 الدحيل القطري بوابة ناكاجيما الى باريس سان جيرمان؟ | عالم الرياضة | DW | 04.02.2019

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عالم الرياضة

الدحيل القطري بوابة ناكاجيما الى باريس سان جيرمان؟

انضمام اللاعب الدولي الياباني شويا نكاجيما إلى صفوف الدحيل القطري، جعل الكثيرين يتشككون في كونها خطوة لها أهداف بعيدة المدى تتجاوز الدوحة وتصل إلى باريس.

Fußball Spieler Shoya Nakajima Japan (Getty Images/M. Roberts)

حوّل نادي الدحيل القطري المهاجم شويا نكاجيما إلى أغلى لاعب في تاريخ اليابان، بعد أن دفع مبلغ 35 مليون يورو للنادي البرتغالي بورتيمونينس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، مقابل التخلي عن اللاعب. وذلك وفق ما أكده موقع "التايمز" الياباني (Japan Times) الاثنين (الرابع من قبراير/ شباط).

وناكاجيما هو آخر صفقة للنادي القطري بعد تعاقده مع المغربي المهدي بن عطية لاعب يوفينتوس الإيطالي سابقا.

وفي ما أكدت إدارة الدحيل تعاقده مع الدولي الياباني إلى غاية نهاية الموسم فقط، أشارت تقارير إعلامية يابانية عديدة أن نادي الدحيل ما هو إلا محطة مؤقتة لكي ينتقل المهاجم بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسبب هذه التكهنات يعود إلى أن نادي الدحيل كما هو الأمر بالنسبة لسان جريمان مملوك من قبل قطر، ما يطرح مخاوفا من تكون الصفقة وسيلة من قبل النادي الباريسي للالتفاف على قواعد الفيفا للعب النظيف، كما يشير موقع "غول" الناطق باللغة الألمانية.

يذكر أن الدولي ناكاجيما البالغ من العمر 24 عاما، انتقل إلى أوروبا في موسم 2017 قادما من نادي طوكيو، ثم  لعب بقميص بورتيمونينس البرتغالي 47 مباراة، أحرز خلالها 15 هدفا وصنع 19 أخرى. 

و.ب/ع.ج.م

  • CAF Präsident Ahmad (picture-alliance/NurPhoto/M. Mustafa)

    بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

    للمرة الخامسة، مصر من جديد

    في اجتماع بالعاصمة السنغالية دكار الثلاثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2019) صوتت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي يرأسه أحمد أحمد لصالح استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا الثانية والثلاثين بدلا من الكاميرون. لتكون تلك هي البطولة الخامسة التي تستضيفها مصر، بعد بطولات أعوام 1959، 1974، 1986 و 2006.

  • Stadion in Bafoussam in Kamerun (DW/D. Köpp)

    بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

    أسباب سحب التنظيم من الكاميرون

    وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن في مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018 سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بعدما "تلقى تقارير مفصلة"، على مدار أكثر من عامٍ، لاحظ فيها أن العديد من الشروط "لم يتم الوفاء بها". وأوضحت وسائل إعلام أن الكاميرون تأخرت في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب (الصورة لملعب بافوسام) ، إضافة إلى وجود مخاوف لدى الاتحاد من الوضع الأمني هناك.

  • Mandela Trauerfeier Johannesburg 10.12.2013 (Reuters)

    بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

    مصر تتفوق بجدارة على جنوب أفريقيا

    ومع إعلان سحب البطولة من الكاميرون أُعلِن أيضا عن فتح الباب لتلقي ترشيحات الدول التي تريد تنظيم البطولة. وكان الحديث يجري بقوة عن المغرب، غير أنه في النهاية لم يتقدم رسميا سوى مصر، وجنوب أفريقيا التي لديها ملاعب (الصورة) استضافت مونديال 2010. وجرى التصويت في داكار لـ"تحصد مصر 16 صوتاً، مقابل صوت واحد فقط لصالح جنوب إفريقيا، وامتناع (...) واحد عن التصويت"، حسب الاتحاد المصري لكرة القدم.

  • African Cup of Nations Kamerun gegen Ghana (Reuters/A.-A. Dalsh)

    بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

    بداية مرحلة جديدة من أمم أفريقيا

    كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 هي نسخة فريدة من البطولة التي انطلقت نسختها الأولى في الخرطوم عام 1957. فخلافاً للنسخ السابقة لن تقام البطولة في الشتاء وإنما في الصيف، أي من 15 حزيران/ يونيو وحتى 13 تموز/ يوليو المقبلين. وبعد أن كانت النسخ الماضية (ما عدا النسخ الأولى) بمشاركة 16 فريقاً، ستكون هذه النسخة الأكبر في تاريخ البطولات القارية بمشاركة 24 منتخباً.

  • Bildergalerie Millionäre Afrika - Skyline Kairo (imago/OceanPhoto)

    بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

    مصر مؤهلة لاستضافة البطولة

    مصر لديها مؤهلات كثيرة جعلتها تفوز بتنظيم النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية. وسبق لبلاد النيل والأهرامات أن استضافت البطولة القارية أربع مرات، كما استضافت عام 1997 كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، واستضافت عام 2009 كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً. ومصر لديها البنية التحتية اللازمة، من ملاعب وأماكن إقامة وشبكات نقل ومواصلات ومطارات، ومراكز البث ووسائل التواصل الحديثة، من أجل تنظيم بطولة ناجحة.

  • Fußball Africa Cup Cairo Stadion (picture-alliance/Ulmer)

    بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

    خمس مدن وثمانية ملاعب للبطولة

    رشح الاتحاد المصري ثماني ملاعب لاستضافة أمم أفريقيا 2019، أربعة منها بالقاهرة الكبرى هي: استاد القاهرة (مدينة نصر، الصورة)، استاد السلام (مدينة السلام)، ملعب الدفاع الجوي (القاهرة الجديدة) وملعب الكلية الحربية (بالقرب من مطار القاهرة). بالإضافة إلى ملعب الجيش (الثالث) بمدينة السويس. وهناك استاد مدينة الإسماعلية. واستاد الإسكندرية وكذلك ملعب مدينة برج العرب، غربي الإسكندرية.

  • Ägypten Kairo Fußball Al-Ahly vs Al-Masry 70 Tote bei Auschreitungen Stadion 2012 (picture-alliance/AP Photo)

    بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

    ملاعب خاوية بعد أحداث مؤسفة

    ورغم السعة الضخمة لملاعب كالقاهرة وبرج العرب، إلا أنها تظهر خاوية من الجماهير في أغلب المباريات، خصوصا المحلية، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك. فبعد وقوع أحداث مؤسفة مثل "أحداث ملعب بورسعيد 2012" (الصورة)، و"أحداث ملعب الدفاع الجوي 2015"، حيث قتل العشرات من جماهير فريقي الأهلي والزمالك، قرر الأمن المصري أن تقام المباريات بدون جمهور.

  • WM 2018 Fußball Ägypten Mohamed Salah (picture alliance/ZUMAPRESS)

    بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

    عبء على الأمن والجمهور

    غير أنه يجري السماح للجماهير من حين لآخر بحضور المباريات الدولية، مثل المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) وتأهل من خلالها المنتخب المصري لمونديال روسيا 2018 بالفوز على الكونغو بهدفي النجم العالمي محمد صلاح (الصورة). غير أن تلك المباريات تمثل عبأ كبيرا على رجال الأمن والجماهير معا، حيث تكون الإجراءات الأمنية والتفتيش على أعلى مستوى ما يسبب ضغوطا على الجميع.

  • Ägypten Polizei Polizeiwagen Sicherheitskräfte (Imago/ZUMA Press)

    بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

    مخاطر الإرهاب تلقى بظلالها

    وهناك عبء إضافي يشكله الإرهاب لا سيما في سيناء، والذي يستهدف رجال الجيش والشرطة والأقباط والسياح الأجانب على وجه الخصوص. ونظراً لتواجد ملعبي الإسماعيلية والسويس بالقرب من سيناء فستكون هناك حاجة لتأمين قوي للاعبين والجماهير. ولن يقل الأمر أهمية بالنسبة للمباريات في القاهرة أو الإسكندرية. ويتوقع أن يستغل تنظيم "داعش" هذه المناسبة لإرهاب المشاركين، على غرار ما فعله قبل مونديال روسيا.

  • Ägypten Deutschland Tourismus Touristen vor den Pyramiden (picture-alliance/dpa)

    بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

    فرصة لتحقيق مكاسب كثيرة

    لكن السلطات والمسؤولين المصريين كانوا على علم تام بتلك المخاطر قبل التقدم لاستضافة تلك البطولة، التي تمثل فرصة لتحقيق مكاسب كثيرة لمصر، من بينها الفوز مرة أخرى بالكأس الغائبة منذ 2010، وعودة الجماهير للملاعب، والمكاسب المادية من تنشيط السياحة، إضافة إلى بعث رسالة بعودة الأمن إلى ربوع "المحروسة"، كما يسعى إليه المنظمون. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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