الدراسة في ألمانيا: كل ما ينبغي معرفته

عائدون من أوكرانيا إلى المغرب.. طلبة يتطلعون للدراسة في ألمانيا!

عاد آلاف الطلبة المغاربة من أوكرانيا إلى المغرب، لكن كثيرين منهم يعيشون وسط القلق بسبب الضبابية التي تلف مستقبلهم. الطالب من مدينة الدار البيضاء، نسيم، نموذج من هؤلاء الطلبة الذين يحاولون إنقاذ سنوات التحصيل العلمي.