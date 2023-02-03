الدبابات الغربية.."قبضة أوكرانيا الحديدية" لصد الغزو الروسي

قال وزير الدفاع الأوكراني اليوم الجمعة (الثالث من فبراير/شباط 2023) إن الدبابات الجديدة المقدمة من دول حلف شمال الأطلسي ستكون بمثابة "قبضة من حديد" في هجوم مضاد تشنه كييف لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية.

وأضاف أوليكسي ريزنيكوف في مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أن الإمدادات الغربية من المدفعية عيار 155 على درجة بالغة من الأهمية لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية في الجنوب والشرق. وقال "نحتاج إلى دبابات الحلف الجديدة، مع الدبابات الهامة من دول الأطلسي، من أجل الهجوم المضاد، وسنستخدمها كقبضة حديدية لاختراق خطوطهم الدفاعية".

من جهته أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، الذي يزور كييف اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع ريزنيكوف، أن وارسو تساعد في تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام الدبابات الغربية، مضيفا أن التدريب سيستغرق "أسابيع وليس أياما أو شهورا".

وحصلت كييف على تعهدات من الغرب الشهر الماضي بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدتها على صد الغزو الروسي، مع تكثيف موسكو جهودها لإحراز تقدم في الشرق.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن الحكومة تتوقع استلام 120 إلى 140 دبابة غربية من تحالف يضم 12 دولة في المرحلة الأولى من التسليم، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 الألمانية ودبابات تشالنجر 2 البريطانية ودبابات إم 1 أبرامز الأمريكية.

بتوقيت برلين - دبابات الغرب لأوكرانيا: كيف ستغير مسار الحرب؟

مساعدات أميركية ألمانية جديدة لأوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 2ر2 مليار دولار، حسبما أفاد المتحدث باسم الوزارة بات رايدر اليوم الجمعة.

وبهذا يبلغ مجموع المساعدات الأمريكية التي قدمتها أو التي تعهدت بتقديمها لأوكرانيا منذ تعرضها. وأضاف رايدر إن الحزمة الجديدة تشمل معدات الدفاع الجوي والمركبات المدرعة وغيرها .

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر للصحافيين إنّ الحزمة الجديدة تشتمل على (جي إل إس دي بي) وهي قنابل قطرها صغير يتمّ إطلاقها من الأرض وتدفعها صواريخ إلى مدى يبلغ 150 كلم، ممّا يمكّن القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس.

وفي سياق متصل قلت مجلة شبيجل الجمعة عن مصادر قولها إن ألمانيا تتحدث إلى الحكومة السويدية بشأن شراء منصات إطلاق محمولة من شأنها تعزيز قدرات أنظمة الدفاع الجوي (أيريس-تي) التي تخطط برلين لإرسالها إلى أوكرانيا.

وأرسلت ألمانيا واحدا من أنظمة (أيريس-تي) إلى أوكرانيا وتعتزم إرسال المزيد استجابة لنداءات كييف للحصول على أنظمة دفاع جوي لصد الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي دمرت مدنا منذ بدء الغزو قبل عام تقريبا. كما أعلنت الحكومة الألمانية أنها وافقت على توريد دبابات "ليوبارد1" إلى أوكرانيا.

باتت باخموت مركز المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن باخموت

ميدانيا أعلن الرئيبس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن بلاده ستدافع "طالما أمكنها" عن مدينة باخموت، لدى استقباله في كييف قادة أوروبيين حضروا لدعم ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وبعد حوالى عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، باتت باخموت مركز المعارك وانتزعت قوات موسكو في الأسابيع الأخيرة مكاسب ضئيلة بسيطرتها على مناطق محدودة في المنطقة لقاء خسائر فادحة.

وأكد زيلينسكي في ختام القمة مع القادة الأوروبيين "لن يتخلى أحد عن باخموت ... سنقاتل طالما أمكننا" واصفا المدينة بأنها "حصن".

وأضاف "إذا تسارعت عمليات تسليم أسلحة (غربية إلى كييف) ولا سيما أسلحة بعيدة المدى، فلن نكتفي بعدم الانكفاء من باخموت، بل سنباشر وضع حد لاحتلال دونباس"، المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تسيطر روسيا على قسم منها.

هـ.د/ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز)