  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسةألمانيا

"الدستورية الألمانية" تقضي بإعادة جزئية للانتخابات في برلين

١٩ ديسمبر ٢٠٢٣

قضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بإعادة جزء من انتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت في برلين عام 2021 بسبب أوجه خلل شابتها، على أن تشكل الإعادة 455 دائرة انتخابية وما يتبعها من دوائر تصويت بالبريد.

https://p.dw.com/p/4aKyG
المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه بألمانيا
قالت رئيسة المحكمة إن الانتخابات يجب أن تعاد في 455 دائرة انتخابية وما يتبعها من دوائر تصويت بالبريدصورة من: Uli Deck/dpa/picture alliance

قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا اليوم (الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023) بإعادة جزء من انتخابات البرلمان الاتحادي للبلاد في عام 2021 في برلين بسبب أوجه خلل شابت هذا الجزء.

وقالت رئيسة المحكمة دوريس كونيغ في مقر المحكمة في مدينة كارلسروه إن الانتخابات يجب أن تعاد في 455 دائرة انتخابية وما يتبعها من دوائر تصويت بالبريد. وأوضحت كونيغ أن هذه الانتخابات يجب أن تجرى كانتخابات بصوتين حيث يخصص الصوت الأول لمرشح فردي عن الدائرة الانتخابية والصوت الثاني للقائمة الحزبية.

وبهذا تكون كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) قد نجحت في جزء من الدعوى التي رفعتها.

من جانبه، رحب حزب الخضر بقرار المحكمة، لكنه انتقد طول إجراءات مراجعة الانتخابات. وقال السكرتير البرلماني، تيل ستيفن من حزب الخضر: "من الصعب تفسير إعادة الانتخابات في أجزاء من برلين بعد مرور عامين ونصف تقريبًا على انتخابات البوندستاغ".

ووصف رئيس حزب اليسار، مارتن شيرديفان، إعادة الانتخابات بأنها فرصة للسماح للمواطنين بالتصويت مرة أخرى وأضاف: "يمكنك إرسال إشارة واضحة إلى الحكومة الفيدرالية بشأن ما تحتاج سياسة الحكومة إلى تغييره".

وكانت المجموعة البرلمانية المكونة من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاغ قد تقدمت بشكوى ضد قرار البوندستاغ، في 26 سبتمبر 2021 لإعادة الانتخابات في برلين جزئياً. وكان البرلمان قد أعلن بطلان انتخابات البوندستاغ في 431 دائرة انتخابية في برلين وأمر بإعادة الانتخابات فيها.

ورأت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أن قرار البرلمان مخالف للقانون لأسباب من بينها أن البرلمان لم يعلن بطلان الانتخابات ككل في ست دوائر انتخابية طعن عليها رئيس الانتخابات، ولهذا السبب لجأت الكتلة إلى المحكمة الدستورية. وأعلنت الكتلة عن عقد مؤتمر صحفي في وقت مبكر من بعد الظهر.

وبحسب وكالة الصحافة البروتستانتية الألمانية، فإن الانتخابات كانت فوضوية إلى حد ما، وفقدت أوراق الاقتراع في العديد من الأماكن، ولم يتمكن الناخبون من ممارسة حقهم في التصويت وكانت بعض مراكز الاقتراع لا تزال مفتوحة للتصويت بعد الساعة السادسة مساءً. ونتيجة لذلك،وصل عدد الاعتراضات على الانتخابات إلى نحو 1713 اعتراضًا، بما في ذلك اعتراض من المسؤولين الفيدراليين.

ولم يأت الحكم الصادر من أعلى محكمة ألمانية اليوم مطابقاً بشكل تام لقرار كان البرلمان الاتحادي أصدره بدعم من الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر).

ويقضي قرار البرلمان بإعادة جزء من هذه الانتخابات في 327 دائرة من أصل 2256 دائرة في العاصمة الألمانية بالإضافة إلى 104 دائرة تصويت بالبريد من أصل 1507 دائرة من هذا النوع.

ع.ح./ح.ز. (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

Karlsruhe | Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen | Annalena Baerbock und Robert Habeck

ألمانيا: ملف الهجرة يثير جدلا واسعا خلال مؤتمر عام حزب الخضر

ألمانيا: ملف الهجرة يثير جدلا واسعا خلال مؤتمر عام حزب الخضر

خيم الوضع المشتعل في الشرق الأوسط بالإضافة إلى حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، على مؤتمر عام حزب الخضر في ألمانيا، إلا أن ملف الهجرة تحديدا كان على قائمة المواضيع التي أثارت الجدل خلال أيام المؤتمر.
سياسة٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
زعماء الائتلاف الحكومي الألماني (من اليمين) المستشار أولاف شولتس (الاشتراكي الديمقراطي)، ونائبه روبرت هابيك (حزب الخضر)، ووزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر).

استطلاع: 74% من الألمان غير راضين عن أداء شولتس وحكومته

استطلاع: 74% من الألمان غير راضين عن أداء شولتس وحكومته

أفاد استطلاع حديث للرأي انخفاض مستوى رضا الألمان عن أداء المستشار أولاف شولتس وحكومته بشكل غير مسبوق. في المقابل، حصل سياسيون ألمان من احزات مختلفة على نسب أعلى بكثير.
سياسة٩ ديسمبر ٢٠٢٣
عمدة برلين فرانسيسكا غيفاي، مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب شولتس لهزيمة كبيرة.

حزب شولتس يتعرض لهزيمة كبيرة في انتخابات ولاية برلين

حزب شولتس يتعرض لهزيمة كبيرة في انتخابات ولاية برلين

تعرض الحزب الاشتراكي الديموقراطي، حزب المستشار أولاف شولتس، والذي يقود حكومة ولاية برلين منذ أكثر من عشرين عاما لهزيمة كبيرة في انتخابات برلمان الولاية. ووفق توقعات محطات التلفزة تصدر حزب المستشارة السابقة ميركل النتائج.
سياسة١٢ فبراير ٢٠٢٣