 الدراسة في ألمانيا: كل ما ينبغي معرفته | يوروماكس | DW | 14.05.2023

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يوروماكس

الدراسة في ألمانيا: كل ما ينبغي معرفته

ألمانيا بلد الشعراء والمفكرين. لذا لا عجب في وجود أكثر من 400 جامعة وكلية هنا. مراسلتنا هانا هوميل تشرح ما ينبغي معرفته للراغبين في الدراسة في ألمانيا.

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