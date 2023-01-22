الدفن في توابيت بيئية

ردود فعل دولية غاضبة على الصدامات التي وقعت بجنازة شيرين أبوعاقلة

شارك آلاف الفلسطينيين في تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة في الرأس قبل يومين خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وصدرت ردود فعل دولية أعربت عن غضبها من الصدامات التي وقعت خلال الجنازة.