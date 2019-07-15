الداخلية المصرية

شوارع مصر "مصيدة للموت".. من المسؤول عن الحوادث؟

يبدو وكأنه لا يمر يوما دون وقوع عشرات من حوادث الطرق في مصر، حيث شهد العام الماضي وحده حوالي 8500 حادث، كما وصلت الوفيات بسببها لما يعادل 9 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة .. فما هي أسباب ارتفاع معدلات حوادث الطرق في مصر؟