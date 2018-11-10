 الداخلية الفرنسية: حدث أمني خطير في ستراسبورغ | أخبار | DW | 11.12.2018

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أخبار

الداخلية الفرنسية: حدث أمني خطير في ستراسبورغ

تحدث وزارة الداخلية الفرنسية عن "حدث أمني خطير في مدينة ستراسبورغ"، وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم. تقارير إخبارية تحدثت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في حادث إطلاق نار، فيما اكدت الشرطة فرار مطلق النار.

Frankreich Straßburg Polizei patroulliert nach Schüssen (Reuters/V. Kessler)

ذكر تقرير إخباري أن شخصا لقى حتفه وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار قرب سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا اليوم الثلاثاء (11 كانون الأول/ ديسمبر 2018). وقد أكدت الشرطة الفرنسية فرار مطلق النار.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة أن هناك "حدث أمني  خطير في ستراسبورغ. يطلب من السكان البقاء في منازلهم". كما كتب نائب رئيس البلدية آلان فوناتنل في تغريدة "إطلاق نار في وسط ستراسبورغ. شكرا للجميع لبقائهم في المنازل حتى تنجلي الأمور".

وقال مراسل فرانس برس إن البرلمان الأوروبي، الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرا له، تم إغلاقه بعد تقارير عن اطلاق النار مع عدم تمكن أعضاء البرلمان الأوروبي والموظفين والصحافيين من مغادرة المبنى. والبرلمان في دورته العادية حاليا مع مئات من النواب الأوروبيين والمسؤولين الذين يقومون بالزيارة الشهرية إلى ستراسبورغ من بروكسل.

وكانت مصادر الشرطة الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ.) أن عدة أشخاص أصيبوا إثر إطلاق نار بوسط مدينة ستراسبورغ الفرنسية. وذكرت تقارير إعلامية تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم فرض طوق أمني على قطاع كبير من وسط المدينة. كما وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المدينة. 

وذكرت وكالة رويترز أن وزير الداخلية الفرنسي يعلن تحديد هوية مطلق النار في ستراسبورغ ويقول إنه معروف لدى الشرطة بنشاطه الإجرامي.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، د ب أ)

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