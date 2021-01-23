الدنمارك تبدد أحلام السويد وتتوج بلقب مونديال اليد للمرة الثانية على التوالي

بعد التقارب بين مصر وقطر .. هل تتخلى الدوحة عن الإخوان؟

بعدما أنهت قطر والعربية السعودية ومصر خلافاتها، بات مستقبل الإخوان المسلمين في إمارة قطر مفتوحا. فالتطور هناك يمكن أن يؤثر على الوضع الدولي للحركة. فهل تضحي قطر بالإخوان وبأي مقابل؟