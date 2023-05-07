الدراسة في ألمانيا: كل ما ينبغي معرفته

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ألمانيا بلد الشعراء والمفكرين. لذا لا عجب في وجود أكثر من 400 جامعة وكلية هنا. مراسلتنا هانا هوميل تشرح ما ينبغي معرفته للراغبين في الدراسة في ألمانيا.
أظهر تحقيق أجرته DW ومنصة "كوريكتيف" أن الصين تلزم طلابها بتوقيع عقود إذعان للحصول على منح للدارسة في ألمانيا، وهو ما يتعارض مع حرية البحث المنصوص عليها في دستور ألمانيا. فكيف تتعامل الجامعات الألمانية مع هذا الأمر؟
مر عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرار الملايين منها إلى ألمانيا. على عكس اللاجئين الأوكرانيين، واجه النازحون العرب عدة عقبات في طريق إندماجهم في ألمانيا. فما مصيرهم اليوم؟ وما فرصهم في الإقامة والدراسة أوالعمل؟
إلى جانب الدوارات التعليمية التقليدية، يكتسب التعلّم الذاتي للغة الألمانية عبر الإنترنت اهتماماً متزايداً بين الطلبة الأجانب. غير أن البعض قد يواجه صعوبة في إيجاد ما يناسبه، فيما يلي نصائح ومعلومات تسهّل تعلم الألمانية.
عاد آلاف الطلبة المغاربة من أوكرانيا إلى المغرب، لكن كثيرين منهم يعيشون وسط القلق بسبب الضبابية التي تلف مستقبلهم. الطالب من مدينة الدار البيضاء، نسيم، نموذج من هؤلاء الطلبة الذين يحاولون إنقاذ سنوات التحصيل العلمي.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول