 الداخلية الإسبانية: تفكيك شبكة جهادية في 17 سجنا بإسبانيا | أخبار | DW | 02.10.2018

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أخبار

الداخلية الإسبانية: تفكيك شبكة جهادية في 17 سجنا بإسبانيا

قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن نحو عشرين سجينا تبنوا التطرف خلال سجنهم وحاولوا تجنيد معتقلين في 17 سجنا في إسبانيا. وأضافت الداخلية الإسبانية أنه جرت تحقيقات مع هؤلاء الذين بينهم إسبان ومغاربة ودنماركي.

Spanien Barcelona Polizei Mossos d'Esquadra (Getty Images/AFP/J. Lago)

عناصر من الحرس المدني الإسباني (أرشيف)

أعلنت السلطات الإسبانية الثلاثاء (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018) تفكيك شبكة جهادية للتجنيد ونشر التطرف موجودة في 17 سجناً إسبانيا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عناصر من الحرس المدني "حددوا واستجوبوا 25 معتقلا من مختلف السجون الإسبانية، متهمين بالانتماء الى مجموعة قريبة من "داعش" (تنظيم الدولة الاسلامية) مخصصة لحمل سجناء آخرين على التطرف".

مختارات

قبل الهجمات الإرهابية في برشلونة، كانت إسبانيا تبدو في مأمن من المشاعر المعادية للأجانب والإسلاموفوبيا، ولكن عدد حالات التعرض لمسلمين ومسلمات ازداد بشكل كبير منذ ذلك الحين. الأمر الذي يثير قلق المسلمين في إسبانيا. (01.09.2017)

أعلن وزير الداخلية الإسباني أنه تم تفكيك الخلية الإرهابية المنفذة لهجومي برشلونة وكامبريلس وأن التأهب الوطني ضد الإرهاب سيبقى دون تغيير عند المستوى الرابع. هذا فيما أعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجومين. (19.08.2017)

وأوضحت الوزارة أن المجموعة مؤلفة من "نحو عشرين " سجيناً بعضهم لديهم سوابق جهادية والآخرون تبنوا التطرف في السجن. وقد حاولت تجنيد "وتجميع المعتقلين المسجونين بتهم الارهاب". وتابعت أن معظم هؤلاء السجناء مغاربة أو إسبان من أصول مغربية، وبينهم بعض الإسبان الذين "اعتنقوا" الديانة ودنماركي.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول نشاط المجموعة، مشيرة فقط إلى "غايات دعوية". ولم تحدد ما اذا كان السجناء على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، ولا ما إذا كانوا يخططون لاعتداءات. وقال مصدر قريب من إدارة مكافحة الإرهاب إنهم لم يكونوا يملكون "خطة ملموسة" لاعتداء لكنهم يثيرون "حالة من العداء للعاملين في السجون".

ويفترض أن يطلق سراح بعضهم قريبا. لكن القضاء سيبت في الأسابيع المقبلة في ما إذا كانوا سيبقون في السجون. وأوضحت الوزارة "إذ كان التحقيق قد بدأ حول معتقل في سجن خاص، فإن النشاط غير الشرعي للمجموعة يمتد إلى 17 سجنا، ما يمثل 55 في المائة من السجون المتصلة بالإرهاب الجهادي".

يذكر أن إسبانيا تعرضت في آب/ أغسطس 2017 لاعتداء مزدوج أعلن مسؤوليته عنه تنظيم "الدولة الاسلامية" في برشلونة وكامبريلس، وأسفرا عن 16 قتيلا. وفي آذار/ مارس 2004، شهدت مدريد أعنف اعتداء جهادي يستهدف أوروبا، عندما عمدت مجموعة من تنظيم القاعدة إلى تفجير قنابل في قطارات الضواحي، مما أسفر عن 191 قتيلا.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب)

  • Spanien Barcelona Lieferwagen fährt in Menschenmenge (Imago/Agencia EFE/A. Dalmau)

    هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

    ليلة الرعب في برشلونة

    عاشت مدينة برشلونة ليلة الخميس (17 آب/ أغسطس 2017) حالة من الهلع، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف جادة "لا رامبلا"، أكثر المناطق جذباً للسياح في المدينة. الهجوم نفذه سائق شاحنة صغيرة، حين دهس حشداً من المارة وسط المدينة، ما أوقع 14 قتيلاً وعشرات الجرحى، بحسب السلطات الإقليمية.

  • Spanien | Vier Terroristen in Cambrils erschossen (Reuters/Reuters TV)

    هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

    هجوم ثاني

    وبعد ساعات من الحادث الاول، دهست سيارة المارة في بلدة كامبريلس الساحلية ،على بعد حوالي مئة كيلومتر جنوب غرب برشلونة. الشرطة ذكرت أنها قتلت خمسة أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيين كانوا داخل السيارة.

  • Spanien Flughafen El Prat Polizei nach Terroranschlag in Barcelona (Reuters/J.L. Duggan)

    هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

    صدمة ما بعد الهجوم

    وبعد وقوع الهجوم الإرهابي حلت الفوضى وسط برشلونة، المدينة التي يسكنها 1.6 مليون نسمة ويزورها تسعة ملايين سائح سنويا من جميع أنحاء العالم. ولايزال عشرات السياح في حالة صدمة وفي انتظار العودة إلى غرفهم في الفنادق الواقعة في شارع "لا رامبلا".

  • Spanien Anteilnahme Trauer nach Terroranschlag in Barcelona (Getty Images/AFP/P. Guyot)

    هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

    إدانة واسعة

    قوبل هجوم برشلونة بإدانة عالمية واسعة وسط دعوات دولية إلى ضرورة التعاون ضد الإرهاب. كما عبر أيضاً عدد من نجوم الرياضة برسائل تضامنية عن وقوفهم مع أهالي ضحايا هجوم برشلونة، ونددوا بكافة أشكال الإرهاب.

  • Screenshot Twitter Terror Barcelona (Twitter)

    هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

    عمدة مدينة برشلونة

    وأعربت عمدة مدينة برشلونة إدا كولاو عن شعورها بالأسف للهجوم وأعلنت دعمها الكامل لجميع الضحايا وأهاليهم، كما عبرت عن شكرها للتضامن الواسع مع مدينتها وكتبت في تغريدة لها على تويتر "شكرا على التضامن الذي تلقيناه من جميع أنحاء العالم. برشلونة قوية وموحدة والإرهاب لن يغيرها أبداً ".

  • Screenshot Twitter Barcelona Terror FC Barcelona (Twitter)

    هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

    نادي المدينة الرياضي

    أما نادي "برشلونة"، الذي يعتبر أحد أهم رموز المدينة، فقد عبر على صفحته الخاصة على "تويتر" عن حزنه الشديد مما حصل وعن تضامنه مع أسر الضحايا.

  • Screenshot Instagrampost von Lionel Messi | Anschlag Barcelona (instagram/leomessi)

    هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

    رسالة مؤثرة لميسي

    النجم ليونيل ميسي كتب في رسالة مؤثرة على تويتر أنه حزين إثر الهجوم وقال قي تغريدته "أرسل تعازيّ ودعمي إلى عائلات وأصدقاء ضحايا الاعتداء الرهيب في حبيبتنا برشلونة، وأدين بشكل تام كل عمل عنف. لن نستسلم، هناك كثيرون مثلنا يريدون العيش في عالم مسالم، بدون كراهية وحيث الاحترام والتسامح هنا أساس التعايش".

  • Screenshot Twitter Barcelona Terror Ronaldo (Twitter)

    هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

    نجم ريال مدريد

    من جانبه أعلن نجم "ريال مدريد"، رونالدو عن تضامنه مع أسر الضحايا. وكتب في تغريدة له على صفحته على تويتر" حزين لما حصل في برشلونة. كل الدعم والتضامن مع أسر وأصدقاء الضحايا".

  • Screenshot Facebook Angela Merkel zu Barcelona (Facebook)

    هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

    المستشارة الألمانية

    وعبرت المستشارة ميركل بدورها عن تضامنها مع أسر الضحايا، وأعربت عن إدانتها للإرهاب وكتبت على صفحتها على فيسبوك: " نتضامن مع عائلات الأشخاص الذين قتوا أمس في إسبانيا. الإرهاب يستطيع جعلنا نحزن لساعات، ولكن لن يدمر أسلوب حياتنا".

  • Spanien Schweigeminute nach Terroranschlag in Barcelona (Reuters/S. Perez)

    هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

    دقيقة صمت على أرواح الضحايا

    وفي شارع لا رامبلا ووقف المئات دقيقة صمت تكريما لضحايا العمل الإرهابي. توسط الحشود الملك فيليبه ورئيس الوزراء ماريانو روخوي. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

هجوم برشلونة.. يوحد نجوم الكرة وقادة العالم ضد الإرهاب

قوبل الهجوم الإرهابي الذي طال مدينة برشلونة والهجوم الثاني الذي استهدف مدينة كامبريلس الساحلية، بإدانات دولية واسعة وتفاعل من قبل سياسيين ورياضيين، أبرزها كانت من النجمين ميسي ورونالدو. (18.08.2017)  

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