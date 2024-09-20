الدم الاصطناعي والتطبيب عن بُعد..بدائل لخصاص مستمر؟

في العديد من البلدان هناك عدد قليل من المتبرعين بالدم وعدد قليل جداً من الأطباء. ففي ألمانيا وحدها، هناك حاجة إلى حوالي 15.000 وحدة دم يومياً. وتُعلّق الآمال على التبرع بالدم عن طريق التطبيب عن بُعد والدم من المختبر.

هناك نقص في احتياطات الدم في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تواجه خدمات التبرع بالدم في العديد من البلدان تحدياً يتمثل في توفير كميات كافية من الدم مع ضمان جودته وسلامته في الوقت نفسه. ومن بين 118.5 مليون عملية تبرع بالدم في جميع أنحاء العالم سنوياً، يتم جمع 40% من التبرعات بالدم في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث يعيش 16% فقط من سكان العالم.

ومع ذلك حتى في هذه البلدان هناك حاجة مستمرة لاحتياطي الدم. في كثير من الأحيان حتى المدفوعات النقدية أو الهدايا المغرية أو القسائم لا يمكن أن تقنع عددًا كافيًا من الناس بالتبرع بالدم. ففي ألمانيا وحدها، هناك حاجة إلى حوالي 15.000 وحدة دم يومياً.

ما هي الاختبارات التي يتم إجراؤها على الدم المتبرع به؟

يجب أن يكون أي شخص يرغب في التبرع بالدم بصحة جيدة. لحماية المتبرع والمتلقي. لاستبعاد الإصابة بالعدوى، يتم قياس تركيز صبغة الدم الحمراء (قيمة الهيموغلوبين) ودرجة حرارة الجسم بوخزة صغيرة في طرف الأصبع أو شحمة الأذن.

ويتم اختبار الدم بحثاً عن الأجسام المضادة ضد الفيروسات المختلفة: يجب استبعاد التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة المكتسب والزهري والعدوى بفيروس بارفو B19 بهذه الطريقة. ثم يفحص الأطباء بعد ذلك ورقة تسجيل الدخول والنبض وضغط الدم. إذا كان كل شيء على ما يرام، يمكن أن يبدأ التبرع بالدم.

كيف يمكن تبسيط التبرع بالدم والبلازما؟

نظرًا لأن هذا الفحص ليس بالضرورة أن يتم من قبل الأطباء، فلم يعد وجودهم ضروريًا تمامًا عند التبرع بالدم في ألمانيا. وقد أصبح هذا الأمر ممكنًا في ألمانيا من خلال تعديل قانون نقل الدم في عام 2023، والذي ينص أيضًا على السماح باستخدام الإجراءات الطبية عن بُعد.

ويهدف استخدام التطبيب عن بُعد إلى المساعدة في تأمين إمدادات الدم في المناطق التي تعاني من نقص في المتخصصين وتمديد ساعات عمل مراكز التبرع. ويرجع ذلك إلى أنه في حالة التبرع بالدم عن بُعد، يقوم موظفون غير متخصصين بالتبرع بالدم، ويقومون بفحص اللياقة البدنية ويمكنهم تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ. ويتم توصيل الطبيب عبر الفيديو فقط. التبرع بالدم عن بُعد الطبي ليس مخصصاً للمتبرعين بالدم لأول مرة، ولكنه مخصص في المقام الأول للأشخاص الذين يتبرعون بالدم بانتظام.

ردود أفعال متباينة حول التبرع بالدم عن بُعد

تنتقد المنظمات الطبية مثل الجمعية الطبية الألمانية التطبيب عن بُعد بشدة. ”النقل عبر الفيديو يجعل من الصعب على الأطباء تقييم الحالة الصحية الفعلية للمتبرع المحتمل: هل يتنفس المتبرع المحتمل بشكل جيد، هل هو شاحب؟ يقول سفين باينه، الطبيب ورئيس معهد طب نقل الدم في المركز الطبي بجامعة هامبورغ-إيبندورف: ”إذا جلست أمام الشخص، يكون هذا التقييم أسهل". وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر أيضًا بواجب الطبيب في رعاية المرضى وقضايا المسؤولية.

الدم وصحة الإنسان: حقائق ومعلومات To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

من ناحية أخرى، ترحب منظمات المرضى مثل منظمة BAG SELBSTHILFE صراحةً باللوائح الجديدة. وتؤيد المنظمة الجامعة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة وأقاربهم، والتي تضم حوالي مليون عضو، ”تبسيط اللوائح الخاصة بالتبرع بالدم والبلازما، حيث إن المتضررين قلقون باستمرار من إمكانية حدوث نقص، خاصة في التبرع بالبلازما".

هل سيقدم الدم الاصطناعي من المختبر الحلول لجميع المشاكل؟

يمكن أن يكون الدم الاصطناعي حلاً آخر لنقص الدم المتبرع به - خاصةً للمرضى الذين يعانون من فصائل دم نادرة أو حالات عدم تحمل معينة.

وفي المجموع هناك أكثر من 30 نظاماً مختلفاً لفصائل الدم. يعتبر نظام فصيلة الدم AB0 وعامل ريسوس حاسمين في عمليات نقل الدم. يمكن استخدام فصيلة الدم 0- فقط عالمياً، لكن المتبرعين الذين يحملون فصيلة الدم هذه نادرون جداً.

في أبريل 024، نجح باحثون من الدنمارك والسويد في تحويل دم الفصيلتين A وB إلى دم من الفصيلة 0. وقد أمكن ذلك باستخدام إنزيمات من بكتيريا معوية. وكانت دراسة في عام 2019 قد أظهرت بالفعل أن الإنزيمات تجعل مثل هذا التحويل ممكنًا.

النقل الناجح لخلايا الدم الحمراء

يُعد إنتاج الصفائح الدموية (الصفيحات الدموية) وقبل كل شيء خلايا الدم الحمراء عملية معقدة للغاية، حيث يجب أن تتطور هذه الخلايا الخالية من النواة من خلايا سلائف خاصة في نخاع العظم. وتركز الأساليب الحديثة على تعديل هذه الخلايا بحيث تكون قادرة على إنتاج كميات أكبر من كويرات الدم الحمراء.

وقد أجريت بالفعل أولى عمليات نقل خلايا الدم الحمراء المنتجة صناعياً في فرنسا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، بكميات صغيرة جدًا، تبلغ حوالي 1% فقط من محتوى التبرع بالدم العادي. لم تكن هناك أي مضاعفات أو آثار جانبية. وقد تم الترحيب بالنتائج باعتبارها طفرة طبية.

مخاطر وتحديات الدم الاصطناعي

لا يخلو تطوير الدم الاصطناعي من المخاطر. يمكن أن تحدث تفاعلات مناعية إذا تفاعل الجسم مع إنزيمات أو مكونات الدم الاصطناعي الغريبة وبالتالي تفاعلات مهددة للحياة. يجب أيضًا التأكد من أن الدم الاصطناعي يمكنه بالفعل القيام بجميع وظائف الدم الطبيعي، على سبيل المثال ما إذا كان بإمكانه التكيف مع فصائل الدم المختلفة والمتطلبات المحددة للمتلقي.

وإجمالاً سوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتوفر الدم الاصطناعي بكميات كافية وبالقدر اللازم من الأمان للاستخدام على نطاق واسع. وحتى ذلك الحين، سيظل التبرع بالدم ضرورياً لطب نقل الدم.