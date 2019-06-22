الداخلية الألمانية تؤكد اعتراف المتهم الرئيسي بقتل لوبكه

قال وزير الداخلية الأماني هورست زيهوفر اليوم الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2019) إن المتهم بقتل فالتر لوبكه أقر بارتكاب الجريمة التي قام بها بشكل منفرد حسبما يدعي. وأوقف المشتبه به نهاية الأسبوع الماضي، وهو يبلغ من العمر 45 عاماً، ومرتبط بحركة النازيين الجدد. وهزّت هذه المأساة البلاد وسط خشية من بروز إرهاب يميني متطرف.

واعتبرت المستشارة أنغيلا ميركل أنّ ما جرى "لا يتعلق بعمل مريع فحسب، وإنّما يرتبط أيضاً بتحد كبير يواجهنا لنعيد النظر في كل المستويات حيث ثمة ميول يمينية متطرفة أو تقاطعات".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حذّر من جهته قبيل ذلك عبر موقع تويتر، من أنّ "ألمانيا تخوض تحدياً مع الإرهاب".

وكتب "ثمة في بلادنا أكثر من 12 ألف يميني متطرف عنيفين، تمكن 450 من بينهم من التخفي رغم صدور مذكرات اعتقال بحقهم". وتابع "نحن بحاجة إلى أن ندافع عن أنفسنا أكثر: لا ميليمترا إضافيا لأعداء الحرية".

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ويحذو وزير الخارجية بذلك حذو وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي أعلن في حديث صحافي السبت أنّه "إزاء هذا التطور الخطير جداً"، ستعكف الحكومة على درس احتمال فرض قيود دستورية تستهدف اليمين المتطرف. وقال إنّ "هذه الجريمة تحفزني على بذل قصارى الجهد لتعزيز الأمن". وأشار إلى أنّ بين التدابير المقترحة تقييد حرية التعبيير بالنسبة لمن يمارس خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ح.ز / و.ب (رويترز / د.ب.أ)