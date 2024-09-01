دعم أوكرانيا: ورطة أوروبية؟

تستنزف الهجمات الروسية أوكرانيا، بينما الاسلحة الغربية مستمرة في التدفق والخطوط الحمراء يتم تجاوزها، فهل يتورط الأوروبيون في حرب مع روسيا؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان
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ضيوف الحلقة: ناجح العبيدي، خبير في الشؤون السياسية والاقتصادية // شبرمة ياسين، صحفي متخصص في الشأن الروسي // ليال بشارة، صحفية وباحثة - باريس
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!