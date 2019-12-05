الداخلية الألمانية تعول على تعاون روسيا في قضية مقتل جورجي ببرلين

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن تفاؤله في أن تتعاون روسيا في التحقيقات بشأن مقتل مواطن جورجي في العاصمة الألمانية برلين. وقال زيهوفر لمجلة "شبيغل" الألمانية إن "هناك أمل مبرر في تلقي دعم لتحقيقاتنا، وفي الحصول على معلومات موثوقة من الجانب الروسي".

مشاهدة الفيديو 02:03 شارك ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية قتل جورجي في برلين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3UF9r ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية قتل جورجي في برلين

وكشف الوزير الألماني عن وجود إشارات أولية عن عزم الروس التخلي عن عرقلة المحققين الألمان، وقال: "تستخدم سلطاتنا قنواتها الموثوقة تجاه الشركاء الروس"، إلا أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن جريمة قتل المواطن الجورجي من أصل شيشاني في برلين تسببت في تبادل ضربات عنيفة على المستوى الدبلوماسي بين برلين وموسكو. ونظرا لعدم إظهار "أي تعاون من الجانب الروسي، أقدمت ألمانيا على طرد دبلوماسيين روسيين اثنين مطلع كانون أول/ديسمبر الجاري.

وفي المقابل، أعلنت موسكو مؤخرا أنه يتعين على دبلوماسيين ألمانيين اثنين مغادرة روسيا. ويعتقد أن الضحية قاتل في الشيشان إلى جانب الانفصاليين الشيشانيين. وقُتل الرجل برصاصة في الرأس من الخلف، في حديقة تيرغارتن ببرلين، يوم الـ23 آب / أغسطس الماضي.

مشاهدة الفيديو 01:00 شارك مؤشرات على ضلوع موسكو في مقتل شيشاني في برلين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3UEaA الادعاء العام الألماني يعتزم التحقيق بشأن مقتل شيشاني معارض في برلين وتتهم المخابرات الروسية

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به روسي، مسجون حاليا على ذمة التحقيقات، ويلتزم الصمت بشأن الاتهامات الموجهة إليه. ويتهم الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أجهزة حكومية في روسيا أو في الشيشان بتكليف القاتل بالمهمة.

وبحسب معلومات "شبيغل"، سافر مسؤول أمني رفيع المستوى قبل أسبوعين إلى موسكو وطالب بالمساعدة في التحقيقات، ومنذ ذلك الحين، تأمل الحكومة الاتحادية في الحصول على معلومات عبر هذه القناة. وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وصف الجورجي القتيل بـ"قاطع طريق" و"قاتل".

و.ب/ح.ز (شبيغل، د ب أ)