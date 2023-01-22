الدفن في توابيت بيئية

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عادة ما يستغرق التحلل التام للتابوت الخشبي قرابة عشر سنوات. ولتسريع عملية التحليل ولمزيد من الحفاظ على البيئة اخترع عالم هولندي نعشا "رفيقاً بالبيئة" مصنوعًا من الغزل الفطري.
شارك آلاف الروس في وداع آخر زعيم للاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف في مراسم جنازة بدون طابع رسمي غاب عنها فلاديمير بوتين. وكان رئيس الوزراء المجري، المسؤول الرفيع الوحيد من الاتحاد الأوروبي الذي حضر التشييع.
الخطط السرية بشأن مسار الأحداث التي تشهدها بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية جرى التحضير لها منذ وقت طويل فيما يُطلق عليها "عملية جسر لندن". وهذه هي تفاصيل خطة الأيام العشر من إعلان الوفاة وحتى الدفن.
تشيع اليوم جنازة آخر زعماء الاتحاد السوفيتي السابق الرئيس الراحل ميخاييل غورباتشوف. وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا اقتصر تمثيل العديد من الدول الغربية في هذه المراسم على سفرائها فقط فيما لن يشارك بوتين في مراسم الوداع.
شارك آلاف الفلسطينيين في تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة في الرأس قبل يومين خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وصدرت ردود فعل دولية أعربت عن غضبها من الصدامات التي وقعت خلال الجنازة.
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