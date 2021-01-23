 الدنمارك تبدد أحلام السويد وتتوج بلقب مونديال اليد للمرة الثانية على التوالي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.01.2021

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رياضة

الدنمارك تبدد أحلام السويد وتتوج بلقب مونديال اليد للمرة الثانية على التوالي

النفاصيل بعد قليل

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الدنمارك تبدد أحلام السويد وتتوج بلقب مونديال اليد للمرة الثانية على التوالي

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