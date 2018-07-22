 الدفاع المدني السوري لـDW: لا علاقة لنا بإسرائيل.. والنظام يهدّد أرواحنا | سياسة واقتصاد | DW | 23.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

الدفاع المدني السوري لـDW: لا علاقة لنا بإسرائيل.. والنظام يهدّد أرواحنا

في هذا الحوار، يتحدث خالد الخطيب، منسق إعلامي داخل الدفاع المدني السوي، لـDW عربية، عن حيثيات نقل أفراد المنظمة إلى الأردن، وعن الدور الإسرائيلي في العملية، كما يرّد على اتهامات النظام السوري.

Syrien | Weißhelme bei der Rettung von Zivilisten (Getty Images/AFP/M. Al-Bakour)

وصل المئات من أفراد الدفاع المدني السوري، المعروفين بـ"الخوذ البيضاء" إلى الأردن، قادمين من سوريا، في عملية ساهمت إسرائيل في تنسيقها. النظام السوري استغل المناسبة من أجل اتهام المنظمة بكونها أداة لإسرائيل ولقوى غربية تناوئه، بينما تمسك الدفاع المدني السوري -الذي اشتهر بعمليات إنقاذ ضحايا القصف الجوي- بالدفاع عن عملية الإجلاء باعتبارها كانت "آخر حل لإنقاذ متطوّعين محاصرين".

يجيب خالد الخطيب، منسق إعلامي داخل الدفاع المدني السوري، عن أسئلة DW عربية حول العملية.

DW: ما هي آخر تطوّرات عملية إجلاء أفراد الدفاع المدني؟

خرج 98 متطوعاً هذا اليوم مع عائلاتهم، ما يرفع العدد إلى 422 متطوعاً توجهوا للأردن، بعد مرورهم من الجولان المحتل. سبب الخروج من سوريا يعود إلى قيام قوات النظام السوري بمحاصرة ما تبقى من المتطوعين في مدينة درعا، لذلك طلبنا من حكومات صديقة للدفاع المدني أن تساعدنا، وتم التواصل معها لإخلاء ما تبقى من متطوعين لأجل حمايتهم وإنقاذ أرواحهم.

عملية الإنقاذ جرت بعد رفض القوات السورية التدخل لتمكيننا من المرور، فكانت الطريقة الوحيدة لإنجاح عملية الإنقاذ نقل المتطوعين إلى الأردن مروراً بالجولان. كما أشير إلى أن هذا الاتفاق جرى برعاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وسيتم إعادة توطين هؤلاء المتطوعين في دول غربية أخرى.

ذكر النظام السوري اتهامات خطيرة بحقكم بعد تدخل إسرائيل في عملية الإجلاء، إذ قالت الخارجية السورية إنكم مرتبطون بإسرائيل وبالغرب، بل اعتبرتكم تنظيما إرهابيا هدفه تضليل الرأي العام. ما ردكم؟

يحاول النظام عبر هذه الاتهامات التشكيك في عملنا وضرب مصداقيتنا، خاصة وأننا قمنا بتوثيق الجرائم التي قام بها رفقة حليفته روسيا. عملنا واضح، نحن نضحي بأرواحنا لإنقاذ حياة الناس، بينما قام النظام والقوات الروسية بتهجير 6 مليون سوري خارج البلاد، كما ارتكبا عدة مجازر ودمرا الكثير من المدن، وقاما بقتل 251 متطوعاً من منظمتنا.

ما مصير أفراد الدفاع المدني الذين لا يزالون في سوريا؟

مختارات

ألمانيا ستستقبل عددا من عناصر منظمة "الخوذ البيضاء" الذين تم إجلاؤهم مؤخرا من منطقة النزاع جنوبي سوريا، بحسب ما ذكر وزير الخارجية الالماني. وكانت إسرائيل قد أجلتهم من مناطق الحرب عبر أراضيها إلى الأردن. (22.07.2018)

هل "جمدت" إدارة الرئيس دونالد ترامب فعلا تمويلها لمنظمة "الخوذ البيضاء"، عناصر الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في سوريا؟ المنظمة تقول إنها لم تبلغ رسميا بذلك بينما يؤكد تقرير إخباري عملية التجميد. (05.05.2018)

ما يزال داخل سوريا أكثر من 3 آلاف متطوع يقومون بخدمة الضحايا. الدفاع المدني سيستمر في عمله، رغم أن الخوف على حياتنا سيستمر كذلك، فالقصف يستهدف مراكزنا منذ البداية. نتأسف أن عددا من متطوعينا خرجوا من سوريا لأجل إنقاذ حياتهم، لكن سنستمر في عمليات الإنقاذ ما دامت هناك حاجة إلينا.

هناك من يتهمكم بأنكم تلعبون دوراً سياسياً ولستم محايدين في عملكم؟

عملنا هو الوقوف بجانب الضحايا ومحاولة إنقاذهم وعلاجهم وفي حال مقتلهم انتشال جثتهم. لكن لا يمكن القيام بعملنا دون أن نذكر هوية من ارتكب هذه الجرائم، فأخلاقيا نحن ملزمون بذكر الحقيقة. نحن مستقلون في عملنا ولا ننتمي إلى أيّ جهة.

لكن لماذا ترّكزون فقط على جرائم النظام؟

قمنا بتوثيق جرائم ارتكبتها أطراف أخرى داخل سوريا غير النظام والقوات الروسية، ومن ذلك جرائم داعش، كما أصدرنا تقاريراً حول جماعات مسلحة داخل البلد. لكن عملنا يتركز على إنقاذ ضحايا الطيران الحربي، وأكبر من يقوم بالقصف داخل سوريا هو النظام وحليفته روسيا.

وماذا عن المساعدة الإسرائيلية التي تلقيتموها؟

تواصلنا مع حكومات غربية داعمة لعملياتنا وكذلك مع الأردن لأجل إنقاذ المتطوعين، وهذه الحكومات هي قامت بالتواصل مع إسرائيل لأجل تأمين وصولنا إلى الأردن، لأنه لا يوجد أيّ منفذ آخر للوصول إلى الأردن غير منطقة الجولان المحتل. أؤكد أنه لا علاقة لنا بإسرائيل ولم ننسق أبداً معها.

أجرى الحوار: إسماعيل عزام

  • default

    في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة

    أعلنت المؤسسة التي تقدم جائزة "رايت لايفليهود" فوز مجموعة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء" بجائزة كثيراً ما يشار إليها باسم جائزة نوبل البديلة.

  • Ägypten Mozn Hassan

    في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة

    كما فازت بالجائزة أيضاً الناشطة النسوية المصرية مزن حسن، وهي أيضاً المديرة التنفيذية لمنظمة "نظرة" للدراسات النسوية

  • Russland Swetlana Gannuschkina Menschenrechtlerin

    في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة

    ومن الذين تقاسموا جائزة عام 2016 الناشطة الروسية سفيتلانا جانوشكينا، مؤسسة "لجنة المساعدة المدنية"، التي تقدم المساعدة القانونية والتعليم للمهاجرين واللاجئين.

  • Türkei Cumhuriyet Tageszeitung

    في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة

    كما تم تكريم صحيفة "جمهوريّت" التركية اليومية، التي تعتبر من أبرز الصحف المعارضة والمدافعة عن حرية الصحافة في تركيا.

    الكاتب: ح.ز


مختارات

في صور: "الخوذ البيضاء" السورية تفوز بجائزة نوبل البديلة

فازت مجموعة "الخوذ البيضاء" السورية بجائزة نوبل البديلة للسلام. من بين الفائزين أيضاً الناشطة المصرية مزن حسن. (22.09.2016)  

مواضيع ذات صلة

اسرائيل تجلي عناصر الخوذ البيضاء إلى الأردن 22.07.2018

المئات من "الخوذ البيضاء" السوريين وعائلاتهم يصلون للأراضي الأردنية برعاية أممية، وذلك ضمن اتفاق يقضي بمرور ثمانمئة مواطن سوري عبر أراضيها لإعادة توطينهم بدول غربية حفاظا على حياتهم.

Syrien Weißhelme in Aleppo

صحف ألمانية: إنقاذ الخوذ البيضاء نقطة مضيئة في شرق أوسط قاتم 23.07.2018

علقت الصحف الألمانية على إنقاذ أعضاء الخوذ البيضاء السورية واستعداد ألمانيا لاستقبالهم. وترى صحيفة أن هذه العملية تعكس شيئا إيجابيا لأمريكا. كما لم يخل الحديث حول عملية الإنقاذ عن إسرائيل وموقفها من الحرب السورية.

Syrien Weißhelme in Aleppo

في خطوة غير مسبوقة - إسرائيل تجلي أعضاء "الخوذ البيضاء" من سوريا إلى الاردن 22.07.2018

بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه أجلى مئات السوريين من أعضاء منظمة مدنية غير محددة وتم نقلهم إلى دولة ثالثة، اعلن الأردن أنه وافق على مرور عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين، لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  