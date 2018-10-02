الدستور يجبر الرئيس العراقي على التخلي عن الجنسية البريطانية

قال لقمان الفيلي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، في بيان صحفي اليوم (الأحد 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إن "الرئيس برهم صالح تخلى بصورة قانونية عن الجنسية البريطانية التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي، وأن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت". وأضاف أن الرئيس "إذ يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته لنظام ( صدام حسين ) فان تنازله يأتي التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي في الفقرة الرابعة التي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق".

ويحمل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجنسية الفرنسية، فيما يحمل العشرات من القيادات العراقية جنسيات من إيران وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واستراليا وقطر والسويد والدنمارك وغيرها. ويعد الرئيس العراقي برهم صالح أول رئيس جمهورية عراقي بعد عام 2003 يتخلى عن جنسية أجنبية استنادا إلى الدستور العراقي.

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