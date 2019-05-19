الداخلية المصرية: انفجار جسم غريب فى حافلة بالجيزة وإصابة سياح

أفادت وزارة الداخلية المصرية بانفجار جسم غريب في نهاية الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية اليوم الأحد (19 مايو/ أيار 2019) ما أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فردا من جنوب إفريقيا وسيارة ملاكى يستقلها أربعة مواطنين. وقالت الداخلية في بيان صحفي إن عددا من ركاب الحافلة والسيارة أصيبوا بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وجاء في نشرة أمنية وزعت على الصحفيين أن ما وقع اليوم هو "انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج حالفة يستقلها 25 فردا من جنوب أفريقيا وسيارة ملاكى (خاصة) يستقلها عدد أربعة مواطنين".

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية قولها إن 12 شخصا على الأقل معظمهم من السياح الأجانب أصيبوا. وقال مصدر إن معظم مصابي الانفجار الذي ألحق أضرارا بالحافلة سياح من جنوب أفريقيا مضيفا أنه جرى نقل الجرحى إلى المستشفى. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وفي جنوب إفريقيا، قال متحدث باسم ادارة العلاقات الدولية في وزارة الخارجية لفرانس برس إن "مواطنين من جنوب افريقيا ربما أصيبوا" في الاعتداء على الحافلة في القاهرة من دون أن يذكر عدد الجرحى.

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به في بيان إن المتحف "آمن ولم يتأثر أي من مبانيه أو أسواره بالانفجار". وأضاف "يبعد موقع الانفجار عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا ويبعد عن مبني المتحف مسافة أكثر من 400 متر".

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وقال شاهد يدعى محمد المندوه لرويترز إنه سمع دوي انفجار عندما كان يجلس بالقرب من المكان.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حافلة وقد تهشمت بعض نوافذها ونزع بعضها الآخر. كما أظهرت الصور أنقاضا في الطريق وجدارا منخفضا به حفرة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي قتل ثلاثة سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري وأصيب عشرة آخرون على الأقل عندما أصاب انفجار قنبلة على جانب طريق حافلتهم السياحية على مسافة تقل عن أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

م.أ.م/ ع.ج ( أ ف ب، د ب أ، رويترز)