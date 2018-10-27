 الداخلية الألمانية لا تعتزم وقف التعاون ″حاليا″ مع السعودية | أخبار | DW | 28.10.2018

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أخبار

الداخلية الألمانية لا تعتزم وقف التعاون "حاليا" مع السعودية

وزارة الداخلية الألمانية "لا تعتزم" وقف التعاون الأمني نهائيا مع السعودية على الأقل "في الوقت الراهن" وفق ردّ رسمي للحكومة على سؤال لحزب الخضر المعارض. بيد أن رئيس نقابة الشرطة طالب بوقف التعاون الأمني فورا مع السعودية.

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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تعتزم وقف التعاون الأمني نهائيا مع السعودية "في الوقت الراهن". وردّت الداخلية على سؤال في هذا الشأن تقدم به عضو من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض، بقولها: "فقط في الوقت الراهن، ليس هناك إجراءات للتدريب لدى مكتب إدارة مشروع التعاون".

يذكر أن الشرطة الألمانية تقوم منذ سنوات بتقديم دورات تدريبية لجهاز الأمن السعودي. لكن الحكومة الألمانية أوقفت مؤخرا هذا التعاون على خلفية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وتفيد تقارير بأنه عذب وقطعت جثته.

مختارات

مقتل صحافي وغياب جثته لحد الآن وتقارير تتحدث عن عملية قتل وحشية تٌعتبر أسباب واضحة لغضب دولي عموما. بيد أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يرى في هذه التطورات مجرد "هيستيريا إعلامية". (27.10.2018)

على خلفية قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي والاشتباه بتورط مسؤولين أمنيين سعوديين فيها، طالبت نقابة الشرطة الاتحادية في ألمانيا بوقف فوري للتعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال نشاط الشرطة. (27.10.2018)

على طريق تصفية الخلاف بينهما، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل اتفقا على أن يكون لهما موف منسق على المستوى الأوروبي فيما يخص عقوبات محتملة على العربية السعودية ردا على مقتل جمال خاشقجي. (27.10.2018)

وطالب رئيس نقابة الشرطة حسب ما أوردته صحيفة "هاندلسبلات" مجددا توقيف نهائي وفوري لهذا التعاون، معتبرا "أنه لا يجب غضّ الطرف عن الأسس الأخلاقية في هذه القضايا". 

غير أن ذات الصحيفة، صحيفة "هاندلسبلات"، أدرجت ردّاً للوزارة استبعد أي تجميد دائم لهذا التعاون، وتابع الرد أنه "لم يتم اتخاذ قرار في الوقت الراهن بناء على هذا التقييم". ونوّهت الوزارة إلى أن الحكومة لا تزال تنتظر "تطورات الأحداث" في السعودية.

وفي تصريحات لنفس الصحيفة، انتقدت نائبة الكتلة البرلمانية للخضر، موقف الوزارة، وقالت إنه يجب سحب أفراد الشرطة من هناك بشكل فوري "فالأمر في النهاية يتعلق بسلامتهم". ورأت النائبة أنه على الرغم من أنه لا يوجد تدابير للتدريبات في الوقت الراهن، لكن هناك أفراد من الشرطة الألمانية لا يزالون موجودين في الرياض.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، فإن الشرطة الاتحادية في ألمانيا تدعم السعودية منذ عام 2009 من خلال تقديم التدريب والاستشارات في تحديث مهمة حماية الحدود السعودية. وأفادت الوزارة بأن الرياض بها "مكتب لإدارة مشروع التعاون" يضم خمسة أفراد من الشرطة الاتحادية الألمانية، ولفتت إلى أن 70 شرطيا ألمانيا متواجدون بالفعل في السعودية في العام الحالي.

و.ب/ م.س (د ب أ، أ ف ب)

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مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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