الدجاج ـ الحيوان الداجن المفضل لدى الانسان

ومع ذلك، فإن احتياجاته الطبيعية لا تؤخذ غالبا بعين الاعتبار، على الرغم من وجود طرق لتربيته بشكل يتطابق مع معايير الرفق بالحيوان.



بغض النظر عما إذا كان الدجاج "عضويا" أو تقليديا؛ يسعى المربون إلى أن يكون الدجاج الهجين الحديث منتجا ومربحا قبل كل شيء. تربى الدواجن بحسب سلالتها لتكون منتجة للبيض الوفير واللحوم ولا تلعب صحتها أي دور رئيسي في ذلك. فالطلب على البيض ولحم الدجاج في ازدياد مستمر ورغم ذلك يمكن تأمين حياة أفضل للدجاج.







يدرس باحثون متحمسون لتربية الدجاج الاحتياجات الطبيعية لهذه الحيوانات. كما يبحث المزارعون عن دجاج مزدوج الغرض. وهكذا، تم تطوير بديل للموت الجماعي للدجاج في المسلخ عبر استخدام مسلخ متنقل.





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