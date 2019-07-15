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الداخلية المصرية

تتهم وزارة الداخلية المصرية بقمع الحركات السياسية المعارضة على مدى تاريخ الدولة المصرية الحديثة، وارتبط تاريخها بتاريخ عنف الشرطة ضد الناشطين المعارضين.

باتت وزارة الداخلية المصرية تحت الأنظار عام 2010 بعد أن تسربت اخبار تعذيب وقتل المدون المصري خالد سعيد على يد عناصر الشرطة والامن في الوزارة. أنشأها عام 1805 محمد علي باشا باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة، وفي 25 فبراير 1857 عرفت باسم نظارة الداخلية ثم تحولت إلى وزارة.

A general view shows a traffic jam on Cairo?s six October bridge on January 23, 2013. AFP PHOTO/KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

شوارع مصر "مصيدة للموت".. من المسؤول عن الحوادث؟ 15.07.2019

يبدو وكأنه لا يمر يوما دون وقوع عشرات من حوادث الطرق في مصر، حيث شهد العام الماضي وحده حوالي 8500 حادث، كما وصلت الوفيات بسببها لما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة .. فما هي أسباب ارتفاع معدلات حوادث الطرق في مصر؟
WASHINGTON, DC - APRIL 09: Egyptian President Abdel-Fattah el-Sisi listens during a meeting with U.S. President Donald Trump in the Oval Office of the White House April 9, 2019 in Washington, DC. President El-Sisi is visiting Washington for bilateral talks with President Trump. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

إحباط "خطة الأمل".. هل يعلن النظام المصري موت السياسة؟ 26.06.2019

حملة اعتقالات جديدة في مصر طالت شخصيات عرفت بخلافها الشديد مع جماعة الإخوان. لكن القضية الجديدة التي أعلنت عنها الداخلية المصرية تشير إلى تعاون مالي وسياسي بين هذه الشخصيات وجماعة الإخوان.. فماذا وراء هذه الاعتقالات؟
students in middle school in Shrakya governorate in Egypt during the class. the teacher teaches the students, it's public school. Photo taken in ,Sharkya , Egypt.

مصر - الامتحانات تشعل غضب التلاميذ وتكشف حدود النهج الأمني 23.05.2019

بالرغم من كونها تظاهرات سلمية لطلبة مدارس ضد سياسات تعليمية، جاء التعامل الأمني معها صارما وقويا متسما بالعنف. فما هي أسباب تظاهر طلبة الصف الأول الثانوي في مصر، وهل لجأت قوات الأمن للقوة بشكل مبالغ من أجل فضها؟

هشام جنينة.. حادث سير أم محاولة اغتيال 27.01.2018

تعرض المستشار هشام جنينة، أحد كبار مسئولي حملة ترشح الفريق سامي عنان لرئاسة مصر لحادث. وبينما تقول وزارة الداخلية المصرية إنه حادث سير وأن القانون سيأخذ مجراه مع طرفي الحادث، يرى فيه آخرون أن الأمر هو محاولة اغتيال مدروسة.

قضية جوليو ريجيني تعود للأضواء مجدداً 26.01.2018

أعادت تصريحات المدعي العام الإيطالي قضية جوليو ريجيني إلى الأضواء من جديد. ولأول مرة يتحدث مسؤول إيطالي رفيع المستوى عن تطور التحقيقات في القضية، ليؤكد هذه المرة بأن ابحاث الطالب الإيطالي في مصر هي السبب في مقتله.

هجوم إرهابي يوقع 9 قتلى بمصر 29.12.2017

هجوم إرهابي جديد على كنيسة ومتجر بمنطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل. وزارة الداخلية المصرية قالت إن مسلحاً يستقل دراجة نارية أردى تسعة أشخاص قتلى أحدهم رجل شرطة كان يتولى حراسة الكنيسة. مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية قال إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إصابة المهاجم وإلقاء القبض عليه حال محاولته اجتياز النطاق الأمني الخارجة لكنيسة مار مينا.
An Egyptian riot policeman stands guard on the top of an armoured vehicle outside the Police Academy where a hearing in the espionage trial of Egypt's ousted Islamist president Mohamed Morsi is expected to open on February 16, 2014 in Cairo. Morsi and 35 others, including former aides and leaders of the Muslim Brotherhood, are accused of spying for the international organisation of the Muslim Brotherhood, its military wing and Hamas movement. AFP PHOTO / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

هل تعود وزراة الداخلية المصرية إلى قفص الاتهام؟ 15.02.2015

قبل أشهر قليلة وفي أوج العمليات الإرهابية، حظيت وزارة الداخلية والشرطة المصرية بعلاقة جيدة مع الشعب المصري. لكن أزمة الثقة عادت مجددا. فهل يكمن الحل برحيل وزير الداخلية؟ DW عربية تبحث عن الإجابة مع بعض الخبراء.
Supporters of Egypt's ousted President Mohammed Morsi chant slogans during a protest outside Rabaah al-Adawiya mosque, where they have installed a camp and hold daily rallies at Nasr City, in Cairo, Egypt, Wednesday, July 31, 2013. Egypt's military-backed government has ordered the police to break up the sit-in protests by supporters of ousted President Mohammed Morsi, saying they pose an unacceptable threat to national security. Information Minister Dorreya Sharaf el-Din said in a televised statement Wednesday that the police are to end the demonstrations within the law and the constitution. The Arabic writing on the white shirt reads A martyr project. (AP Photo/Khalil Hamra) pixel

مصر: مؤيدو مرسي يرفضون فض الاعتصامات 01.08.2013

رفض معتصمو رابعة العدوية والنهضة، المؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، دعوة الداخلية المصرية إلى إنهاء الاعتصامات، فيما طالبت حركة تمرد الجامعة العربية تفتيش أماكن اعتصامات مؤيدي مرسي بحثاً عن أسلحة.
CAIRO, EGYPT - JULY 27: A supporter of deposed Egyptian President Mohammed Morsi yells inside a field hospital where bodies of supporters of Morsi are brought after reportedly being killed in fighting between pro-Morsi demonstrators and Egyptian security forces overnight, near the Rabaa al Adweya Mosque in the district of Nasr on July 27, 2013 in Cairo, Egypt. Morsi supporters had gathered at a sit in protest in Nasr City on Friday to continue demonstrations against the overthrow of Morsi, Egypt's first democratically elected leader, on July 3 by the Egyptian Armed Forces. Muslim Brotherhood leaders had called for pro-Morsi protesters to return to the streets on Friday in response to a speech made Wednesday by the Chief of Egypt's Armed Forces, General Abdel Fattah al-Sissi, who called for mass pro-military protests across Egypt on Friday against 'violence and terrorism' and in support of the military's overthrow of Morsi. (Photo by Ed Giles/Getty Images)

انعكاسات فض الاعتصام بالقوة على العملية السياسية في مصر 28.07.2013

بعد تلويح وزير الداخلية المصرية باحتمال استخدام القوة لفض الاعتصام السلمي لمناصري الرئيس المعزول محمد مرسي، DW عربية تستطلع آراء الشارع والخبراء حول مدى تأثير هذا الأسلوب على الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
Will the Egyptian interior ministry become ikhwanized Police soldiers are always the first defence line infront of Ithadeia presidential palace. Itihadeia presidential palace gate. zugeliefert von: Chamselassil Ayari

هل "تتأخون" الداخلية المصرية؟ 23.02.2013

في ظل الحديث عن "أخونة" الدولة المصرية هل وصلت مساعي "الأخونة" إلى وزارة الداخلية؟ DW عربية التقت أحد قيادات الداخلية وأحد أفرادها للرد على شكوك بعض الجهات. وكشف اللقاء أن جهاز الشرطة يظل بعيدا عن التأثير السياسي.
epa02819800 An Egyptian street vendor sits under a banner reading in Arabic 'The revolution first' during protests in Tahrir square, Cairo, Egypt, 11 July 2011. According to media reports, protests continued for the fourth consecutive day with rallies and sit-ins, as protesters camped out in central Cairo's Tahrir Square blocked access to the capital's largest government building for the second day. They threatened to lay siege to several buildings near the square, housing the parliament, the cabinet and state television and radio. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++

"فقدان الثقة أوصلت الجيش والحكومة إلى جمعة الإنذار الأخير" 14.07.2011

تأجيل الانتخابات في مصر، وتسريح مئات الضباط بالاضافة إلى تعديل وزاري مرتقب في حكومة عصام شرف، كل هذه "التنازلات" لم تثني شباب الثورة عن الدعوة لاعتصام فيما أسموه بـ "جمعة الإنذار الأخير"، فأين يكمن الخلل؟
Egyptian anti-riot policemen clash with protesters in Cairo, Egypt, Friday, Jan. 28, 2011. The Egyptian capital Cairo was the scene of violent chaos Friday, when tens of thousands of anti-government protesters stoned and confronted police, who fired back with rubber bullets, tear gas and water cannons. It was a major escalation in what was already the biggest challenge to authoritarian President Hosni Mubarak's 30 year-rule. (Foto:TaraTodras-Whitehill/AP/dapd)

وزارة الداخلية المصرية تلغي جهاز أمن الدولة 15.03.2011

ألغى وزير الداخلية المصري اليوم جهاز أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه واستحداث قطاعا جديدا بالوزارة يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب.
Egyptian anti-riot police confront Egyptian activist outside a journalists syndicate in downtown Cairo, Egypt, Wednesday, Jan. 26, 2011. A small gathering of Egyptian anti-government activists tried to stage a second day of protests in Cairo Wednesday in defiance of a ban on any gatherings, but police quickly moved in and used force to disperse the group. (AP Photo/Ben Curtis)

تواصل الاحتجاجات في مصر واعتقال مئات المتظاهرين 26.01.2011

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إلقاء القبض على مئات المحتجين بينهم صحافيين خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد، فيما ترددت أنباء عن حجب مواقع انترنت. من جهتها دعت بروكسيل وبرلين إلى احترام تطلعات المصريين إلى الديمقراطية.
An Egyptian casts his vote for the parliamentary elections at a polling station in Cairo, Egypt, 28 November 2010. Reports state that about 42 million Egyptian voters are registered to elect the People's Assembly on 28 November 2010. Media reports continue stating that Egyptian authorities have declined the observation of the parliamentary elections by foreign parties. The United States and other countries had asked to allow foreign observers to monitor the elections to guarantee a free and fair vote. EPA/AMEL PAIN

مصر: تواصل فرز الأصوات وسط اتهامات بالتزوير 29.11.2010

تشير النتائج الاولية لفرز الاصوات في الانتخابات التشريعية المصرية إلى تقدم الحزب الحاكم وسط اتهامات من منظمات مدنية بالتزوير، أبرزها تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش واعتبرت فيه السلطات مسؤولة عن التجاوزات التي وقعت.
An Egyptian policeman orders media to leave the area in front of the Jewish synagogue Shaar Hashamayim, background, in Cairo, Egypt Sunday, Feb. 21, 2010. A man hurled a suitcase containing a makeshift bomb at Cairo's main downtown synagogue in the early hours Sunday morning, but there were no injuries or damage, police said. (AP Photo/Nasser Nasser)

محاولة اعتداء على معبد يهودي في القاهرة 21.02.2010

أعلنت مصادر السلطات المصرية اليوم الأحد أن رجلا، لا يزال مجهول الهوية، حاول الاعتداء على معبد يهودي في القاهرة بحقيبة مفخخة لم تسفر عن وقوع أضرار أو إصابات. وأفاد المصادر أنه تم تكثيف البحث عن منفذ العملية.