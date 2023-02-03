 الدبابات الغربية.."قبضة أوكرانيا الحديدية" لصد الغزو الروسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.02.2023

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أخبار

الدبابات الغربية.."قبضة أوكرانيا الحديدية" لصد الغزو الروسي

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالإمدادات الغربية من الأسلحة الثقيلة لبلاده معتبرا أن كييف ستستخدم الدبابات الغربية "كقبضة حديدية" ضد الهجمات الروسية.

تتوقع أوكرانيا تسلم أكثر من 100 دبابة منها دبابات ليوبارد 2 الألمانية ودبابات تشالنجر 2 البريطانية ودبابات إم 1 أبرامز الأمريكية

تتوقع أوكرانيا تسلم أكثر من 100 دبابة منها دبابات ليوبارد 2 الألمانية ودبابات تشالنجر 2 البريطانية ودبابات إم 1 أبرامز الأمريكية

قال وزير الدفاع الأوكراني اليوم الجمعة (الثالث من فبراير/شباط 2023) إن الدبابات الجديدة المقدمة من دول حلف شمال الأطلسي ستكون بمثابة "قبضة من حديد" في هجوم مضاد تشنه كييف لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية.

مختارات

وأضاف أوليكسي ريزنيكوف في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أن الإمدادات الغربية من المدفعية عيار 155 على درجة بالغة من الأهمية لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية في الجنوب والشرق. وقال "نحتاج إلى دبابات الحلف الجديدة، مع الدبابات الهامة من دول الأطلسي، من أجل الهجوم المضاد، وسنستخدمها كقبضة حديدية لاختراق خطوطهم الدفاعية".

من جهته أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، الذي يزور كييف اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع ريزنيكوف، أن وارسو تساعد في تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام الدبابات الغربية، مضيفا أن التدريب سيستغرق "أسابيع وليس أياما أو شهورا".

وحصلت كييف على تعهدات من الغرب الشهر الماضي بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدتها على صد الغزو الروسي، مع تكثيف موسكو جهودها لإحراز تقدم في الشرق.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الحكومة تتوقع استلام 120 إلى 140 دبابة غربية من تحالف يضم 12 دولة في المرحلة الأولى من التسليم، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية ودبابات تشالنجر 2 البريطانية ودبابات إم 1 أبرامز الأمريكية.

بتوقيت برلين - دبابات الغرب لأوكرانيا: كيف ستغير مسار الحرب؟

مساعدات أميركية ألمانية جديدة لأوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 2ر2 مليار دولار، حسبما أفاد المتحدث باسم الوزارة بات رايدر اليوم الجمعة.

وبهذا يبلغ مجموع المساعدات الأمريكية التي قدمتها أو التي تعهدت بتقديمها لأوكرانيا منذ تعرضها. وأضاف رايدر إن الحزمة الجديدة تشمل معدات الدفاع الجوي والمركبات المدرعة وغيرها .

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر للصحافيين إنّ الحزمة الجديدة تشتمل على (جي إل إس دي بي) وهي قنابل قطرها صغير يتمّ إطلاقها من الأرض وتدفعها صواريخ إلى مدى يبلغ 150 كلم، ممّا يمكّن القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس.

وفي سياق متصل قلت مجلة شبيجل  الجمعة عن مصادر قولها إن ألمانيا تتحدث إلى الحكومة السويدية بشأن شراء منصات إطلاق محمولة من شأنها تعزيز قدرات أنظمة الدفاع الجوي (أيريس-تي) التي تخطط برلين لإرسالها إلى أوكرانيا.

وأرسلت ألمانيا واحدا من أنظمة (أيريس-تي) إلى أوكرانيا وتعتزم إرسال المزيد استجابة لنداءات كييف للحصول على أنظمة دفاع جوي لصد الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي دمرت مدنا منذ بدء الغزو قبل عام تقريبا. كما أعلنت الحكومة الألمانية أنها وافقت على توريد دبابات "ليوبارد1" إلى أوكرانيا.

باتت باخموت مركز المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية

باتت باخموت مركز المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن باخموت

ميدانيا أعلن الرئيبس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن بلاده ستدافع "طالما أمكنها" عن مدينة باخموت، لدى استقباله في كييف قادة أوروبيين حضروا لدعم ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وبعد حوالى عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت باخموت مركز المعارك وانتزعت قوات موسكو في الأسابيع الأخيرة مكاسب ضئيلة بسيطرتها على مناطق محدودة في المنطقة لقاء خسائر فادحة.

وأكد زيلينسكي في ختام القمة مع القادة الأوروبيين "لن يتخلى أحد عن باخموت ... سنقاتل طالما أمكننا" واصفا المدينة بأنها "حصن".

  وأضاف "إذا تسارعت عمليات تسليم أسلحة (غربية إلى كييف) ولا سيما أسلحة بعيدة المدى، فلن نكتفي بعدم الانكفاء من باخموت، بل سنباشر وضع حد لاحتلال دونباس"، المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تسيطر روسيا على قسم منها.

هـ.د/ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو