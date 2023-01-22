 الدفن في توابيت بيئية | المستقبل الآن | DW | 22.01.2023

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المستقبل الآن

الدفن في توابيت بيئية

عادة ما يستغرق التحلل التام للتابوت الخشبي قرابة عشر سنوات. ولتسريع عملية التحليل ولمزيد من الحفاظ على البيئة اخترع عالم هولندي نعشا "رفيقاً بالبيئة" مصنوعًا من الغزل الفطري.

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