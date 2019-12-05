الداخلية الألمانية تعول على تعاون روسيا في قضية مقتل جورجي ببرلين

يراهن وزير الداخلية الألمانية على تعاون روسيا في التحقيقات الجارية من قبل سلطات بلاده، بشأن جريمة قتل رجل جورجي من أصل شيشاني والتي تمت في برلين في وضح النهار.
أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن تفاؤله في أن تتعاون روسيا في التحقيقات بشأن مقتل مواطن جورجي في العاصمة الألمانية برلين. وقال زيهوفر لمجلة "شبيغل" الألمانية إن "هناك أمل مبرر في تلقي دعم لتحقيقاتنا، وفي الحصول على معلومات موثوقة من الجانب الروسي".
وكشف الوزير الألماني عن وجود إشارات أولية عن عزم الروس التخلي عن عرقلة المحققين الألمان، وقال: "تستخدم سلطاتنا قنواتها الموثوقة تجاه الشركاء الروس"، إلا أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن جريمة قتل المواطن الجورجي من أصل شيشاني في برلين تسببت في تبادل ضربات عنيفة على المستوى الدبلوماسي بين برلين وموسكو. ونظرا لعدم إظهار "أي تعاون من الجانب الروسي، أقدمت ألمانيا على طرد دبلوماسيين روسيين اثنين مطلع كانون أول/ديسمبر الجاري.
وفي المقابل، أعلنت موسكو مؤخرا أنه يتعين على دبلوماسيين ألمانيين اثنين مغادرة روسيا. ويعتقد أن الضحية قاتل في الشيشان إلى جانب الانفصاليين الشيشانيين. وقُتل الرجل برصاصة في الرأس من الخلف، في حديقة تيرغارتن ببرلين، يوم الـ23 آب / أغسطس الماضي.
وألقت الشرطة القبض على مشتبه به روسي، مسجون حاليا على ذمة التحقيقات، ويلتزم الصمت بشأن الاتهامات الموجهة إليه. ويتهم الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا أجهزة حكومية في روسيا أو في الشيشان بتكليف القاتل بالمهمة.
وبحسب معلومات "شبيغل"، سافر مسؤول أمني رفيع المستوى قبل أسبوعين إلى موسكو وطالب بالمساعدة في التحقيقات، ومنذ ذلك الحين، تأمل الحكومة الاتحادية في الحصول على معلومات عبر هذه القناة. وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وصف الجورجي القتيل بـ"قاطع طريق" و"قاتل".
و.ب/ح.ز (شبيغل، د ب أ)
أعلنت الخارجية الروسية طرد دبلوماسيين ألمانيين بعد استدعائها للسفيرالألماني في موسكو على خلفية تحقيقات السلطات الألمانية بشأن مقتل مواطن جورجي من أصل شيشاني، يذكر أن ألمانيا طردت ديبلوماسيين روسيين الأسبوع الماضي. (12.12.2019)
بعد طرد الخارجية الألمانية لدبلوماسيين روسيين بسبب ما اعتبرته برلين تعاونا "غير مقنع" في التحقيقات الجارية بشأن مقتل رجل شيشاني في حديقة عامة ببرلين، دعت وزيرة الدفاع لإجراءات تصعيدية إضافية ضد موسكو. (08.12.2019)