الدحيل القطري بوابة ناكاجيما الى باريس سان جيرمان؟

حوّل نادي الدحيل القطري المهاجم شويا نكاجيما إلى أغلى لاعب في تاريخ اليابان، بعد أن دفع مبلغ 35 مليون يورو للنادي البرتغالي بورتيمونينس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، مقابل التخلي عن اللاعب. وذلك وفق ما أكده موقع "التايمز" الياباني (Japan Times) الاثنين (الرابع من قبراير/ شباط).

وناكاجيما هو آخر صفقة للنادي القطري بعد تعاقده مع المغربي المهدي بن عطية لاعب يوفينتوس الإيطالي سابقا.

وفي ما أكدت إدارة الدحيل تعاقده مع الدولي الياباني إلى غاية نهاية الموسم فقط، أشارت تقارير إعلامية يابانية عديدة أن نادي الدحيل ما هو إلا محطة مؤقتة لكي ينتقل المهاجم بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسبب هذه التكهنات يعود إلى أن نادي الدحيل كما هو الأمر بالنسبة لسان جريمان مملوك من قبل قطر، ما يطرح مخاوفا من تكون الصفقة وسيلة من قبل النادي الباريسي للالتفاف على قواعد الفيفا للعب النظيف، كما يشير موقع "غول" الناطق باللغة الألمانية.

يذكر أن الدولي ناكاجيما البالغ من العمر 24 عاما، انتقل إلى أوروبا في موسم 2017 قادما من نادي طوكيو، ثم لعب بقميص بورتيمونينس البرتغالي 47 مباراة، أحرز خلالها 15 هدفا وصنع 19 أخرى.

و.ب/ع.ج.م