلات قائمة" مع بلاده. في المقابل أعلنت السعودية أنها ستفتح سفارتها قريبا في الدوحة.
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