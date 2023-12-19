"الدستورية الألمانية" تقضي بإعادة جزئية للانتخابات في برلين

قضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بإعادة جزء من انتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت في برلين عام 2021 بسبب أوجه خلل شابتها، على أن تشكل الإعادة 455 دائرة انتخابية وما يتبعها من دوائر تصويت بالبريد.

قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا اليوم (الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023) بإعادة جزء من انتخابات البرلمان الاتحادي للبلاد في عام 2021 في برلين بسبب أوجه خلل شابت هذا الجزء.

وقالت رئيسة المحكمة دوريس كونيغ في مقر المحكمة في مدينة كارلسروه إن الانتخابات يجب أن تعاد في 455 دائرة انتخابية وما يتبعها من دوائر تصويت بالبريد. وأوضحت كونيغ أن هذه الانتخابات يجب أن تجرى كانتخابات بصوتين حيث يخصص الصوت الأول لمرشح فردي عن الدائرة الانتخابية والصوت الثاني للقائمة الحزبية.

وبهذا تكون كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) قد نجحت في جزء من الدعوى التي رفعتها.

من جانبه، رحب حزب الخضر بقرار المحكمة، لكنه انتقد طول إجراءات مراجعة الانتخابات. وقال السكرتير البرلماني، تيل ستيفن من حزب الخضر: "من الصعب تفسير إعادة الانتخابات في أجزاء من برلين بعد مرور عامين ونصف تقريبًا على انتخابات البوندستاغ".

ووصف رئيس حزب اليسار، مارتن شيرديفان، إعادة الانتخابات بأنها فرصة للسماح للمواطنين بالتصويت مرة أخرى وأضاف: "يمكنك إرسال إشارة واضحة إلى الحكومة الفيدرالية بشأن ما تحتاج سياسة الحكومة إلى تغييره".

وكانت المجموعة البرلمانية المكونة من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاغ قد تقدمت بشكوى ضد قرار البوندستاغ، في 26 سبتمبر 2021 لإعادة الانتخابات في برلين جزئياً. وكان البرلمان قد أعلن بطلان انتخابات البوندستاغ في 431 دائرة انتخابية في برلين وأمر بإعادة الانتخابات فيها.

ورأت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أن قرار البرلمان مخالف للقانون لأسباب من بينها أن البرلمان لم يعلن بطلان الانتخابات ككل في ست دوائر انتخابية طعن عليها رئيس الانتخابات، ولهذا السبب لجأت الكتلة إلى المحكمة الدستورية. وأعلنت الكتلة عن عقد مؤتمر صحفي في وقت مبكر من بعد الظهر.

وبحسب وكالة الصحافة البروتستانتية الألمانية، فإن الانتخابات كانت فوضوية إلى حد ما، وفقدت أوراق الاقتراع في العديد من الأماكن، ولم يتمكن الناخبون من ممارسة حقهم في التصويت وكانت بعض مراكز الاقتراع لا تزال مفتوحة للتصويت بعد الساعة السادسة مساءً. ونتيجة لذلك،وصل عدد الاعتراضات على الانتخابات إلى نحو 1713 اعتراضًا، بما في ذلك اعتراض من المسؤولين الفيدراليين.

ولم يأت الحكم الصادر من أعلى محكمة ألمانية اليوم مطابقاً بشكل تام لقرار كان البرلمان الاتحادي أصدره بدعم من الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر).

ويقضي قرار البرلمان بإعادة جزء من هذه الانتخابات في 327 دائرة من أصل 2256 دائرة في العاصمة الألمانية بالإضافة إلى 104 دائرة تصويت بالبريد من أصل 1507 دائرة من هذا النوع.

ع.ح./ح.ز. (د ب أ)