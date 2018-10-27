الداخلية الألمانية لا تعتزم وقف التعاون "حاليا" مع السعودية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تعتزم وقف التعاون الأمني نهائيا مع السعودية "في الوقت الراهن". وردّت الداخلية على سؤال في هذا الشأن تقدم به عضو من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض، بقولها: "فقط في الوقت الراهن، ليس هناك إجراءات للتدريب لدى مكتب إدارة مشروع التعاون".

يذكر أن الشرطة الألمانية تقوم منذ سنوات بتقديم دورات تدريبية لجهاز الأمن السعودي. لكن الحكومة الألمانية أوقفت مؤخرا هذا التعاون على خلفية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وتفيد تقارير بأنه عذب وقطعت جثته.

وطالب رئيس نقابة الشرطة حسب ما أوردته صحيفة "هاندلسبلات" مجددا توقيف نهائي وفوري لهذا التعاون، معتبرا "أنه لا يجب غضّ الطرف عن الأسس الأخلاقية في هذه القضايا".

غير أن ذات الصحيفة، صحيفة "هاندلسبلات"، أدرجت ردّاً للوزارة استبعد أي تجميد دائم لهذا التعاون، وتابع الرد أنه "لم يتم اتخاذ قرار في الوقت الراهن بناء على هذا التقييم". ونوّهت الوزارة إلى أن الحكومة لا تزال تنتظر "تطورات الأحداث" في السعودية.

وفي تصريحات لنفس الصحيفة، انتقدت نائبة الكتلة البرلمانية للخضر، موقف الوزارة، وقالت إنه يجب سحب أفراد الشرطة من هناك بشكل فوري "فالأمر في النهاية يتعلق بسلامتهم". ورأت النائبة أنه على الرغم من أنه لا يوجد تدابير للتدريبات في الوقت الراهن، لكن هناك أفراد من الشرطة الألمانية لا يزالون موجودين في الرياض.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن الشرطة الاتحادية في ألمانيا تدعم السعودية منذ عام 2009 من خلال تقديم التدريب والاستشارات في تحديث مهمة حماية الحدود السعودية. وأفادت الوزارة بأن الرياض بها "مكتب لإدارة مشروع التعاون" يضم خمسة أفراد من الشرطة الاتحادية الألمانية، ولفتت إلى أن 70 شرطيا ألمانيا متواجدون بالفعل في السعودية في العام الحالي.

و.ب/ م.س (د ب أ، أ ف ب)