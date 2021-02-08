 الداخلية الألمانية: تراجع الاعتداءات على المسلمين في البلاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.08.2021

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أخبار

الداخلية الألمانية: تراجع الاعتداءات على المسلمين في البلاد

ذكرت الشرطة الألمانية أن عدد الإسلاميين المتطرفين، المصنفين كـ"خطيرين"، في تراجع هذا العام. مثلما شهدت الاعتداءات على المسلمين وأماكن عبادتهم تراجعا موزايا، وفق وزارة الداخلية.

مسجد في ألمانيا تحت حماية الشرطة خوفا من اعتداءات ضده (صورة أرشيفية)

مسجد في ألمانيا تحت حماية الشرطة خوفا من اعتداءات ضده (صورة أرشيفية)

رصدت الشرطة الألمانية تراجعا ملحوظا في عدد الإسلاميين المتطرفين، المصنفين "خطيرين أمنيا"، مقارنة بالسنوات الماضية. وقالت الحكومة الألمانية رذاً على طلب إحاطة قدمه النائب عن الحزب الديمقراطي الحر، بنيامين شتراسر، إنه حتى تموز/ يوليو الماضي تمّ تصنيف 564 شخصا كمتطرفين "خطيرين أمنيا"، مقارنة بـ 774 شخصا تمّ رصدهم  في الشهر ذاته من العام 2018.

وإلى جانب أولئك الذين تعتبرهم الشرطة بأن لهم "ميولا"  لارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية، رصدت السلطات أيضا 529 إسلاميا "ذا صلة" بالتطرف، بحسب رد الحكومة على طلب إحاطة حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة (السادس من آب/أغسطس 2021) على نسخة منه. وتشمل مجموعة "الأشخاص ذوي الصلة" فاعلين أو داعمين في الوسط الإسلامي المتشدد، بما في ذلك تقديم الدعم اللوجيستي. ولكي يتم تعريفهم على هذا النحو، يجب أن تكون هناك "مؤشرات موضوعية تسمح بالتكهن بأنهم قد يرتكبون جرائم ذات دوافع سياسية بالغة الفداحة".

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التحقيقات مستمرة في ألمانيا حول دوافع جريمة الطعن

وعلى الرغم من استمرار انخفاض الأرقام خلال السنوات القليلة الماضية، ترى السلطات أن ذلك لا يعني "عدم وجود" ما يدعو للقلق. فيما تعتبر وزارة الداخلية الألمانية أن الأرقام لا تزال عند "مستوى عالٍ". وشدد النائب شتراسر على وجود تحديات حتى بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش مؤكدا على "ضرورة مراجعة برامج الوقاية والقضاء على التطرف في ألمانيا من قبل خبراء مستقلين لتقييم فعاليتها".

انخفاض عدد الاعتداءات ضد المسلمين 

وعلى مستوى موازي، انخفض عدد الهجمات على المسلمين والمساجد في ألمانيا مما كان عليه منذ بدء هذا الإحصاء في عام 2017. وفي الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو 2021، تم تسجيل ما مجموعه 99 جريمة معادية للإسلام. جاء ذلك في ردّ وزارة الداخلية على طلب استفسار مقدم من كتلة اليسار (معارضة) في البرلمان الألماني، نقلا عن صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" في عددها الصادر الجمعة.

يذكر أنه في عام 2017، كانت الاعتداءات المصنفة على أنها اعتداءات معادية للإسلام والمسلمين، تُسجل بشكل منفصل عن الاعتداءات على المساجد. والمعتدون ينتمون غالبا إلى الوسط اليميني المتطرف.

وحسب الكتلة البرلمانية لحزب اليسار فإنه من المرجح أن ترتفع الأرقام النهائية بسبب التسجيل المتأخر. وشملت الاعتداءات الكراهية والشتائم والمسبات وتعطيل الشعائر الدينية وإلحاق الضرر بالممتلكات. كما سجلت اعتداءات جسدية في ثلاث حالات على الأقل.

وفي الربع الأول من هذا العام سجلت السلطات 113 هجوماً. ومنذ بداية العام الحالي، بمستوى نصف ما سجل في نفس الفترة من العام الماضي.

وتحدثت الخبيرة الداخلية في المجموعة البرلمانية اليسارية أولا ييلبكه عن "تطور إيجابي"، لكنها بدت متشككة بالارقام. وأضافت: "يبدو أنه من السابق لأوانه افتراض توجه قوي بهذا الشأن". وتعلل النائبة كلامها بكون أن الجرائم المبلغ عنها فقط هي التي ستظهر ضمن الإحصائيات، بينما أظهرت التجربة أن "عدد الحالات غير المبلغ عنها مرتفع". ولأن تصنيف الجرائم المعادية للإسلام محدد، لا يلجأ المتضررون في الكثير من الأحيان إلى الشرطة بسبب الخجل أو حتى بسبب انعدام الثقة في السلطات.

ز.أ.ب/و.ب (د ب أ، ك ن أ)

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

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    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


 

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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

رغم أن اليمين المتطرف ظاهرة لا تقتصر على بلد معين، إلا أن الحكومة الألمانية أعربت مؤخرا عن قلقها من تنامي كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في الولايات الألمانية الشرقية. جولة مصورة في مظاهر التطرف اليميني بشرق ألمانيا.  

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