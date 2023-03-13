 الدار البيضاء.. محطة معاناة أخرى في طريق المهاجرين نحو أوروبا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.03.2023

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ثقافة ومجتمع

الدار البيضاء.. محطة معاناة أخرى في طريق المهاجرين نحو أوروبا

على مدى عدة أشهر، ازدادت عمليات نقل المهاجرين قسريا من المناطق الحدودية شمال المغرب إلى مدن داخلية باتجاه الجنوب. مئات المهاجرين يجدون أنفسهم ممنوعين من العودة إلى الناظور أو تطوان حيث تنشط القوارب المتجهة إلى أوروبا.

عشرات المهاجرين الأفارقة يحاولون العبور إلى جيب سبتة الاسباني

عشرات المهاجرين الأفارقة يحاولون العبور إلى جيب سبتة الاسباني

يوم الخميس 16 آذار/مارس، طردت الشرطة المغربية عشرات المهاجرين من مخيماتهم العشوائية في جبل غوروغو، الواقعة في غابات شمال المغرب، بالقرب من الناظور. يختبئ المهاجرون في هذه المنطقة أثناء انتظارهم لمحاولة العبور إلى إسبانيا برا عبر جيب مليلية، أو عبر البحر الأبيض المتوسط.

خلال الأشهر الأخيرة، تضاعفت عمليات الطرد هذه والتي يتم خلالها القبض على المهاجرين ووضعهم في حافلات وإرسالهم إلى وسط البلاد، في أغلب الأحيان إلى بني ملال. وذلك بهدف إبعادهم عن الساحل لمنعهم من الوصول إلى أوروبا.

من بني ملال، يحاول المهاجرون العودة إلى الشمال، وتمثل الدار البيضاء المحطة الأولى لهم، حيث تبعد حوالي 200 كلم عن المناطق الحدودية، لكن بالنسبة للكثيرين منهم ينتهي الطريق هنا، إذ باتت هذه المدينة الساحلية  المحطة الأخيرة لآلاف المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء.

الوصول إلى السواحل شبه مستحيل

وبدأ المهاجرون مؤخراً بمواجهة الكثير من المصاعب إذا ما أرادوا الوصول إلى السواحل الشمالية، فلم تعد تُباع لهم تذاكر الحافلات المتوجهة للمدن الشمالية، وإذا حاولوا ركوب الحافلات، يتم طردهم.

نتيجة لذلك، استقر مئات الأشخاص بالقرب من محطة حافلات "أولاد زيان" في الدار البيضاء، على أمل الوصول إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بطريقة أو بأخرى.

بالقرب من تلك المحطة، أنشئ مخيم يأوي المهمشين والمتسولين وأطفال الشوارع والنشّالين. قال صلاح الدين لميزي وهو رئيس تحرير موقع "Enass" المتخصص في الهجرة، والمقيم في الدار البيضاء، "إنه مكان سيئ السمعة، حتى المغاربة يتجنبون الذهاب إليه".

مهاجر أفريقي في محطة أولاد زيان بالدار البيضاء يظهر آثار جروح بيدية نتيجة محاولته تسلق سياج حديدي حول مدينة سبتة

مهاجر أفريقي في محطة أولاد زيان بالدار البيضاء يظهر آثار جروح بيدية نتيجة محاولته تسلق سياج حديدي حول مدينة سبتة

بدأ تكون المخيم في نهاية عام 2015، قبل الإجراءات المغربية الجديدة بوقت طويل. لكنه استمر في النمو إلى أن اختفى في عام 2019 بسبب نشوب حريق. منذ ذلك الحين، أعيد بناء المخيم بشكل عشوائي على شكل مجموعات صغيرة من الخيام. وفي الأشهر الأخيرة، انتقل عدد متزايد من المهاجرين إلى المخيم ليجدوا أنفسهم عالقين بين طريقين سريعين، بالإضافة إلى أنهم ينامون وسط أنابيب المياه العادمة، دون الوصول إلى المراحيض أو أماكن الاستحمام. كما يصبح التعايش أكثر صعوبة مع السكان المحليين، الذين عبروا عن استيائهم من وجود المخيم.

ومن جانب آخر، يتعين على المهاجرين التعامل مع الشرطة  التي تفكك خيامهم المؤقتة بانتظام. وخلال هذه العمليات التي غالبا ما تكون عنيفة، يتم إلقاء المراتب والملابس والأطباق والممتلكات الشخصية في صناديق القمامة. لكن المهاجرين يعودون إلى نفس المنطقة بعد فترة وجيزة.

وفي اتصال مع مهاجر نيوز، قال الباحث المغربي علي الزبيدي "نحن لا نلومهم، ليس لديهم مكان يذهبون إليه. على الحكومة أن تفتح الملاجئ".

نقطة التحول في حزيران/يونيو 2022

لكن السياسات التي تتبعها السلطات لا تتجه نحو هذا الحل. يشير الصحفي صلاح الدين لميزي إلى أن "نهج السلطات أمني أكثر منه نهج إنساني".

مختارات

وشهدت سياسة الدولة في التعامل مع ملف الهجرة نقطة تحول العام الماضي، مباشرة بعد مأساة مليلية في 24 حزيران/يونيو 2022، عندما حاول ما يقرب من 2000 شخص عبور الأسلاك الشائكة التي تفصل الجيب الإسباني عن الأراضي المغربية. ولقي  20 مهاجرا  مصرعهم في اشتباكات مع الشرطة وسجن حوالي 30 آخرين بتهمة "عبور الحدود بشكل غير قانوني".

منذ هذه المأساة التي أثارت الكثير من ردود الأفعال الغاضبة، ضاعفت الرباط جهودها لطرد المهاجرين المتواجدين  في شمال البلاد. يقول علي الزبيدي "هناك عدد أقل بكثير من الناس على الساحل في الوقت الحالي". يوافق صلاح الدين اللميزي "قبل حزيران/يونيو 2022، كان بإمكان المهاجرين البقاء في الغابات، فقد كان يتم التسامح معهم إلى حد ما. أما اليوم، هناك عدد قليل جدا منهم بالقرب من الناظور وتطوان، حتى أولئك الذين تمكنوا من الخروج باتجاه الشمال، لا يستطيعون الوصول إلى الغابات".

وهكذا، تحاول السلطات احتواء تدفق المهاجرين في وسط المغرب، بين الرباط وأغادير. صلاح الدين اللميزي يعلق "الدار البيضاء هي الحدود الجديدة لأوروبا".

تجريم الهجرة

جعلت إسبانيا والاتحاد الأوروبي المغرب شريكهما المميز في محاربة الهجرة غير الشرعية. المملكة غارقة في التمويل - 500 مليون يورو تم ضخها من قبل بروكسل العام الماضي - لمنع المهاجرين من الوصول إلى القارة العجوز. صلاح الدين اللمايزي قال "ما نراه في الدار البيضاء وشمال المغرب هو من أعراض سياسة مراقبة الحدود وإضفاء الطابع الخارجي عليها، وكذلك الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي على الرباط".

وفي شباط/فبراير، اتخذت السلطات المغربية إجراءات إضافية لـ"تجريم الهجرة"، فبعد اشتباكات مع الشرطة أثناء تفكيك مخيم "أولاد زيان"، حكم على ستة مهاجرين بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 60 ألف درهم (حوالي 5000 يورو)، بتهمة "إهانة المسؤولين العموميين والاعتداء عليهم وتدمير الممتلكات العامة والهجرة غير الشرعية"، وكانت هذه المرة الأولى التي تصدر أحكام مشابهة على مهاجرين في الدار البيضاء.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، هل ستمنع هذه السياسات توافد المهاجرين؟ يجيب شاب أفريقي يبلغ من العمر 23 عاماً، في لقاء مع موقع "Enass"، قائلا "عبرت الصحراء الكبرى بأكملها، من النيجر إلى الجزائر، مشيت عشرات الكيلومترات. نجوت من مهربين من جميع الأنواع. لن يمنعني شيء من هدفي".

مهاجر نيوز 2023

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


 

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